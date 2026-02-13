HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Laura Spoya afirma que conducía hacia la casa de una amiga en La Molina cuando sufrió accidente automovilístico: "No tengo nada que ocultar"

La modelo Laura Spoya rompió su silencio tras el aparatoso accidente que sufrió en Surco horas después de haber estado en una reunión social con sus compañeros de 'La Manada'.

Laura Spoya sufrió traumatismo múltiple producto del accidente.
Laura Spoya sufrió traumatismo múltiple producto del accidente. | Foto: composición LR/Instagram/ATV

Laura Spoya rompió su silencio tras el aparatoso accidente que sufrió en Surco. La madrugada del 13 de febrero, la modelo chocó frontalmente su auto contra una pared mientras manejaba en Surco horas después de haber estado presente en una reunión social en La Cuadra El Salvador, ubicado en La Molina, junto a sus compañeros del podcast 'La Manada', entre ellos Mario Irivarren. Producto del accidente, la conductora fue trasladada de emergencia a la clínica, donde recibió atención médica y un diagnóstico preliminar de traumatismo múltiple.

En conversación con un reportero de 'Magaly TV, la firme' horas después del suceso, la modelo rompió su silencio para brindar su versión de lo ocurrido y desmentir rumores que señalaban que había estado conduciendo bajo los efectos del alcohol tras una noche de fiesta.

PUEDES VER: Magaly Medina cuestiona la versión de Laura Spoya tras su accidente: '¿Solo tomó agua?'

lr.pe

Laura Spoya afirma que conducía hacia la casa de su amiga en La Molina

El programa de Magaly Medina difundió los chats entre su reportero y Laura Spoya, quien hasta ese momento permanecía en la UCI de la Clínica San Pablo a la espera de una operación. En la conversación, la modelo relata que salió de la reunión social alrededor de las 3.00 a. m. del jueves 12 de febrero. Después, dejó a su amiga y mánager 'Teffy' en su casa de La Molina (distrito donde celebraron el cumpleaños de 'Chino Take') y se dirigió a su propio domicilio.

Sin embargo, ya estando en pijama, tuvo que regresar nuevamente a La Molina para entregarle algo a su amiga. Fue en ese trayecto cuando ocurrió el accidente en Surco, que destrozó su auto de último modelo y le provocó múltiples fracturas.

PUEDES VER: Laura Spoya niega haber estado en Barranco antes del accidente y revela cómo perdió el control del auto: 'Lo único que sé es que estoy viva'

lr.pe

Revelan chats entre Laura Spoya y reportero de Magaly

El informe oficial, difundido en los programas de espectáculos, indicaba que Laura Spoya alegaba haberse quedado dormida producto del cansancio mientras manejaba hacia La Molina. En los chats con el reportero de la 'Urraca', la modelo sostiene ese versión y descarta haberse ido a seguir festejando en otros lugares luego de estar en La Cuadra El Salvador.

  • Laura Spoya: ¿De dónde inventan que me fui a Barranco? Nada que ver todo lo que están diciendo. Es más, yo estaba hasta en pijama cuando pasó. Solo salí para dejarle algo a 'Teff', que sabes que vive a dos cuadras de lo que pasó.
  • Reportero de Magaly Medina: ¿Y a esa hora fuiste a dejar algo?
  • Laura Spoya: La acababa de dejar 15 minutos antes
  • Reportero de Magaly Medina: ¿Después de La Cuadra El Salvador te fuiste a tu casa?
  • Laura Spoya: Dejé a 'Tef' y de ahí a mi casa
  • Reportero de Magaly Medina: ¿Como a las 4.00 a. m.?
  • Laura Spoya: 3.00 a. m. maso la dejé
  • Reportero de Magaly Medina: ¿Solo en La Cuadra El Salvador? Se especula que estuviste también en Barranco y Miraflores
  • Laura Spoya: Nada, cero, es mentira. De La Cuadra en La Molina a la casa de 'Tef' y a mi casa
  • Reportero de Magaly Medina: ¿Y ese point abre hasta las 3.00 a. m.?
  • Laura Spoya: Pediré mis cámaras de la casa porque me loquea que inventen así. Y pasé todos los proceso. Dosaje en la misma clínica
  • Reportero de Magaly Medina: ¿Y que paso manejando, te dormiste?
  • Laura Spoya: entré muy mal a esa curva y la llanta trepó al muro y no supe maniobrar. Quizás menos cansada hubiera reaccionado mejor, no lo sé, pero no tengo nada que ocultar,

La conductora de 'La Manada' afirmó que únicamente realizó un breve brindis alrededor de las 10.00 p. m. en el local de La Molina. Aunque su dosaje etílico resultó negativo, los análisis detectaron 0,20 gramos de alcohol por litro en su sangre. Este nivel se encuentra por debajo del límite permitido para conductores particulares en el Perú, que es de 0,50 g/l.

