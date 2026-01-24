Suheyn Cipriani debutará en la conducción del reality de citas ‘Esto sí es amor’ junto a Miguel Arce

La modelo hará su debut como conductora en 'Esto sí es amor'. Foto: Composición LR/ATV

Sorpresa. Suheyn Cipriani fue anunciada como conductora del programa 'Esto sí es amor', el nuevo reality de citas de ATV. La modelo peruana se unirá al actor Miguel Arce, quien hace poco fue también presentado como conductor del espacio que apuesta por ser unos de los nuevos éxitos de la casa televisora.

La incorporación de Cipriani fue confirmada por medio de una promoción oficial difundida en las redes sociales del canal, lo cual rápidamente generó expectativas del público. 'Esto sí es amor' marcará el debut en la conducción de la exmiss, quien cuenta con experiencia como influencer en redes y recientemente se unió al streaming a través del pódcast 'La Manada'.

Suheyn Cipriani es anunciada como conductora de 'Esto sí es amor'

En el adelanto promocional, primero se aprecia a Miguel Arce sentado dentro de una sala de edición audiovisual y expresando: "Yo creía que me enamoraba todos los fines de semana, pero ahora sí encontré amor". Inmediatamente después aparece una carismática Suhyen respondiéndole que "también encontró el amor". De esa manera, las dos figuras mostraron su entusiasmo por el estreno del programa.

"Miguel Arce ya encontró el amor... ¿pero ella? Suheyn Cipriani se suma a Miguel Arce y juntos te ayudarán a buscar a tu pareja ideal en Esto sí es amor", se puede leer en la descripción del video.

Cabe señalar, que ATV confirmó que 'Esto sí es amor' saldrá al aire a través de sus pantallas en febrero de este año. A pesar de que aún no brindaron la fecha exacta, ni revelaron más detalles en específico, se rumorea que este nuevo reality de citas podría emitirse en un horario nocturno, antes de 'Magaly TV, la firme'.

