Magaly Medina se pronunció sobre el bajo rating de su programa ‘Magaly TV: la firme’, que reapareció el pasado lunes 9 de febrero. El espacio de ATV alcanzó siete puntos en su estreno, pese a la expectativa generada por el promocionado ampay que finalmente mostró al futbolista Gianluca Lapadula besando a una mujer que no era su esposa.

En los días siguientes, las cifras bajaron hasta marcar cinco puntos. Frente a esto, la polémica conductora expresó su malestar y cuestionó a su equipo de trabajo, al señalar que sin ella en el canal no hay ideas buenas. Cabe recordar que ella permaneció varias semanas en Argentina para someterse a una cirugía estética en el rostro.

“Recién he empezado a trabajar y, por supuesto, como he estado dedicada a mi salud he descuidado todo lo que es la producción. Si no estoy, lamentablemente las ideas escasean y el espíritu de hacer cosas falta. Entonces, he llegado con ideas que quiero aplicar y estoy corriendo, ahorita, para que se apliquen y se hagan”, declaró Magaly a Trome.

Magaly Medina habló de su bajo rating y también responsabilizó al programa de Suheyn Cipriani

Magaly Medina no solo cuestionó a su equipo de trabajo e incluso a su estado de salud por las bajas cifras, sino que también apuntó contra el programa ‘Esto sí es amor’, conducido por Suheyn Cipriani y Miguel Arce, que se emite antes de ‘Magaly TV: la firme’. Según señaló, ese espacio no le deja un buen colchón en términos de rating.

“Lamentablemente nunca he tenido el apoyo de un buen ‘colchón’, me tengo que hacer sola desde cero, lo hacía antes con el programa que me antecedía y lo sigo haciendo ahora. Lógicamente vamos a tratar de remontar eso, me agradaría tener un mejor ‘colchón’, pero si no lo tengo voy a tener que redoblar el trabajo y esforzarme el triple, pero esa ha sido la historia de mi vida siempre”, sostuvo la presentadora a Trome.

El programa de citas de ATV alcanzó 4.3 de rating en su debut y luego descendió a dos puntos en los siguientes días.

Magaly Medina alista reality para subir rating de su programa

Magaly Medina anunció el lanzamiento del reality 'Buscando al DJ de Magaly TV', que se desarrollará dentro de su programa en ATV. El objetivo será encontrar al próximo DJ que acompañe sus emisiones. El concurso se emitirá en vivo y combinará talento y espectáculo televisivo.

"Tenemos un reality en vivo en este programa. Una vez a la semana vamos a tener el reality: 'Buscando al DJ de Magaly TV'. Todos aquellos interesados, manden su CV porque haremos un casting en vivo", señaló.