Magaly Medina se pronunció luego de las críticas que surgieron en redes sociales por los 7 puntos de rating obtenidos en el estreno de su programa para la temporada 2026, y respondió con una contundente frase que rápidamente generó polémica: "nadie tiene plata para bots". La noche del martes 10 de febrero, la conductora de espectáculos defendió el desempeño de su programa, 'Magaly TV, la firme', y respondió a quienes cuestionaban la recepción de su contenido.

En la misma línea, Medina Vera aseguró que no le interesa que la comparen con otros programas, ya que sus vistas en YouTube siempre son altas. "Ayer fue nuestro debut, gracias a todos los que siempre están pendientes de cuánto es nuestra cifra". Además, la conductora lanzó un dardo a quienes la criticaban pese a que "tienen menos de 4 puntos y todavía vienen a criticar", señaló.

Magaly Medina responde a sus críticos

Durante la reciente emisión de 'Magaly TV, la firme', la popular 'Urraca' defendió a capa y espada el rendimiento de su contenido de espectáculos tras solo alcanzar 7 puntos de rating, inferior incluso a las novelas de América Televisión. La originaria de Huacho, lamentó no tener un buen "colchón" ante de su programa, muchos en redes asociaron esta indirecta al programa conducido por Suheyn Cipriani y Miguel Arce, 'Esto sí es amor'.

Además, aseguró que, pese a que la televisión ya no es la de antes, en la transmisión en vivo por YouTube de su programa y "sin bots pagados" ni la presencia de tiktokers contratados ni ayuda externa, obtuvo 60.000 conectados. "Algo que ya quisieran muchos streamings, esto es orgánico, nadie tiene plata para bots. Pero sí, hay que decirlo porque nadie más lo va a decir", indicó.

Magaly Medina lamenta que las vistas de Youtube no sumen al rating

La figura de ATV continuó señalando que, si las vistas de YouTube sumaran al rating, sus cifras serían considerablemente otras, frase que se entendió como un dardo directo a sus detractores Además,recomendó a sus críticos "guardarse" sus comentarios. Sin embargo, otro grupo de usuarios relacionó el énfasis de Magaly Medina en las "vistas orgánicas" como una posible indirecta a su amiga María Pía Copello, quien fue señalada por supuestamente comprar bots para alterar las cifras de sus vistas en vivo.

"Orgánicamente hacemos más que cualquier streamer, pueden guardarse sus comentarios porque es totalmente cierto. Hay gente que ve más en YouTube, así son las nuevas generaciones. Pero muchísimas gracias por vernos", finalizó.