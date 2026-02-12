HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Alejandra Baigorria anuncia cómo se prepara para quedar embarazada y Said Palao reacciona: "Ya estamos listos"

La empresaria reveló los resultados de su chequeo médico para convertirse en madre a sus 37 años, mientras su esposo Said Palao expresó emoción por esta gran nueva etapa.

Alejandra Baigorria y Said Palao buscan tener su primer bebé. Foto: composición LR/Instagram
Alejandra Baigorria y Said Palao buscan tener su primer bebé. Foto: composición LR/Instagram

Alejandra Baigorria sorprendió a sus seguidores al revelar que se encuentra lista para buscar su primer embarazo junto a Said Palao, luego de someterse a un chequeo médico especializado. La empresaria compartió un video en redes sociales en el que expresó su emoción. “Ya podemos embarazarnos, Said Palao. ¡Estoy como cañón!”, afirmó la 'Gringa de Gamarra' al confirmar que su estado de salud es óptimo.

La reserva ovárica de la empresaria es favorable, según explicó el médico personal de la empresaria, y agregó que, tras dejar los anticonceptivos, podría concebir de manera natural en los próximos meses. Ante la noticia, Said Palao comentó la publicación y manifestó su emoción por iniciar esta nueva etapa: "Ya estamos listos para seguir cumpliendo nuestros sueños".

PUEDES VER: Laura Spoya sufre aparatoso accidente con su camioneta en Surco y es hospitalizada de emergencia

Alejandra Baigorria comparte que "está lista" para quedar embarazada este 2026

La empresaria de 37 años detalló que su médico le realizó una evaluación completa y le aseguró que sus resultados son positivos para iniciar la búsqueda de un bebé. Incluso, el especialista la llamó “la reina de la fertilidad”, recordando que él mismo la ayudó años atrás en el proceso de congelación de óvulos.

Durante la consulta, el doctor explicó que el tamaño reducido de sus ovarios se debe al uso de anticonceptivos y que, al suspenderlos, los folículos se activarán progresivamente, permitiendo una ovulación organizada. También le recomendó tomar ácido fólico, realizarse un perfil tiroideo y usar multivitamínicos con ácido folínico para preparar su organismo antes del embarazo.

PUEDES VER: Alejandra Baigorria se defiende tras críticas por precios de su marca con prendas de Gamarra: '¿Anda, pues... quién te agarra?'

Said Palao reacciona al anuncio de Alejandra Baigorria sobre la búsqueda de su primer bebé

El mensaje también generó la reacción inmediata de Said Palao, quien fue etiquetado en la publicación y confesó que inicialmente pensó que el video era un anuncio de embarazo. “Mi amor, hasta yo pensé que me enteraba por aquí, ya estamos listos para seguir cumpliendo nuestros sueños, te amo”, escribió el chico reality, mostrando su entusiasmo ante la posibilidad de convertirse nuevamente en padre.

El integrante de realities tendría así su segundo hijo, mientras que para Alejandra Baigorria sería su primera experiencia como madre. Desde su boda en 2025, ambos han manifestado públicamente su deseo de ampliar la familia, por lo que el reciente anuncio confirma que el plan ya está en marcha y que el 2026 podría marcar el inicio de una nueva etapa para la pareja.

