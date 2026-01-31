HOYSuscripcion LR Focus

Alejandra Baigorria se defiende tras críticas por precios de su marca con prendas de Gamarra: "¿Anda, pues... quién te agarra?"

La empresaria negó precios elevados de sus prendas durante su promoción de la segunda prenda a S/1 y respondió a quienes compararon sus productos con la ropa de Gamarra.

Alejandra Baigorria lanzó promoción de su marca de ropa, pero recibió críticas. Foto: composición LR/Instagram
Alejandra Baigorria lanzó promoción de su marca de ropa, pero recibió críticas. Foto: composición LR/Instagram

Alejandra Baigorria lanzó una promoción en su tienda de ropa donde ofrecía la segunda prenda a solo S/1, lo que generó cuestionamientos de algunos usuarios, quienes señalaron que los precios de sus prendas eran elevados y los compararon con los de las que se vende en Gamarra, el emporio comercial más popular de Lima.

Frente a las críticas, la empresaria respondió a través de un video difundido en sus redes sociales, negó que haya incrementado los precios de sus productos para justificar la promoción y contestó con ironía a quienes aseguraban que preferían comprar en Gamarra: “¿Anda, pues… quién te agarra?”, escribió en respuesta a una usuaria.

Ale Baigorria responde a críticas por los precios de sus prendas de su marca

La popular 'Gringa de Gamarra' aclaró la polémica en torno a su campaña comercial. Algunos usuarios insinuaron que la empresaria habría elevado el costo de sus prendas antes de aplicar la oferta de la segunda pieza a S/1, algo que ella negó tajantemente.

En el video, la esposa de Said Palao ironiza sobre lo que creen sus detractores. En un inicio simula pedirle a una trabajadora que suba los precios para que la promoción no la perjudique. Sin embargo, luego revela que se trata de una actuación para burlarse de los comentarios negativos. “Más bien he venido a bajar los precios, chicas, para que mañana sea un día espectacular”, añadió.

Publicación de Alejandra Baigorria. Foto: captura/TikTok

Publicación de Alejandra Baigorria. Foto: captura/TikTok

Ale Baigorria muestra precios de su tienda y niega que sean 'inflados'

En el mismo video, la empresaria de 37 años decidió mostrar ejemplos concretos de los precios de su tienda para desmentir que sus prendas sean excesivamente costosas. Señaló incluso cuál sería la pieza más cara disponible en su local.

“Esta es la única prenda, la más cara de toda la tienda de AB (Alejandra Baigorria). Miren, S/199.00, porque es un vestido que tiene full tela, (tiene) movimiento”, explicó mientras exhibía el producto en una de sus más de 20 tiendas en todo el Perú.

