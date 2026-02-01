Alejandra Baigorria se mostró conmovida tras el éxito rotundo de la más reciente campaña comercial de su tienda de ropa, pese a las críticas que recibió en redes sociales. A través de un video publicado en TikTok, 'La rubia de Gamarra' se mostró llorando; sin embargo, aclaró que se trataba de lágrimas de felicidad luego de agotar todo el stock de su marca. “Ha sido un éxito la promoción, a pesar de todo el hate, de todo lo que me han hecho, de que me quieren tumbar. Siempre me quieren tumbar”, expresó.

La empresaria detalló que la jornada superó todas sus expectativas y agradeció especialmente a su hermano y a las trabajadoras de Alejandra Baigorria Ropa por los resultados alcanzados. "Acabamos de cerrar y se han quedado las tiendas vacías, peladas. De verdad, estoy demasiado feliz. Son lágrimas de felicidad porque el mal nunca triunfa", agregó.

TE RECOMENDAMOS NUMEROLOGÍA 2026: QUÉ SIGNIFICA EL AÑO 1 Y CÓMO IMPACTARÁ EN TU DESTINO |ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Alejandra Baigorria agradece el apoyo de su equipo

Alejandra Baigorria confesó que, en un primer momento, temió que la campaña no tuviera éxito debido a los constantes comentarios negativos en redes sociales. “El dolor de pensar que todo podía salir mal en mi campaña de promoción, porque solo leía malos deseos, gente mintiendo sobre mí y sobre mi estrategia de negocio, tratando de tumbarme”, explicó.

La exchica reality se mostró feliz al comprobar que son más las personas que celebran su éxito y confían en su trabajo. 'La rubia de Gamarra’ agradeció a su hermano Sergio Baigorria, quien lideró la campaña. Asimismo, la esposa de Said Palao reveló que las ventas superaron las expectativas y que el esfuerzo, las largas jornadas y las amanecidas finalmente dieron frutos.

Alejandra Baigorria se defiende tras críticas por los precios de su marca

Alejandra Baigorria lanzó recientemente una promoción en su tienda de ropa en la que ofrecía la segunda prenda a solo S/1, lo que generó cuestionamientos entre algunos usuarios. Los cibernautas señalaron que los precios de sus prendas eran elevados pese a que parecían de Gamarra, el emporio comercial más popular de Lima.

Frente a estas críticas, la empresaria respondió mediante un video difundido en sus redes sociales, donde negó haber incrementado los precios para justificar la promoción. Además, contestó con ironía a quienes aseguraron que preferían comprar en Gamarra: "¿Anda, pues… quién te agarra?", escribió en respuesta a una usuaria.