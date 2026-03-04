HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Gianmarco conmueve al revelar que fue despedido por disquera internacional pese a haber ganado un Grammy: “No lo he contado nunca”

Cantante peruano Gianmarco fue ovacionado por el público en vivo tras compartir duro momento de su carrera profesional que hasta ahora era desconocido. 

Gianmarco es una de las grandes figuras que forma parte del reality colombiano 'A otro nivel'. Foto: Composición LR/Instagram.
Gianmarco es una de las grandes figuras que forma parte del reality colombiano 'A otro nivel'. Foto: Composición LR/Instagram.

Gianmarco conmovió a la teleaudiencia al confesar que fue despedido por una importante disquera, pese a haber ganado su primer Grammy Latino. “No lo he contado nunca”, expresó el cantante peruano durante su participación en el reality colombiano de canto ‘A otro nivel’, que se emite por la cadena Caracol Televisión, donde es jurado junto a reconocidos cantantes como Kike Santander y Pipe Peláez.

Todo ocurrió cuando los jueces decidieron eliminar de la competencia a un joven participante que estaba acompañado por sus padres. El intérprete de ‘Te mentiría’ quiso darle un consejo y sorprendió al revelar públicamente que, tres meses después de cumplir su sueño de alzar la estatuilla del Grammy, la disquera con la que creció artísticamente decidió echarlo.    

PUEDES VER: Influencer extranjero no reconoce a Gianmarco durante entrevista en la calle y el cantante reacciona: 'Yo soy músico'

lr.pe

Gianmarco hace dura revelación sobre su carrera artística en reality colombiano

“Te quiero contar algo muy personal y no lo he contado nunca. La primera vez que me gané un Grammy fue en el 2005. Incluso venía de Colombia con un disco con canciones que sonaron mucho. Y a los tres meses de haber ganado el Grammy, me sacaron de la disquera donde estaba”, compartió el músico nacional, de 55 años, en vivo y dirigiéndose al joven participante y sus padres que decidieron eliminar del reality colombiano.

Luego, el músico reflexionó que, gracias al apoyo de su familia y al propio talento, las puertas que se abren más adelante pueden llegar a ser mucho mejores. “Quiero que sepas que en esta carrera son más las puertas que se cierran que las que se abren. Pero estas puertas que se cierran, créeme, te lo juro que, con el amor de la familia, con tu apoyo y con el talento de tu hijo, las puertas que se te van a abrir serán inmensas”, señaló Gianmarco con las lágrimas a punto de caer y bajo la ovación del público asistente.

Las redes sociales de ‘A otro nivel’ compartieron este emotivo momento del cantautor peruano con la siguiente descripción. “Gian Marco nos inspira a transformar los momentos difíciles en oportunidades, con amor y apoyo a nuestro lado”, escribieron.

PUEDES VER: Cantante peruana Nicole Zignago, hija de Gianmarco, confiesa relación sentimental con artista extranjera: 'Es la primera vez que lo digo'

lr.pe
