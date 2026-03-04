Durante la última emisión de su programa, Magaly Medina reflexionó sobre el impacto mediático que ha tenido la investigación realizada por su programa sobre el caso de Lizeth Marzano. La presentadora de espectáculos señaló que los testimonios, imágenes y evidencias difundidas en 'Magaly TV, la firme' han contribuido a que la muerte de la campeona nacional de buceo cobre mayor relevancia.

Medina Verana reveló que la ciudadanía le ha solicitado a su equipo periodístico que realicen investigaciones de mayor impacto social y político, así como que revele casos de corrupción o irregularidades en el Estado. Como se recuerda, la popular 'Urraca', durante la última semana, difundió imágenes e información clave relacionadas con el atropelló que cobró la vida de la joven deportista y que tuvo como principal involucrado a Adrián Villar.

Magaly Medina bromea con encontrar a líder de Perú Libre

Fiel a su estilo, la conductora de 'Magaly TV, la firme' dejó entrever que su equipo de trabajo podría ser más efectivo que los equipos de investigación de la policía u otros organismos oficiales. "Ya casi me había olvidado y casi estaba dispuesta a hacer lo que el público me pide: a dedicarme a la investigación periodística, a encontrar corruptos, a encontrar todo aquello que la gente, que la policía no puede encontrar", declaró.

En la misma línea, la conductora de 62 años, en medio de risas, agregó: "De repente, nuestro equipo de investigación es mucho más efectivo". "Me han pedido que hasta busque a Cerrón, a ver si lo encuentro", reveló, dejando en claro que esta es una de las propuestas que más le han hecho llegar los televidentes en la última semana.

Magaly Medina deja en claro que no desea dedicarse a temas políticos

Aunque sus declaraciones fueron tomadas con humor, Magaly dejó en claro que no tenía intención alguna de dedicarse por completo a este tipo de investigación. "No me provoquen, que mejor me animo y después me van a querer meter a la cárcel a mí", señaló.

En el pasado, el equipo de Magaly Medina también ha realizado cobertura a casos emblemáticos como el incendio de la discoteca Utopía, aunque su carrera tampoco ha estado exenta de controversias como el denominado escándalo de las 'Prostivedettes' en el 2000.