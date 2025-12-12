HOYSuscripcion LR Focus

Alejandra Baigorria confiesa su plan de convertirse en madre y admite que ya tiene nombres para su bebé

Alejandra Baigorria declaró para las cámaras de 'Amor y fuego' y sorprendió al revelar detalles sobre su proyecto familiar con Said Palao.

Alejandra Baigorria fue abordada por las cámaras de 'Amor y fuego' y describió la etapa que atraviesa junto a Said Palao, con quien desea recibir a su primer hijo. La empresaria señaló que mantiene absoluta claridad respecto a su intención de formar una familia y se animó a revelar detalles.

Durante la conversación, una reportera le preguntó si estaba "practicando" para la llegada de su bebé. Baigorria respondió con confianza y desató risas de las personas de prensa. “Practicando obvio sino imagínate… eso está hace rato, llevo 5 años practicando”, comentó sin rodeos.

PUEDE VER: Alejandra Baigorria apoya a Camila Domínguez, hija de Christian Domínguez, y le arma el outfit para su fiesta de promoción: 'Estás hermosísima'

Alejandra Baigorria y Said Palao evalúan el nombre ideal para su bebé

El padre de Said Palao, Steve, también conversó con el programa de Willax y expresó su ilusión por recibir un nieto varón, deseo que el propio Said comparte. Sin embargo, Alejandra se mostró firme respecto a su preferencia personal. “Todos quieren que sea el Saidcito, pero yo quiero que sea la Alejandrita… sino ¿quién va heredar mis carteras? ¿Quién va seguir con mi legado?”, afirmó con humor.

La popular ‘Gringa de Gamarra’ explicó que existe un debate respecto a los nombres. Aseguró que ambos revisaron varias alternativas, aunque todavía no alcanzan un acuerdo definitivo. “Tenemos que buscar los nombres… hemos pensado en algunos, pero el que le gusta a él a mí no me gusta y así viceversa”, aclaró. También señaló que Said desea evitar los nombres de ambos, pues quiere que su hijo posea identidad propia.

PUEDES VER: Alejandra Baigorria debuta como actriz de doblaje en la película 'Bob Esponja: En busca de los pantalones cuadrados': 'Un desafío salir de mi zona de confort'

Miedo, expectativas y planes de Alejandra Baigorria para su futura maternidad

La empresaria confesó que siente cierto temor frente al ritmo de vida que mantiene, ya que considera que su personalidad acelerada podría generar desafíos durante el embarazo. “Yo me muero de miedo, sobre todo que soy una persona hiperactiva… me matas”, manifestó.

Por otro lado, Baigorria negó que esté buscando una fecha específica para dar a luz. Sin embargo, sí reveló un aspecto que desea evitar: un embarazo en plena temporada de verano, etapa que considera incómoda para sobrellevar sus actividades diarias.

