Alejandra Baigorria sorprende con exclusivo regalo DIOR a tiktoker de Piura: "Gracias por haberme convertido en tu socia"

Tiktoker 'La Noemy' se hizo viral en el 2023 tras ser una de las damnificadas por las intensas lluvias en Piura.

Usuarios resaltaron el generoso gesto de Alejandra Baigorria. | Foto: composición LR/ TikTok

La exchica reality Alejandra Baigorria tuvo un generoso presente con la tiktoker Noemy Huapaya, conocida como ''La Noemy' en redes sociales. La influencer de Piura compartió el momento y destacó el vínculo profesional que mantiene con la empresaria de Gamarra. El hecho está generando positivas reacciones hacia Baigorria, quien a la hora de entregar regalos no escatima en costos.

Tiktoker 'La Noemy' agradece a Alejandra Baigorria por exclusivo obsequio DIOR

De acuerdo al reciente clip viral, la tiktoker 'La Noemy' decidió expresar su agradecimiento con Alejandra Baigorria por la entrega de una lujosa cartera de la marca DIOR, valorizada en más de S/6.700 (2.000 dólares). "Desde las Europas, directo para mi gran amiga, mi socia, mi partner, con mucho cariño", resaltó la empresaria.

PUEDES VER: ‘Flaco’ Granda confirma que Pol Deportes estará en el canal de streaming de María Pía Copello: “El equipo ya está listo”

lr.pe

Noemy Huapaya detalló que pudo encontrarse con la empresaria en su natal Piura y recibió el inesperado regalo debido a que forma parte de un emprendimiento de cosméticos que la chica reality impulsa. "Gracias por estar ahí, gracias por ser esa amiga, gracias por haberme convertido en tu socia", comentó y resaltó los consejos que le brindó la empresaria. No es la primera vez que Alejandra Baigorria sorprende a tiktokers e influencers con lujosos regalos. Hace meses, regaló una cartera Gucci a la streamer Zully tras realizar una colaboración en su centro de belleza.

En el 2023, la tiktoker 'La Noemy' se volvió viral al exigir apoyo para su comunidad en Piura, luego de verse afectada por las inundaciones causadas por las fuertes lluvias. La creadora de contenido visibilizó la falta de apoyo y fue entrevistada por varios medios de comunicación sobre la realidad que afrontaba el norte peruano a causa del ciclón Yaku.

PUEDES VER: Macla Yamada de Ouke revela que fue auxiliada por bomberos tras casi desmayarse en concierto de Bad Bunny: "No me la pasé bien"

lr.pe

Alejandra Baigorria reveló que quiere ser madre en el 2026

Hace algunas semanas, la empresaria Alejandra Baigorria detalló que uno de sus planes para este 2026 con Said Palao será convertirse en padres. Resaltó que uno de sus máximos deseos es poder formar una familia junto a su esposo. Como se recuerda, la pareja reality contrajo matrimonio en abril del 2025.

