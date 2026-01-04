La empresaria Alejandra Baigorria se fue de vacaciones con su esposo, Said Palao, y su hermano. | Foto: composición LR/TikTok

Alejandra Baigorria vuelve a captar la atención de sus seguidores en redes sociales. Esta vez, la empresaria peruana se mostró emocionada recorriendo un emblemático mercado de Londres, pocos días después de haber compartido su asombro por los elevados precios en Suiza, país donde recibió el 2026 con una celebración sencilla pero significativa.

La popular 'Gringa de Gamarra' no dudó en destacar la imponente arquitectura del lugar, reconocido como un punto histórico y cultural de la capital británica. A diferencia de su experiencia en tierras suizas, donde comentó sobre el alto costo de vida, en esta ocasión dejó de lado las comparaciones económicas y se animó a deleitar su paladar aprovechando la oportunidad.

Alejandra Baigorria se luce en mercado de Londres tras quejarse de los altos precios en Suiza

"Hemos llegado a un mercado espectacular. Miren cómo son los mercados aquí. Miren este espectáculo", comentó Alejandra Baigorria mientras recorría Leadenhall Market, un histórico mercado cubierto en el corazón de Londres. El lugar, célebre por su arquitectura victoriana y por haber sido escenario de la saga de Harry Potter, alberga actualmente una amplia oferta de restaurantes, cafés y pastelerías.

Durante su visita, la exparticipante de 'Esto es guerra' se topó con un postre de pistacho que se ha convertido en tendencia. "¿Probamos o no probamos, chicas? Qué rico se ve. Vamos a probar este viral", señaló. Tras degustarlo, la empresaria expresó su entusiasmo y calificó el sabor con la máxima puntuación, recomendando la experiencia a sus seguidores.

"S/18 una palta": Alejandra Baigorria queda en shock con los precios elevados en Suiza

Días antes de arribar a Londres, Alejandra compartió con sus seguidores la sorpresa que le generó el elevado costo de vida en Suiza, primer destino de sus vacaciones junto a su esposo, el chico reality Said Palao, y su hermano Sergio Baigorria.

La empresaria decidió mostrar en redes sociales las compras básicas que realizó en un supermercado, luego de comprobar en un restaurante lo costoso que resultaba comer en ese país. Al desempacar los productos, exhibió artículos comunes como yogures y pan; sin embargo, lo que más llamó la atención fue una palta, cuyo precio alcanzaba los S/18.00. "¡La palta más cara de mi vida!", exclamó con evidente asombro.

Finalmente, la popular 'Gringa de Gamarra' reveló que el monto total de la compra había sido de S/550 y que todos esos productos debían cubrir la alimentación de cinco días durante su estadía. "Si vienen a Suiza, busquen lo más barato posible. Es el país más caro al que he viajado. Esto alcanzará para desayuno, almuerzo y cena… ¿Cómo? No sé, comerán chocolate", comentó entre risas.