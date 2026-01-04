HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Maduro en una cárcel de Nueva York: todo sobre la caída del régimen chavista
Maduro en una cárcel de Nueva York: todo sobre la caída del régimen chavista     Maduro en una cárcel de Nueva York: todo sobre la caída del régimen chavista     Maduro en una cárcel de Nueva York: todo sobre la caída del régimen chavista     
Espectáculos

Alejandra Baigorria se luce en mercado de Londres tras quejarse de los altos precios en Suiza: "¿Probamos o no probamos?"

Tan solo días atrás, la popular 'Gringa de Gamarra' Alejandra Baigorria quedó en shock al comprobar que una sola palta costaba S/18.00 en Suiza, el país más caro al que le había tocado viajar.

La empresaria Alejandra Baigorria se fue de vacaciones con su esposo, Said Palao, y su hermano.
La empresaria Alejandra Baigorria se fue de vacaciones con su esposo, Said Palao, y su hermano. | Foto: composición LR/TikTok

Alejandra Baigorria vuelve a captar la atención de sus seguidores en redes sociales. Esta vez, la empresaria peruana se mostró emocionada recorriendo un emblemático mercado de Londres, pocos días después de haber compartido su asombro por los elevados precios en Suiza, país donde recibió el 2026 con una celebración sencilla pero significativa.

La popular 'Gringa de Gamarra' no dudó en destacar la imponente arquitectura del lugar, reconocido como un punto histórico y cultural de la capital británica. A diferencia de su experiencia en tierras suizas, donde comentó sobre el alto costo de vida, en esta ocasión dejó de lado las comparaciones económicas y se animó a deleitar su paladar aprovechando la oportunidad.

TE RECOMENDAMOS

RITOS Y OFRENDAS MILENARIOS PARA RECIBIR EL AÑO NUEVO ANDINO | ASTROMOOD CON LOURDES GÓMEZ

PUEDES VER: Alejandra Baigorria queda en shock en Suiza al gastar más de S/500 por una compra básica en supermercado: '¡S/18 una palta!'

lr.pe

Alejandra Baigorria se luce en mercado de Londres tras quejarse de los altos precios en Suiza

"Hemos llegado a un mercado espectacular. Miren cómo son los mercados aquí. Miren este espectáculo", comentó Alejandra Baigorria mientras recorría Leadenhall Market, un histórico mercado cubierto en el corazón de Londres. El lugar, célebre por su arquitectura victoriana y por haber sido escenario de la saga de Harry Potter, alberga actualmente una amplia oferta de restaurantes, cafés y pastelerías.

Durante su visita, la exparticipante de 'Esto es guerra' se topó con un postre de pistacho que se ha convertido en tendencia. "¿Probamos o no probamos, chicas? Qué rico se ve. Vamos a probar este viral", señaló. Tras degustarlo, la empresaria expresó su entusiasmo y calificó el sabor con la máxima puntuación, recomendando la experiencia a sus seguidores.

PUEDES VER: Said Palao aclara cómo se encuentran él y Alejandra Baigorria tras conocerse tragedia en Suiza que dejó 40 muertos: 'Estamos bien'

lr.pe

"S/18 una palta": Alejandra Baigorria queda en shock con los precios elevados en Suiza

Días antes de arribar a Londres, Alejandra compartió con sus seguidores la sorpresa que le generó el elevado costo de vida en Suiza, primer destino de sus vacaciones junto a su esposo, el chico reality Said Palao, y su hermano Sergio Baigorria.

La empresaria decidió mostrar en redes sociales las compras básicas que realizó en un supermercado, luego de comprobar en un restaurante lo costoso que resultaba comer en ese país. Al desempacar los productos, exhibió artículos comunes como yogures y pan; sin embargo, lo que más llamó la atención fue una palta, cuyo precio alcanzaba los S/18.00. "¡La palta más cara de mi vida!", exclamó con evidente asombro.

Finalmente, la popular 'Gringa de Gamarra' reveló que el monto total de la compra había sido de S/550 y que todos esos productos debían cubrir la alimentación de cinco días durante su estadía. "Si vienen a Suiza, busquen lo más barato posible. Es el país más caro al que he viajado. Esto alcanzará para desayuno, almuerzo y cena… ¿Cómo? No sé, comerán chocolate", comentó entre risas.

Notas relacionadas
Alejandra Baigorria aplaude caída de Nicolás Maduro y envía emotivo mensaje a venezolanos: “Un país tan golpeado”

Alejandra Baigorria aplaude caída de Nicolás Maduro y envía emotivo mensaje a venezolanos: “Un país tan golpeado”

LEER MÁS
Said Palao aclara cómo se encuentran él y Alejandra Baigorria tras conocerse tragedia en Suiza que dejó 40 muertos: “Estamos bien”

Said Palao aclara cómo se encuentran él y Alejandra Baigorria tras conocerse tragedia en Suiza que dejó 40 muertos: “Estamos bien”

LEER MÁS
Said Palao agradece la preocupación de sus seguidores por él y Ale Baigorria tras tragedia en Suiza que cobró al menos cuarenta vidas

Said Palao agradece la preocupación de sus seguidores por él y Ale Baigorria tras tragedia en Suiza que cobró al menos cuarenta vidas

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Melissa Paredes se indigna con Rodrigo Cuba por permitir el mal corte de cabello de su hija: “¡Qué pasó, Dios mío!”

Melissa Paredes se indigna con Rodrigo Cuba por permitir el mal corte de cabello de su hija: “¡Qué pasó, Dios mío!”

LEER MÁS
Jaime Bayly afirma que captura de Nicolás Maduro iba a ser en Nochebuena, pero Donald Trump cambió el plan ese mismo día: "Prefirió ordenar..."

Jaime Bayly afirma que captura de Nicolás Maduro iba a ser en Nochebuena, pero Donald Trump cambió el plan ese mismo día: "Prefirió ordenar..."

LEER MÁS
Exchica reality venezolana pasó de trabajar en Gamarra a ser dueña de dos colegios y casarse con un peruano: “Llegué sin un dólar”

Exchica reality venezolana pasó de trabajar en Gamarra a ser dueña de dos colegios y casarse con un peruano: “Llegué sin un dólar”

LEER MÁS
Gisela Valcárcel muestra su casa de playa por primera vez y sorprende en redes con el antes y después: "Producto de su esfuerzo"

Gisela Valcárcel muestra su casa de playa por primera vez y sorprende en redes con el antes y después: "Producto de su esfuerzo"

LEER MÁS
María Pía Copello revela que su hijo mayor, Samuel Dyer, le cobra por aparecer en sus videos: "No ha sido una negociación fácil"

María Pía Copello revela que su hijo mayor, Samuel Dyer, le cobra por aparecer en sus videos: "No ha sido una negociación fácil"

LEER MÁS
Tatiana Astengo se pronuncia tras la caída de Nicolás Maduro y cuestiona actitud de Donald Trump: "Me preocupa esta demostración de poder"

Tatiana Astengo se pronuncia tras la caída de Nicolás Maduro y cuestiona actitud de Donald Trump: "Me preocupa esta demostración de poder"

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

Perulandia

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Apagones y daños a infraestructuras: las imágenes del fuerte sismo de magnitud 6,5 que remeció México

César Acuña obligado por sentencia a pagar alimentos para su menor hijo

Dueño de agrupación Carlos Miguel y Orquesta revela detalles del estado de salud de músicos heridos tras ataque: "Uno de ellos está bien"

Espectáculos

Dueño de agrupación Carlos Miguel y Orquesta revela detalles del estado de salud de músicos heridos tras ataque: "Uno de ellos está bien"

Carlos Miguel y Orquesta cancelará próximas presentaciones tras ataque: "La indiferencia de las autoridades nos duele"

Fans respaldan a Carlos Miguel y Orquesta por denunciar indiferencia de autoridades tras atentado en Carabayllo que dejó dos músicos heridos

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

César Acuña obligado por sentencia a pagar alimentos para su menor hijo

Ciro Castillo habría ordenado la construcción de una "ruta de escape" en su oficina cuando era gobernador del Callao, según Fiscalía

Presidente del TC afirma que Mario Vizcarra tendría impedimentos para postular por sentencia de peculado

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025