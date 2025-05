Alejandra Baigorria respondió a los crecientes rumores sobre un posible embarazo, tras haber regresado de su luna de miel en Europa junto a su esposo, el deportista y chico reality Said Palao. En una entrevista exclusiva con el programa 'Amor y fuego', la empresaria de Gamarra negó estar esperando un bebé, aunque confirmó que sí tienen planes familiares a mediano plazo.

“Mi papá es un niño grande y obviamente quiere ser abuelo, comienzan a molestar y dar su chongo, pero no pasa nada... todavía no... no hay barriguita”, afirmó Alejandra Baigorria entre risas, asegurando que comprende el entusiasmo de sus familiares, pero que actualmente no está embarazada.

Los planes de Alejandra Baigorria y Said Palao para convertirse en padres

La pareja contrajo matrimonio hace apenas un mes y ha optado por llevar su relación con serenidad. “Hay planes, pero todavía no. Estamos en eso. No hay barriga, me he puesto la correa para disimular”, comentó Alejandra, dejando entrever que prefiere no apresurarse en temas de maternidad.

Said Palao también se pronunció sobre el tema en una entrevista con América Espectáculos “En nuestra relación se han dado siempre las cosas paso a paso, todo a su tiempo y todo se va a dar así, nada desesperado”, explicó, dejando claro que la decisión de convertirse en padres será tomada con calma y responsabilidad.

Los comentarios del padre de Alejandra Baigorria

Sergio ‘Cheky’ Baigorria, padre de la exchica reality, ha expresado abiertamente su deseo de ver a su hija convertida en madre. Alejandra contó que en cada reencuentro, su papá lanza comentarios como: “¿Y la barriga, Ale?”, o incluso bromea diciendo: “Said no funciona”, lo cual toma con humor.

Sus hermanos también han compartido esa ilusión, pero la empresaria enfatizó que ambos están disfrutando del inicio de su matrimonio y que no se sienten presionados por su entorno familiar. La pareja ha sido clara en señalar que la llegada de un hijo será una decisión tomada en el momento oportuno, sin interferencias externas.