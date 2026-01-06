HOYSuscripcion LR Focus

Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     
Regalo de Tomás Gálvez a la mafia: desactiva equipos que investigaban corruptos | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Said Palao conmueve al revelar que la IA le mostró cómo lucirían sus hijos con Alejandra Baigorria: “Así saldrán”

El integrante de 'Esto es guerra', Said Palao, sorprendió al publicar una imagen durante su estadía en Londres, lugar donde está de vacaciones con Alejandra Baigorria.

Said Palao cómo lucirían sus hijos con Alejandra Baigorria, según la IA.
Said Palao y Alejandra Baigorria disfrutan de su relación mientras comparten vacaciones por Londres junto al hermano de la empresaria, Sergio Baigorria. Ambos han expresado públicamente su deseo de convertirse en padres, provocando que muchos seguidores les pidan iniciar cuanto antes la familia.

El chico reality sorprendió a sus fanáticos al compartir en Instagram una imagen generada por inteligencia artificial mostrando cómo serían sus hijos. Cabe señalar que, la pareja se encuentra emocionada por la posibilidad de formar un hogar este año.

¿Qué características físicas tendrían los hijos de Said Palao y Alejandra Baigorria?

La fotografía reveló que los futuros niños tendrían ojos claros, tez blanca y cabello marrón rizado. Said Palao acompañó la publicación con la frase: “Por ahí la IA dice que así saldrán mis hijos con Ale, ¿ustedes qué creen?”, lo que generó reacciones de asombro y cariño entre los usuarios.

Así sería los hijos de Said Palao y Alejandra Baigorria, según la IA.

La pareja ha documentado su viaje por Londres compartiendo fotografías y videos de sus paseos, demostrando complicidad y romanticismo en cada publicación.

¿Cuándo se casaron Alejandra Baigorria y Said Palao?

Alejandra Baigorria y Said Palao se casaron el 26 de abril de 2025 en Lima, celebrando ceremonia civil en la Municipalidad y religiosa en la iglesia San Pedro, seguida de una gran fiesta en Fundo Casa Blanca. La unión consolidó su relación y su compromiso de formar una familia.

Semanas atrás, la empresaria sorprendió a Shirley Arica al revelar su verdadera edad, 37 años, mientras Said Palao tiene 32. La diferencia no afectó la química entre ambos, y la pareja continúa consolidando su vínculo con proyectos en común.

Alejandra Baigorria sorprende al revelar la buena relación entre su hermano y Said Palao: “Ahora ni conmigo le gusta salir”

Alejandra Baigorria se luce en mercado de Londres tras quejarse de los altos precios en Suiza: "¿Probamos o no probamos?"

Said Palao aclara cómo se encuentran él y Alejandra Baigorria tras conocerse tragedia en Suiza que dejó 40 muertos: “Estamos bien”

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

Paolo Guerrero pasa incómodo momento con su hijo en centro comercial y usuarios reaccionan: "¿A quién habrá salido?"

Melissa Klug descarta reconciliación con Jesús Barco tras beso en televisión: "Deseo que mi hija tenga a su padre presente"

Monique Pardo impacta al revelar que vende antigüedades en la puerta de su casa mientras enfrenta una dura enfermedad

Madre del actor Santiago Suárez se conmueve por emprendimiento de marcianos de su hijo: "Me emociona verlo así"

Jota Benz le propuso matrimonio a Angie Arizaga durante un romántico viaje en Roma: "Mil veces sí"

Rossy War revela por qué no asistió al cumpleaños de Juan Gabriel, pese a que el ‘Divo de Juárez’ la invitó a cantar: "Ahora me jalo los pelos"

