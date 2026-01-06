Said Palao cómo lucirían sus hijos con Alejandra Baigorria, según la IA. | Composición LR / Foto TV más - Instagram de Said Palao

Said Palao y Alejandra Baigorria disfrutan de su relación mientras comparten vacaciones por Londres junto al hermano de la empresaria, Sergio Baigorria. Ambos han expresado públicamente su deseo de convertirse en padres, provocando que muchos seguidores les pidan iniciar cuanto antes la familia.

El chico reality sorprendió a sus fanáticos al compartir en Instagram una imagen generada por inteligencia artificial mostrando cómo serían sus hijos. Cabe señalar que, la pareja se encuentra emocionada por la posibilidad de formar un hogar este año.

¿Qué características físicas tendrían los hijos de Said Palao y Alejandra Baigorria?

La fotografía reveló que los futuros niños tendrían ojos claros, tez blanca y cabello marrón rizado. Said Palao acompañó la publicación con la frase: “Por ahí la IA dice que así saldrán mis hijos con Ale, ¿ustedes qué creen?”, lo que generó reacciones de asombro y cariño entre los usuarios.

La pareja ha documentado su viaje por Londres compartiendo fotografías y videos de sus paseos, demostrando complicidad y romanticismo en cada publicación.

¿Cuándo se casaron Alejandra Baigorria y Said Palao?

Alejandra Baigorria y Said Palao se casaron el 26 de abril de 2025 en Lima, celebrando ceremonia civil en la Municipalidad y religiosa en la iglesia San Pedro, seguida de una gran fiesta en Fundo Casa Blanca. La unión consolidó su relación y su compromiso de formar una familia.

Semanas atrás, la empresaria sorprendió a Shirley Arica al revelar su verdadera edad, 37 años, mientras Said Palao tiene 32. La diferencia no afectó la química entre ambos, y la pareja continúa consolidando su vínculo con proyectos en común.