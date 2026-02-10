HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas
Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     
EN VIVO

El refugio del terror de Milagros Jáuregui | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Espectáculos

Usuarios invaden el Instagram de Gianluca Lapadula con inusuales mensajes tras ampay: "¿Quién te mando a juntarte con Cueva?"

Tras la difusión del ampay, seguidores del futbolista dejaron irónicos comentarios en su cuenta de Instagram, comparándolo incluso con su excompañero de la selección peruana, Christian Cueva.

Gianluca Lapadula fue amapayado por las cámaras de Magaly Medina. Foto: composición LR/difusión/golperú
Gianluca Lapadula fue amapayado por las cámaras de Magaly Medina. Foto: composición LR/difusión/golperú

El futbolista Gianluca Lapadula fue protagonista del ampay de 'Magaly TV, la firme', en el que es captado junto con una mujer que no es su esposa, Alessia Macri. Tras la emisión del informe, las redes sociales reaccionaron de inmediato y los comentarios llegaron directamente hasta la cuenta oficial de Instagram del delantero de la selección peruana.

“¿Quién te mandó a juntarte con Cueva?”, fue uno de los mensajes que más llamó la atención y que quedó registrado en una publicación donde el popular 'Bambino de los Andes' fue etiquetado por la página oficial de La Bicolor, la cual le dedicó un saludo por su cumpleaños número 36. En los mensajes, muchos usuarios lo compararon con Christian Cueva, su excompañero en la selección nacional.

PUEDES VER: Gianluca Lapadula es el protagonista del ampay de Magaly Medina: futbolista es captado besando a mujer que no es su esposa en fiesta

lr.pe

Usuarios dejan mensajes en Instagram de Gianluca Lapadula tras ampay

Luego de la difusión del ampay, Instagram se convirtió en el principal espacio de desahogo para los seguidores del jugador ítalo-peruano. En los comentarios se leían mensajes como: “Gianluca, levántate a cerrar tus comentarios”, “Dejé de creer en el amor” y “Tan linda familia que tenía”.

Otros usuarios ironizaron sobre las imágenes difundidas por el programa de la popular 'Urraca'. “Lapadula, dime que todo es producto de la IA”, escribió un seguidor, mientras otro agregó: “Cuevita lo malogró”. Incluso hubo quienes llegaron directamente por la polémica, dejando frases como: “Aquí, por los que vienen por el ampay de Magaly”.

Mensajes en la cuenta de Instagram de Lapadula. Foto: Instagram

Mensajes en la cuenta de Instagram de Lapadula. Foto: Instagram

PUEDES VER: Magaly Medina se pronuncia tras el ampay de Gianluca Lapadula en Barcelona: 'Teníamos la imagen de un hombre correcto'

lr.pe

Lapadula protagoniza ampay en fiesta en España con mujer que no es su esposa

El ampay fue lanzado el lunes 9 de febrero, marcando su regreso a la televisión de Magaly Medina tras su cirugía facial. En las imágenes, Gianluca Lapadula aparece compartiendo con una mujer que no es su esposa en un bar de Barcelona, España. Según el informe, las escenas corresponden al 1 de febrero.

De acuerdo con el programa de la ‘Urraca’, en ese momento el futbolista aún mantenía una relación con Alessia Macri, madre de sus hijos. Hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado públicamente una separación. Tras el informe, Magaly Medina recordó que Lapadula ya había sido vinculado anteriormente con figuras del espectáculo como Mayra Goñi y Macarena Gastaldo, quien incluso habló sobre su acercamiento al futbolista en el programa 'El valor de la verdad'.

Notas relacionadas
Shirley Arica reaparece con mensaje antes de ser operada tras varios días internada: "No sé cuánto tiempo llevo aquí, ya perdí la cuenta"

Shirley Arica reaparece con mensaje antes de ser operada tras varios días internada: "No sé cuánto tiempo llevo aquí, ya perdí la cuenta"

LEER MÁS
Tomate Barraza sorprende a su hija Gaela al regalarle un carro por sus 18 años: "Me enseñaste a ser papá"

Tomate Barraza sorprende a su hija Gaela al regalarle un carro por sus 18 años: "Me enseñaste a ser papá"

LEER MÁS
Melcochita confirma que volvió con Monserrat Seminario pese a polémica por su dinero: "He volteado la página"

Melcochita confirma que volvió con Monserrat Seminario pese a polémica por su dinero: "He volteado la página"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gianluca Lapadula es el protagonista del ampay de Magaly Medina: futbolista es captado besando a mujer que no es su esposa en fiesta

Gianluca Lapadula es el protagonista del ampay de Magaly Medina: futbolista es captado besando a mujer que no es su esposa en fiesta

LEER MÁS
Tomate Barraza sorprende a su hija Gaela al regalarle un carro por sus 18 años: "Me enseñaste a ser papá"

Tomate Barraza sorprende a su hija Gaela al regalarle un carro por sus 18 años: "Me enseñaste a ser papá"

LEER MÁS
Gustavo Salcedo niega que María Pía Vallejos sea su saliente pese a que ella afirmó estar enamorada: “No es así”

Gustavo Salcedo niega que María Pía Vallejos sea su saliente pese a que ella afirmó estar enamorada: “No es así”

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Extrabajadores públicos peruanos ya podrán retirar compensación económica según la ley N° 27803: Conoce los detalles

Policía capturado tras disparar a hombre en Los Olivos habría declarado “no recordar lo sucedido", según coronel

“El eje de Francesco Mariotti no estaba en lo ideológico, sino en los materiales con los que trabajaba”

Espectáculos

Gianluca Lapadula es el protagonista del ampay de Magaly Medina: futbolista es captado besando a mujer que no es su esposa en fiesta

¡Por la puerta grande! Rebeca Escribens es presentada como la nueva conductora de 'América hoy': "Estoy recontra lista"

Shirley Arica reaparece con mensaje antes de ser operada tras varios días internada: "No sé cuánto tiempo llevo aquí, ya perdí la cuenta"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Fuerza Popular y APP son incluidos en investigación por presunto mal uso de franja electoral

Nuevo golpe para López Chau: Contraloría ordena auditar su gestión en la UNI

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025