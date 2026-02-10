El futbolista Gianluca Lapadula fue protagonista del ampay de 'Magaly TV, la firme', en el que es captado junto con una mujer que no es su esposa, Alessia Macri. Tras la emisión del informe, las redes sociales reaccionaron de inmediato y los comentarios llegaron directamente hasta la cuenta oficial de Instagram del delantero de la selección peruana.

“¿Quién te mandó a juntarte con Cueva?”, fue uno de los mensajes que más llamó la atención y que quedó registrado en una publicación donde el popular 'Bambino de los Andes' fue etiquetado por la página oficial de La Bicolor, la cual le dedicó un saludo por su cumpleaños número 36. En los mensajes, muchos usuarios lo compararon con Christian Cueva, su excompañero en la selección nacional.

Usuarios dejan mensajes en Instagram de Gianluca Lapadula tras ampay

Luego de la difusión del ampay, Instagram se convirtió en el principal espacio de desahogo para los seguidores del jugador ítalo-peruano. En los comentarios se leían mensajes como: “Gianluca, levántate a cerrar tus comentarios”, “Dejé de creer en el amor” y “Tan linda familia que tenía”.

Otros usuarios ironizaron sobre las imágenes difundidas por el programa de la popular 'Urraca'. “Lapadula, dime que todo es producto de la IA”, escribió un seguidor, mientras otro agregó: “Cuevita lo malogró”. Incluso hubo quienes llegaron directamente por la polémica, dejando frases como: “Aquí, por los que vienen por el ampay de Magaly”.

Mensajes en la cuenta de Instagram de Lapadula. Foto: Instagram

Lapadula protagoniza ampay en fiesta en España con mujer que no es su esposa

El ampay fue lanzado el lunes 9 de febrero, marcando su regreso a la televisión de Magaly Medina tras su cirugía facial. En las imágenes, Gianluca Lapadula aparece compartiendo con una mujer que no es su esposa en un bar de Barcelona, España. Según el informe, las escenas corresponden al 1 de febrero.

De acuerdo con el programa de la ‘Urraca’, en ese momento el futbolista aún mantenía una relación con Alessia Macri, madre de sus hijos. Hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado públicamente una separación. Tras el informe, Magaly Medina recordó que Lapadula ya había sido vinculado anteriormente con figuras del espectáculo como Mayra Goñi y Macarena Gastaldo, quien incluso habló sobre su acercamiento al futbolista en el programa 'El valor de la verdad'.