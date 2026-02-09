HOYSuscripcion LR Focus

Magaly TV: La Firme' EN VIVO HOY: a qué hora inicia y cómo ver el regreso de Magaly a la televisión peruana en ATV este 2026

‘Magaly TV: La Firme’ regresa a la pantalla de ATV este año. Conoce a qué hora inicia el programa de Magaly Medina y cómo verlo en vivo por televisión y plataformas digitales.

Magaly Medina prometió emitir ampay bomba en su programa de estreno. Foto: ATV.
El programa ‘Magaly TV: La Firme’ vuelve a la televisión peruana este 2026, marcando el regreso de Magaly Medina a la pantalla de ATV. El espacio de espectáculos retoma su lugar en la parrilla con la promesa de mantener su estilo crítico, investigaciones mediáticas y comentarios sobre la farándula local.

El retorno de la conductora ha generado gran expectativa entre los televidentes, debido al nuevo ampay que lanzará de una figura de la farándula y que muchos especulan que sería el actor André Silva. Por esa razón, muchos usuarios esperan conocer los detalles del estreno, el horario oficial y las plataformas disponibles para seguir el programa en vivo, tanto por señal abierta como por medios digitales.

PUEDES VER: ¡Vuelve con ampay 'bomba'! Magaly Medina mostrará pruebas contra conocido "esposo ejemplar" que fue captado en 'juerga'

¿A qué hora inicia el programa de Magaly Medina?

‘Magaly TV: La Firme’ se emite en el horario estelar de ATV, manteniendo la franja nocturna que históricamente ha ocupado el programa. El espacio inicia a las 9:45 p.m., de lunes a viernes, inmediatamente después de la programación estelar del canal.

Este horario permite que el programa concentre a una amplia audiencia interesada en noticias de espectáculos, denuncias mediáticas y temas de actualidad vinculados al entretenimiento peruano, uno de los sellos característicos del espacio conducido por Magaly Medina.

PUEDES VER: Cirujano que operó a Magaly Medina responde a críticas por cómo quedó su rostro: 'Tiene que evitar el estigma quirúrgico'

¿Cómo ver el programa de Magaly Medina?

Los televidentes pueden ver ‘Magaly TV: La Firme’ en señal abierta a través de ATV, sintonizando el canal desde cualquier parte del país en el horario establecido. Además, el programa suele transmitirse en vivo mediante las plataformas digitales oficiales del canal.

Asimismo, ATV pone a disposición fragmentos, entrevistas y momentos destacados del programa a través de su página web y redes sociales, permitiendo que el público pueda mantenerse informado incluso si no logra ver la emisión completa en vivo.

