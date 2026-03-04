HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | Sporting Cristal vs Carabobo por Copa Libertadores
EN VIVO | Sporting Cristal vs Carabobo por Copa Libertadores      EN VIVO | Sporting Cristal vs Carabobo por Copa Libertadores      EN VIVO | Sporting Cristal vs Carabobo por Copa Libertadores     
Espectáculos

Fátima Segovia muestra su impresionante casa de cuatro pisos con sala de cine, piscina y salón de juegos

La popular ‘Chuecona’, Fátima Segovia, reveló también que, gracias a la herencia que recibió su novio, pudo pagar la inicial de su lujosa vivienda. 

Fátima Segovia ganó popularidad gracias a su paso por 'JB en ATV'. Foto: Composición LR/Instagram.
Fátima Segovia ganó popularidad gracias a su paso por 'JB en ATV'. Foto: Composición LR/Instagram.

Fátima Segovia, de 36 años, y quien ganó gran popularidad tras formar parte del programa cómico ‘JB en ATV’, donde fue bautizada como ‘La chuecona’, ha sorprendido a muchos al mostrar la impresionante casa donde vive junto a su familia y novio.

La creadora de contenido abrió las puertas a las cámaras de Magaly Medina y no se hizo problemas en presumir los lujos que la rodean: una sala de cine privada, una sala de doble altura, cocina moderna, cuatro habitaciones, un amplio hall de entrada, piscina y un salón de juegos. Todo ello refleja que dejar la televisión para apostar por el ámbito digital fue una decisión acertada.

PUEDES VER: Fátima Segovia negó vínculo sentimental con Carlos Vílchez cuando trabajaban juntos con JB: 'Es tranquilo el muchacho'

lr.pe

Fátima Segovia revela que la inicial de su casa se pagó con la herencia de su novio

Durante el informe de ‘Magaly TV: la firme’, Fátima Segovia contó que adquirió su lujosa vivienda gracias a los ingresos que obtiene como creadora de contenido. Sin embargo, precisó que el primer pago del inmueble se realizó con el dinero de la herencia que recibió de su novio, Omar Bolaños, a quien conoció por Facebook.

“Con Omar, al comienzo, pagamos la inicial. Eso fue antes de crear contenido para adultos, cuando él recibió su herencia. Después salió en lo que estoy ahora y, gracias a Dios, podemos pagarlo mensualmente”, señaló la exactriz cómica, quien mostró una cartera de la marca Louis Vuitton valorizada en US$/3,500.

PUEDES VER: Fátima Segovia, antes y después: ¿cómo lucía en su juventud y qué hizo a lo largo de su carrera?

lr.pe

Fátima Segovia aclara por primera vez por qué dejó ‘JB en ATV’

Fátima Segovia no solo habló del domicilio en el que reside actualmente, sino también de su salida de ‘JB en ATV’. El principal rumor señalaba que Jorge Benavides la habría despedido al enterarse de que creaba contenido de entretenimiento adulto junto a su novio. Sin embargo, ella lo descartó tajantemente y afirmó que su salida del espacio humorístico, a fines del 2021, se debió a problemas de salud.

“Me alejé de la televisión por un tema de salud. Si es cierto que pedí licencia unos seis meses, le doy muchísimas gracias a la producción, a Jorge, que es la cabeza del programa, y a Karincita (esposa de JB), a quienes les agradezco mucho. Se alargó más la cosa porque no pasaron las cosas como yo esperaba”, señaló ‘La Chuecona', asegurando que contrajo una afección crónica en las piernas que la llevó a someterse a una intervención quirúrgica.  

Notas relacionadas
Clara Seminara indignada tras anulación de sentencia contra Yuca y culpa a 'La Chuecona': "Quiero justicia"

Clara Seminara indignada tras anulación de sentencia contra Yuca y culpa a 'La Chuecona': "Quiero justicia"

LEER MÁS
Magaly Medina sobre posible retorno de Fátima Segovia a 'JB en ATV': "Supongo que no le está yendo muy bien"

Magaly Medina sobre posible retorno de Fátima Segovia a 'JB en ATV': "Supongo que no le está yendo muy bien"

LEER MÁS
Fátima Segovia desea retornar a ‘JB en ATV’: “Si Jorgito me da chance, quiero estar en la TV”

Fátima Segovia desea retornar a ‘JB en ATV’: “Si Jorgito me da chance, quiero estar en la TV”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ana Paula Consorte anuncia la ruptura definitiva de su relación con el futbolista Paolo Guerrero: “Lo mejor es seguir cada uno con su vida”

Ana Paula Consorte anuncia la ruptura definitiva de su relación con el futbolista Paolo Guerrero: “Lo mejor es seguir cada uno con su vida”

LEER MÁS
Ana Paula Consorte comparte emotivo mensaje tras anunciar fin de su relación con Paolo Guerrero: "No necesitas moldearte para encajar"

Ana Paula Consorte comparte emotivo mensaje tras anunciar fin de su relación con Paolo Guerrero: "No necesitas moldearte para encajar"

LEER MÁS
Carlos Alcántara es ampayado besando apasionadamente a mujer en discoteca tras terminar su matrimonio de 15 años

Carlos Alcántara es ampayado besando apasionadamente a mujer en discoteca tras terminar su matrimonio de 15 años

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partido Sporting Cristal vs Carabobo EN VIVO HOY por Copa Libertadores 2026 vía ESPN: Távara la sacó en la línea

Comisión de Ética aprueba iniciar investigación contra congresista Milagros Jáuregui por exponer a menores

Rosario Fernández no ocupa el primer lugar de intención de voto presidencial 2026: encuestas carecen de sustento

Espectáculos

Arcángel en Lima 2026: fecha, lugar y cómo comprar entradas para su concierto

Diosdado Gaitán Castro defiende la música andina y espera que las nuevas generaciones no la olviden: “La tradición no debe morir”

Ana Paula Consorte comparte emotivo mensaje tras anunciar fin de su relación con Paolo Guerrero: "No necesitas moldearte para encajar"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Comisión de Ética aprueba iniciar investigación contra congresista Milagros Jáuregui por exponer a menores

Fuerza Popular y APP dominaron el Congreso en los últimos 10 años de crisis

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025