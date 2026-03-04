Fátima Segovia, de 36 años, y quien ganó gran popularidad tras formar parte del programa cómico ‘JB en ATV’, donde fue bautizada como ‘La chuecona’, ha sorprendido a muchos al mostrar la impresionante casa donde vive junto a su familia y novio.

La creadora de contenido abrió las puertas a las cámaras de Magaly Medina y no se hizo problemas en presumir los lujos que la rodean: una sala de cine privada, una sala de doble altura, cocina moderna, cuatro habitaciones, un amplio hall de entrada, piscina y un salón de juegos. Todo ello refleja que dejar la televisión para apostar por el ámbito digital fue una decisión acertada.

Fátima Segovia revela que la inicial de su casa se pagó con la herencia de su novio

Durante el informe de ‘Magaly TV: la firme’, Fátima Segovia contó que adquirió su lujosa vivienda gracias a los ingresos que obtiene como creadora de contenido. Sin embargo, precisó que el primer pago del inmueble se realizó con el dinero de la herencia que recibió de su novio, Omar Bolaños, a quien conoció por Facebook.

“Con Omar, al comienzo, pagamos la inicial. Eso fue antes de crear contenido para adultos, cuando él recibió su herencia. Después salió en lo que estoy ahora y, gracias a Dios, podemos pagarlo mensualmente”, señaló la exactriz cómica, quien mostró una cartera de la marca Louis Vuitton valorizada en US$/3,500.

Fátima Segovia aclara por primera vez por qué dejó ‘JB en ATV’

Fátima Segovia no solo habló del domicilio en el que reside actualmente, sino también de su salida de ‘JB en ATV’. El principal rumor señalaba que Jorge Benavides la habría despedido al enterarse de que creaba contenido de entretenimiento adulto junto a su novio. Sin embargo, ella lo descartó tajantemente y afirmó que su salida del espacio humorístico, a fines del 2021, se debió a problemas de salud.

“Me alejé de la televisión por un tema de salud. Si es cierto que pedí licencia unos seis meses, le doy muchísimas gracias a la producción, a Jorge, que es la cabeza del programa, y a Karincita (esposa de JB), a quienes les agradezco mucho. Se alargó más la cosa porque no pasaron las cosas como yo esperaba”, señaló ‘La Chuecona', asegurando que contrajo una afección crónica en las piernas que la llevó a someterse a una intervención quirúrgica.