HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Sin guion' con Rosa María Palacios
Sigue EN VIVO 'Sin guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin guion' con Rosa María Palacios     
EN VIVO

Renovación Popular retrocede, José Jerí ataca y Elecciones 2026 | Sin Guion con Rosa María Palacios

Espectáculos

Melcochita confirma que volvió con Monserrat Seminario pese a polémica por su dinero: "He volteado la página"

Hace menos de 24 horas, el reconocido actor cómico había decidido darle un giro a su situación personal y económica tras semanas difíciles y apostó por emprender un negocio propio.


Melcochita le dio una segunda oportunidad al amor Foto: Composición LR
Melcochita le dio una segunda oportunidad al amor Foto: Composición LR | Facebook

Melcochita, nombre artístico de Pablo Villanueva, sorprendió al anunciar que se reconcilió con Monserrat Seminario, a quien acusó de dejar su cuenta bancaria en cero. El humorista detalló que, tras su polémica separación, decidieron darse una nueva oportunidad y retomar su relación por sus hijas pequeñas.

El también sonero indicó que se encuentran bien. "Todo está normal con mi vida, todo muy tranquilo. Yo he volteado la página y seguimos para adelante", aseguró a Trome el artista de 89 años.

Notas relacionadas
Melcochita anuncia nuevo emprendimiento tras acusar a Monserrat Seminario de dejarlo sin dinero: “A empezar de cero”

Melcochita anuncia nuevo emprendimiento tras acusar a Monserrat Seminario de dejarlo sin dinero: “A empezar de cero”

LEER MÁS
Susan Villanueva, hija de Melcochita, asegura que su padre está siendo 'chantajeado' psicológicamente por Monserrat Seminario "Lo ve como un producto"

Susan Villanueva, hija de Melcochita, asegura que su padre está siendo 'chantajeado' psicológicamente por Monserrat Seminario "Lo ve como un producto"

LEER MÁS
Susan Villanueva desmiente al hijo de Monserrat Seminario tras negar que Melcochita haya pagado su carrera profesional: “Me da risa”

Susan Villanueva desmiente al hijo de Monserrat Seminario tras negar que Melcochita haya pagado su carrera profesional: “Me da risa”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gianluca Lapadula es el protagonista del ampay de Magaly Medina: futbolista es captado besando a mujer que no es su esposa en fiesta

Gianluca Lapadula es el protagonista del ampay de Magaly Medina: futbolista es captado besando a mujer que no es su esposa en fiesta

LEER MÁS
Tomate Barraza sorprende a su hija Gaela al regalarle un carro por sus 18 años: "Me enseñaste a ser papá"

Tomate Barraza sorprende a su hija Gaela al regalarle un carro por sus 18 años: "Me enseñaste a ser papá"

LEER MÁS
Sergio Peña confronta a seguidora que criticó foto junto a su novia tras ser denunciado por abuso: "Invierte tu tiempo en una buena educación"

Sergio Peña confronta a seguidora que criticó foto junto a su novia tras ser denunciado por abuso: "Invierte tu tiempo en una buena educación"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Melcochita confirma que volvió con Monserrat Seminario pese a polémica por su dinero: "He volteado la página"

Jefe del Parlamento chavista descarta elecciones en Venezuela bajo la excusa de la falta de "una economía de mercado libre"

Un metro de tierra para José Santos Chocano, por Eduardo González Viaña

Espectáculos

Tomate Barraza sorprende a su hija Gaela al regalarle un carro por sus 18 años: "Me enseñaste a ser papá"

Pamela López sale al frente y niega que exista un pedido de cárcel en su contra: “La información es inexacta”

Magaly Medina se pronuncia tras el ampay de Gianluca Lapadula en Barcelona: "Teníamos la imagen de un hombre correcto"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Revelan que mujer visitó a José Jerí 24 veces en tres meses cuando fue congresista: joven rompe su silencio

Nuevo golpe para López Chau: Contraloría ordena auditar su gestión en la UNI

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025