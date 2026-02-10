Melcochita confirma que volvió con Monserrat Seminario pese a polémica por su dinero: "He volteado la página"
Hace menos de 24 horas, el reconocido actor cómico había decidido darle un giro a su situación personal y económica tras semanas difíciles y apostó por emprender un negocio propio.
Melcochita, nombre artístico de Pablo Villanueva, sorprendió al anunciar que se reconcilió con Monserrat Seminario, a quien acusó de dejar su cuenta bancaria en cero. El humorista detalló que, tras su polémica separación, decidieron darse una nueva oportunidad y retomar su relación por sus hijas pequeñas.
El también sonero indicó que se encuentran bien. "Todo está normal con mi vida, todo muy tranquilo. Yo he volteado la página y seguimos para adelante", aseguró a Trome el artista de 89 años.