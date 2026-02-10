HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Shirley Arica reaparece con mensaje antes de ser operada tras varios días internada: "No sé cuánto tiempo llevo aquí, ya perdí la cuenta"

Hace menos de una semana, la 'Chica realidad' sorprendió al revelar que se encontraba internada; sin embargo, no reveló detalles de su diagnóstico médico y solo se limitó a decir que, luego de su operación, contará todo sobre su estado de salud. 

Shirley Arica agradeció las muestras de cariño Foto: Composición LR
Shirley Arica agradeció las muestras de cariño Foto: Composición LR | Instagram Shirley Arica

A través de sus redes sociales, Shirley Arica comunicó a sus seguidores su estado actual tras permanecer varios días internada en una clínica, producto del mal que la aqueja y del que aún no ha revelado detalle alguno. La 'Chica realidad' aseguró que ya se encuentra con un mejor semblante; sin embargo, debía ser sometida a una operación. Asimismo, trató de calmar a los cibernautas al anunciar que más adelante revelará detalles del mal que la aqueja. 

Mediante Instagram, la personalidad de televisión reveló que será operada, pero que se encuentra contenta y feliz "porque ya no sé cuánto tiempo llevo aquí, ya perdí la cuenta, pero por fin", afirmó, mostrándose de buen humor pese al panorama que atraviesa. "Esperemos que todo salga bien, así será. Me pongo en tus manos, Diosito", agregó. 

PUEDES VER: Shirley Arica es internada en clínica y reconoce descuido en su salud: 'No es nada fácil con lo que me toca lidiar ahora'

Shirley Arica agradece a sus seguidores por los buenos deseos

Shirley Arica también se tomó un momento para agradecer a cada una de las personas que se preocuparon por su salud y se tomaron el tiempo de enviarle un mensaje deseando su pronta recuperación. "Agradezco a todas las personas que se preocuparon por mi, que me escribieron, que me mandaron detalles y que estuvieron conmigo. Espérenme, que ahí regreso", indicó, dejando en claro que mantiene un buen humor pese a las dificultades. 

En el video subido a sus historias de Instagram, la joven de 36 años aseguró que atravesar por esta complicación en su salud le ha servido para aprender y reconocer que, desde ahora, debe anteponer su bienestar. "Lo más importante es que estoy mucho mejor, estoy viva, tengo salud y sé que mi operación va a ser todo un éxito. Después les voy a contar por qué estuve internada tanto tiempo, lo que saco de esto y qué les recomiendo. Los quiero", finalizó. 

PUEDES VER: Shirley Arica inaugura su bar con exclusiva fiesta y usuarios reaccionan: 'De juerga ella sabe'

Shirley Arica es internada en clínica 

Shirley Arica preocupó a sus seguidores tras revelar que fue internada en una clínica debido a un delicado estado de salud, aunque no reveló los detalles. La influencer se mostró contrariada porque no suele compartir aspectos privados de su vida en redes sociales, pero sintió la necesidad de hacerlo para ser honesta con su público y reconocer que la internación le abrió los ojos sobre la importancia de priorizar su salud.

"Dios me bajó el dedo y me mandó esta prueba, para darme cuenta de mis descuidos, de mis 'a mi no me va a pasar', de mis decisiones, de valorar mi salud (…), pero sé que regresaré recargada de energía", indicó. 

