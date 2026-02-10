HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Sin guion' con Rosa María Palacios
Sigue EN VIVO 'Sin guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin guion' con Rosa María Palacios     
EN VIVO

Renovación Popular retrocede, José Jerí ataca y Elecciones 2026 | Sin Guion con Rosa María Palacios

Espectáculos

Tomate Barraza sorprende a su hija Gaela al regalarle un carro por sus 18 años: "Me enseñaste a ser papá"

Carlos Barraza compartió en redes sociales el especial regalo de cumpleaños que le dio a su hija mayor, fruto de su relación con su expareja Danuska Zapata.

Hija de Tomate Barraza compartió dedicatoria de su padre por su cumpleaños. Foto: composición LR/Instagram
Hija de Tomate Barraza compartió dedicatoria de su padre por su cumpleaños. Foto: composición LR/Instagram

Carlos ‘Tomate’ Barraza expresó públicamente su orgullo y amor por su hija mayor, Gaela, fruto de su relación con Danuska Zapata, quien cumplió 18 años el 9 de febrero. A través de sus redes sociales, el líder de la orquesta Los Barraza compartió un emotivo mensaje dedicado a la joven, acompañado de imágenes del carro que le dio por su cumpleaños.

“Hoy empiezas una nueva aventura, con más sueños y caminos por recorrer. Y aunque ya seas mayor de edad, para mí siempre serás mi pequeña, mi orgullo más grande”, escribió el cantante en su publicación en su cuenta personal de Instagram, en la que compartió fotos con su hija amyor.

Gaela Barraza recibe emotivo mensaje de su papá. Foto: Instagram

Gaela Barraza recibe emotivo mensaje de su papá. Foto: Instagram

PUEDES VER: Gianluca Lapadula es el protagonista del ampay de Magaly Medina: futbolista es captado besando a mujer que no es su esposa en fiesta

lr.pe

Tomate Barraza le regala una camioneta a su hija por su cumpleaños

En sus publicaciones, Tomate Barraza destacó el profundo vínculo que mantiene con Gaela y el impacto que ella ha tenido en su vida personal. “Verte crecer ha sido el regalo más grande de mi vida. Me enseñaste a ser papá, a tener paciencia, a reír más fuerte y a amar sin medida”, expresó el artista en su mensaje, que fue ampliamente compartido en redes sociales.

Las imágenes difundidas muestran al cantante junto con su hija posando orgullosos al lado del carro que le obsequió, un Mini Cooper recién adquirido. La joven influencer también replicó las fotos en sus historias de Instagram y acompañó las imágenes con un mensaje: “El mejor regalo”.

PUEDES VER: 'Amor y fuego' expone que Gustavo Salcedo habría pasado la noche con Maju Mantilla en Punta Hermosa pese a tener nueva saliente

lr.pe

Hija de Tomate Barraza celebra su cumpleaños con viaje a Colombia

Además del regalo familiar, Gaela Barraza celebró su cumpleaños con un viaje a Colombia. La joven, quien trabaja con reconocidas marcas e influencers, compartió en sus historias de Instagram parte de esta experiencia, señalando: “Nada más lindo que empezar mis 18 viajando”.

El destino elegido fue Cartagena, ciudad que visitó junto a otras influencers como parte de un viaje laboral. A través de sus redes sociales, Gaela mostró distintos momentos del recorrido, evidenciando que atraviesa una etapa de crecimiento personal y profesional.

Notas relacionadas
Ricardo Mendoza emociona al anunciar el nacimiento de su primer hijo y muestra imágenes: "Bienvenido al mundo y vive pleno"

Ricardo Mendoza emociona al anunciar el nacimiento de su primer hijo y muestra imágenes: "Bienvenido al mundo y vive pleno"

LEER MÁS
Edu Baluarte: conoce al cantante chalaco que se convirtió en la voz masculina de Corazón Serrano y se alejó dos veces del grupo de cumbia

Edu Baluarte: conoce al cantante chalaco que se convirtió en la voz masculina de Corazón Serrano y se alejó dos veces del grupo de cumbia

LEER MÁS
Gabriel Calvo revela que está enamorado y lanza romántico mensaje: "Dueña de mi corazón"

Gabriel Calvo revela que está enamorado y lanza romántico mensaje: "Dueña de mi corazón"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gianluca Lapadula es el protagonista del ampay de Magaly Medina: futbolista es captado besando a mujer que no es su esposa en fiesta

Gianluca Lapadula es el protagonista del ampay de Magaly Medina: futbolista es captado besando a mujer que no es su esposa en fiesta

LEER MÁS
Gustavo Salcedo niega que María Pía Vallejos sea su saliente pese a que ella afirmó estar enamorada: “No es así”

Gustavo Salcedo niega que María Pía Vallejos sea su saliente pese a que ella afirmó estar enamorada: “No es así”

LEER MÁS
Sergio Peña confronta a seguidora que criticó foto junto a su novia tras ser denunciado por abuso: "Invierte tu tiempo en una buena educación"

Sergio Peña confronta a seguidora que criticó foto junto a su novia tras ser denunciado por abuso: "Invierte tu tiempo en una buena educación"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Revelan que mujer visitó a José Jerí 24 veces en tres meses cuando fue congresista: joven rompe su silencio

Senamhi emite alerta naranja por lluvias, descargas eléctricas y ráfagas de viento en 12 regiones del Perú

Espectáculos

Pamela López sale al frente y niega que exista un pedido de cárcel en su contra: “La información es inexacta”

Magaly Medina se pronuncia tras el ampay de Gianluca Lapadula en Barcelona: "Teníamos la imagen de un hombre correcto"

Gianluca Lapadula es el protagonista del ampay de Magaly Medina: futbolista es captado besando a mujer que no es su esposa en fiesta

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Revelan que mujer visitó a José Jerí 24 veces en tres meses cuando fue congresista: joven rompe su silencio

Nuevo golpe para López Chau: Contraloría ordena auditar su gestión en la UNI

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025