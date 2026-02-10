Carlos ‘Tomate’ Barraza expresó públicamente su orgullo y amor por su hija mayor, Gaela, fruto de su relación con Danuska Zapata, quien cumplió 18 años el 9 de febrero. A través de sus redes sociales, el líder de la orquesta Los Barraza compartió un emotivo mensaje dedicado a la joven, acompañado de imágenes del carro que le dio por su cumpleaños.

“Hoy empiezas una nueva aventura, con más sueños y caminos por recorrer. Y aunque ya seas mayor de edad, para mí siempre serás mi pequeña, mi orgullo más grande”, escribió el cantante en su publicación en su cuenta personal de Instagram, en la que compartió fotos con su hija amyor.

Gaela Barraza recibe emotivo mensaje de su papá. Foto: Instagram

Tomate Barraza le regala una camioneta a su hija por su cumpleaños

En sus publicaciones, Tomate Barraza destacó el profundo vínculo que mantiene con Gaela y el impacto que ella ha tenido en su vida personal. “Verte crecer ha sido el regalo más grande de mi vida. Me enseñaste a ser papá, a tener paciencia, a reír más fuerte y a amar sin medida”, expresó el artista en su mensaje, que fue ampliamente compartido en redes sociales.

Las imágenes difundidas muestran al cantante junto con su hija posando orgullosos al lado del carro que le obsequió, un Mini Cooper recién adquirido. La joven influencer también replicó las fotos en sus historias de Instagram y acompañó las imágenes con un mensaje: “El mejor regalo”.

Hija de Tomate Barraza celebra su cumpleaños con viaje a Colombia

Además del regalo familiar, Gaela Barraza celebró su cumpleaños con un viaje a Colombia. La joven, quien trabaja con reconocidas marcas e influencers, compartió en sus historias de Instagram parte de esta experiencia, señalando: “Nada más lindo que empezar mis 18 viajando”.

El destino elegido fue Cartagena, ciudad que visitó junto a otras influencers como parte de un viaje laboral. A través de sus redes sociales, Gaela mostró distintos momentos del recorrido, evidenciando que atraviesa una etapa de crecimiento personal y profesional.