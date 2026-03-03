HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Daniela Darcourt celebra el cumpleaños de Luis Advíncula y le dedica emotivo mensaje: "Te amo con locura, negrito"

La salsera Daniela Darcourt acompañó al futbolista de Alianza Lima en su íntima celebración por sus 36 años y reafirmó el fuerte vínculo que los une en su mensaje.

Daniela Darcourt le dedicó un mensaje a Luis Advíncula por su cumpleaños. Foto: composición LR/Instagram
Daniela Darcourt le dedicó un mensaje a Luis Advíncula por su cumpleaños. Foto: composición LR/Instagram

Daniela Darcourt fue una de las invitadas a la íntima celebración por los 36 años de Luis Advíncula, realizada este 2 de marzo junto a sus amistades más cercanas. La fiesta privada reunió a amigos cercanos como las voleibolistas Clarivet Illescas y Maeva Orlé, en una noche donde no faltaron los bailes, Incluso, el futbolista sorprendió con sus pasos de baile junto con la salsera en medio del asombro de los asistentes.

La salsera acompañó al futbolista de Alianza Lima en su día especial y le dedicó un emotivo mensaje en su cuenta personal de Instagram que acompañó con fotos de ambos. “Que Dios y todos los santos te cuiden y protejan hoy y siempre, hermanito de mi corazón… Larga vida, mi rayo y eterno. Te amo con locura, negrito”, escribió la cantante, dejando en evidencia el profundo vínculo que los une. Advíncula no tardó en responderle: “Te amo infinito, hermanita de mi corazón, gracias por estar siempre”.

PUEDES VER: Daniela Darcourt revela que Waldir Felipa y ella siguen amándose tras ruptura, pero aclara: 'Estamos bien como estamos'

lr.pe

Daniela Darcourt dedica emotivo mensaje a Luis Advíncula por su cumpleaños

A través de su publicación, la intérprete de 'Señor mentira' compartió fotografías junto al jugador y un extenso mensaje en el que reafirmó su cariño. “Hoy está de cumpleaños una de mis personas especiales en esta vida: mi hermanito. Ese que la vida me regaló para que todo pese un poquito menos. Eres mi cómplice, compañero de aventuras y soporte cuando más vulnerable estoy”, expresó.

Asimismo, destacó el orgullo que siente por los logros del deportista: “Me siento súper orgullosa de todas y cada una de las cosas que estás materializando en tu vida, sabes que estoy y estaré siempre en primera fila para aplaudirte y apoyarte como siempre, hasta el infinito”. Las palabras reflejan una amistad sólida que ambos han hecho pública en reiteradas ocasiones.

Daniela Darcourt y Luis Advíncula. Foto: Instagram

Daniela Darcourt y Luis Advíncula. Foto: Instagram

PUEDES VER: Francesca Montenegro aclara en entrevista por qué se cortó el cabello: 'Quise desaparecer por el odio que recibí'

lr.pe

Daniela Darcourt indignada por agresión a Luis Advíncula en Matute

En el programa 'América espectáculos', la cantante expresó su indignación tras la agresión que sufrieron jugadores de Alianza Lima por parte de hinchas en Matute, situación que afectó directamente al lateral peruano. “Fuera de que Luis sea mi hermano y que yo lo respaldo con toda la fuerza de mi corazón, es parte de mi familia. Soy hincha de Alianza. Han ido a encontrar personas que no tenían absolutamente nada que ver”, declaró en su momento.

La salsera reveló que tanto Luis Advíncula como Paolo Guerrero resultaron afectados emocionalmente. “Te lo veo de primera mano porque sé que mi hermano ha estado bastante tocado por esto”, señaló, advirtiendo además que la situación pudo tener consecuencias más graves. “Estamos hablando de la integridad de seres humanos… se pudo salir mucho más de control esto, que de por sí se salió todo de las manos”, agregó.

