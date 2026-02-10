La conductora cuestionó el comportamiento del futbolista tras el ampay donde aparece junto a una misteriosa mujer. Foto: Composición LR

Magaly Medina se pronunció tras la difusión del ampay que abrió la temporada 2026 en su programa, cuyo protagonista fue Gianluca Lapadula. La conductora se tomó unos minutos para comentar las imágenes captadas en Barcelona y expresó su sorpresa por lo registrado por las cámaras.

Durante la última emisión de Magaly TV La Firme, la “urraca” puso énfasis en el contexto en el que se produjo la salida nocturna del futbolista, así como en la cercanía con la que fue visto junto a una mujer que no era su esposa.

Magaly cuestiona a Gianluca Lapadula tras emitir ampay

Al referirse a lo ocurrido, Medina expresó su desconcierto por el momento en el que el “Bambino” fue captado por sus urracos, pues había disputado un partido un día antes en Italiala, donde su equipo perdió ante la Sampadoria, para luego ser visto durante la madrugada en el restaurante Gatsby, uno de los locales más exclusivos de Barcelona.

La conductora también habló del acercamiento entre el futbolista y una mujer, donde se les ve compartiendo, y en otro momento se evidencia un beso entre ambos.

“No sé si es un chape o no, como dice el narrador de este reportaje. No sabemos si pegó en el travesaño o fue gol”, dijo entre risas mientras se repetían las imágenes.

Asimismo, Magaly sostuvo que lo mostrado generó sorpresa por la percepción que se tenía del futbolista, pues siempre se dejaba ver públicamente junto a su familia compartiendo diversos momentos en sus redes sociales.

“De Lapadula teníamos otra imagen, salvo aquella vinculación que le hicieron con chicas de la farándula, que supuestamente había pasado una tarde juntos en altamar, pero no se pudo comprobar que él se portara mal. […] Este Lapadula que vemos no era el que se nos vendió, ni la imagen que teníamos de un hombre correcto y respetuoso”, añadió.

Recuerdan episodio que vinculó a Lapadula con Mayra Goñi

En esa misma línea, la conductora recordó un episodio anterior que vinculó a Gianluca Lapadula, cuando la actriz Mayra Goñi aseguró haber compartido una tarde con el futbolista y Anderson Santamaría en un yate. Según indicó Medina, ese hecho no repercutió a más debido a la falta de pruebas.

“Esto no pasó a mayores porque no había imágenes, solo un decir de la chica que contaba que habían estado en el yate”, precisó.