María Becerra sorprendió al público peruano con su participación especial en el concierto por el aniversario 33 de Corazón Serrano, uno de los grupos más emblemáticos de la cumbia peruana. La cantante argentina no solo se robó los aplausos en el escenario, sino que también reveló detalles inéditos sobre cómo se concretó su participación, confesando que quedó cautivada por la agrupación desde el primer momento.

Durante su visita al Perú, la intérprete de 'Siete vidas' asistió el 9 de febrero al pódcast ‘La Manada’, en el que contó cómo fue el acercamiento con el grupo piurano y por qué aceptó sumarse al espectáculo. “Cuando vi el mensaje los busqué y me encantó. Me quedé enamorada de lo que hacían y acepté de una”, confesó la artista de 26 años.

María Becerra elogia a Corazón Serrano y revela cómo aceptó cantar en su aniversario 33

En el pódcast, la 'Nena' de Argentina explicó que fue el equipo de Corazón Serrano quien tomó la iniciativa para contactarla. Según relató, su manager recibió un correo electrónico donde la agrupación peruana expresó su deseo de cantar junto a ella y realizar una versión en cumbia de su tema 'Siete vidas'.

“Le mandaron un gmail a mi manager diciéndole: ‘somos una agrupación de Perú, nos encantaría que María venga a cantar con nosotros, queremos sacar una versión de cumbia de Siete vidas’”, reveló la cantante argentina, destacando el entusiasmo y la propuesta artística del grupo.

La artista señaló que el mensaje llegó aproximadamente hace tres meses, y que tras investigar sobre la trayectoria y el estilo musical de Corazón Serrano, no dudó en aceptar la invitación. Durante el concierto aniversario, María Becerra protagonizó emotivos momentos al cantar a dúo ‘Adiós’ junto a Susana Alvarado, un tema inédito con Briela Cirilo y el ‘Mix Poco Yo’ junto a Cielo Fernández, integrantes del grupo de cumbia.

Además, durante la conversación, Mario Irivarren le comentó que los peruanos son “bien cumbieros”, afirmación que la cantante confirmó tras su llegada al país. “Yo me bajé en el aeropuerto y lo primero que escuché fue Ke Personajes”, comentó, evidenciando su sorpresa por la fuerte presencia de la música en el día a día.

María Becerra revela su experiencia al probar la gastronomía peruana

La cantante argentina también habló sobre su experiencia con la gastronomía peruana, la cual compartió en sus redes sociales bajo su sección ‘María la comilona’. La cantante contó que probó platillos como el rocoto relleno, que resultó ser más picante de lo esperado, y la papa rellena, de la que aseguró haberse enamorado.

“Es espectacular. La verdad tengo que decir que quedé un poco descompuesta porque acá les gusta el picantito. Sí soy de picante, pero no tanto”, confesó entre risas. Asimismo, comparó el nivel de picante de algunos platos peruanos con los de México. “Me sorprendió. Me repicó y luego están las consecuencias”, añadió.