HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

María Becerra revela cómo fue aceptar cantar en el concierto de Corazón Serrano por su aniversario 33: "Quedé enamorada"

La cantante argentina contó por qué aceptó la invitación de Corazón Serrano y reveló su experiencia al probar la gastronomía peruana.

María Becerra quedó "enamorada" de Corazón Serrano. Foto: composición LR/difusión
María Becerra quedó "enamorada" de Corazón Serrano. Foto: composición LR/difusión

María Becerra sorprendió al público peruano con su participación especial en el concierto por el aniversario 33 de Corazón Serrano, uno de los grupos más emblemáticos de la cumbia peruana. La cantante argentina no solo se robó los aplausos en el escenario, sino que también reveló detalles inéditos sobre cómo se concretó su participación, confesando que quedó cautivada por la agrupación desde el primer momento.

Durante su visita al Perú, la intérprete de 'Siete vidas' asistió el 9 de febrero al pódcast ‘La Manada’, en el que contó cómo fue el acercamiento con el grupo piurano y por qué aceptó sumarse al espectáculo. “Cuando vi el mensaje los busqué y me encantó. Me quedé enamorada de lo que hacían y acepté de una”, confesó la artista de 26 años.

PUEDES VER: Ernesto Pimentel sufre incidente en pleno concierto de Corazón Serrano en San Marcos: falla técnica empaña su presentación

lr.pe

María Becerra elogia a Corazón Serrano y revela cómo aceptó cantar en su aniversario 33

En el pódcast, la 'Nena' de Argentina explicó que fue el equipo de Corazón Serrano quien tomó la iniciativa para contactarla. Según relató, su manager recibió un correo electrónico donde la agrupación peruana expresó su deseo de cantar junto a ella y realizar una versión en cumbia de su tema 'Siete vidas'.

“Le mandaron un gmail a mi manager diciéndole: ‘somos una agrupación de Perú, nos encantaría que María venga a cantar con nosotros, queremos sacar una versión de cumbia de Siete vidas’”, reveló la cantante argentina, destacando el entusiasmo y la propuesta artística del grupo.

La artista señaló que el mensaje llegó aproximadamente hace tres meses, y que tras investigar sobre la trayectoria y el estilo musical de Corazón Serrano, no dudó en aceptar la invitación. Durante el concierto aniversario, María Becerra protagonizó emotivos momentos al cantar a dúo ‘Adiós’ junto a Susana Alvarado, un tema inédito con Briela Cirilo y el ‘Mix Poco Yo’ junto a Cielo Fernández, integrantes del grupo de cumbia.

Además, durante la conversación, Mario Irivarren le comentó que los peruanos son “bien cumbieros”, afirmación que la cantante confirmó tras su llegada al país. “Yo me bajé en el aeropuerto y lo primero que escuché fue Ke Personajes”, comentó, evidenciando su sorpresa por la fuerte presencia de la música en el día a día.

PUEDES VER: Aniversario de Corazón Serrano: revive los mejores momentos junto a María Becerra, Pedro Capó, William Luna, Dilbert Aguilar y más invitados

lr.pe

María Becerra revela su experiencia al probar la gastronomía peruana

La cantante argentina también habló sobre su experiencia con la gastronomía peruana, la cual compartió en sus redes sociales bajo su sección ‘María la comilona’. La cantante contó que probó platillos como el rocoto relleno, que resultó ser más picante de lo esperado, y la papa rellena, de la que aseguró haberse enamorado.

“Es espectacular. La verdad tengo que decir que quedé un poco descompuesta porque acá les gusta el picantito. Sí soy de picante, pero no tanto”, confesó entre risas. Asimismo, comparó el nivel de picante de algunos platos peruanos con los de México. “Me sorprendió. Me repicó y luego están las consecuencias”, añadió.

Notas relacionadas
Edu Baluarte: conoce al cantante chalaco que se convirtió en la voz masculina de Corazón Serrano y se alejó dos veces del grupo de cumbia

Edu Baluarte: conoce al cantante chalaco que se convirtió en la voz masculina de Corazón Serrano y se alejó dos veces del grupo de cumbia

LEER MÁS
Ernesto Pimentel sufre incidente en pleno concierto de Corazón Serrano en San Marcos: falla técnica empaña su presentación

Ernesto Pimentel sufre incidente en pleno concierto de Corazón Serrano en San Marcos: falla técnica empaña su presentación

LEER MÁS
Aniversario de Corazón Serrano: revive los mejores momentos junto a María Becerra, Pedro Capó, William Luna, Dilbert Aguilar y más invitados

Aniversario de Corazón Serrano: revive los mejores momentos junto a María Becerra, Pedro Capó, William Luna, Dilbert Aguilar y más invitados

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
'Amor y fuego' expone que Gustavo Salcedo habría pasado la noche con Maju Mantilla en Punta Hermosa pese a tener nueva saliente

'Amor y fuego' expone que Gustavo Salcedo habría pasado la noche con Maju Mantilla en Punta Hermosa pese a tener nueva saliente

LEER MÁS
Ernesto Pimentel sufre incidente en pleno concierto de Corazón Serrano en San Marcos: falla técnica empaña su presentación

Ernesto Pimentel sufre incidente en pleno concierto de Corazón Serrano en San Marcos: falla técnica empaña su presentación

LEER MÁS
Patricio Quiñones celebra haber bailado con Bad Bunny en el Super Bowl 2026: “Por mi Perú, el mejor día de mi carrera”

Patricio Quiñones celebra haber bailado con Bad Bunny en el Super Bowl 2026: “Por mi Perú, el mejor día de mi carrera”

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Universitario perdió 3-0 ante Atlético Atenea por la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley

Este plato típico del norte del Perú fue coronado como el mejor guiso del mundo, según Taste Atlas

Policía que disparó a civil en Los Olivos será dado de baja y afrontará proceso penal: "Tiene que ser detenido"

Espectáculos

Allison Pastor niega conflictos con Gisela Valcárcel tras enfrentamiento de 2021 y descarta participar en su programa: “Estoy en otra etapa”

Sergio Peña confronta a seguidora que criticó foto junto a su novia tras ser denunciado por abuso: "Invierte tu tiempo en una buena educación"

Edu Baluarte: conoce al cantante chalaco que se convirtió en la voz masculina de Corazón Serrano y se alejó dos veces del grupo de cumbia

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Martín Vizcarra sobre requisas en Barbadillo: “A Fujimori nunca le hicieron una, la orden viene de arriba"

Cómo saber si soy miembro de mesa en Elecciones Perú 2026: link oficial de ONPE

Miembro de mesa 2026: cuánto pagan por participar en las Elecciones de abril

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025