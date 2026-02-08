HOYSuscripcion LR Focus

Paco Bazán asiste al concierto de Corazón Serrano y le dedica tiernos mensajes a Susana Alvarado

Paco Bazán asistió al aniversario de Corazón Serrano para acompañar a su novia, Susana Alvarado, y desde el público le dedicó mensajes que no pasaron desapercibidos en redes sociales.

Susana Alvarado y Paco Bazán protagonizan uno de los romances más queridos en la farándula peruana. Foto: ATV.
Susana Alvarado y Paco Bazán protagonizan uno de los romances más queridos en la farándula peruana. Foto: ATV.

El aniversario de Corazón Serrano dejó momentos que fueron más allá de la música. Mientras el grupo celebraba un año más de trayectoria sobre el escenario, una escena fuera de él terminó captando gran parte de la atención del público y las redes sociales.

Paco Bazán asistió al concierto como un espectador más, pero su presencia no pasó desapercibida. El exfutbolista y conductor acudió al show para acompañar a su novia, Susana Alvarado, una de las vocalistas de la agrupación, y desde el público le dedicó una serie de mensajes que rápidamente se viralizaron.

A través de historias en sus redes sociales, Bazán compartió imágenes y videos de Susana durante la presentación. Sin discursos ni anuncios formales, sus publicaciones reflejaron el apoyo y la cercanía que mantiene con la cantante, convirtiendo la noche en un tema recurrente de conversación entre los seguidores del grupo.

Paco Bazán dedicándole mensajes a Susana Alvarado. Foto: Instagram.

Paco Bazán dedicándole mensajes a Susana Alvarado. Foto: Instagram.

lr.pe

Los románticos mensajes de Paco Bazán a Susana Alvarado

Paco Bazán llegó al aniversario de Corazón Serrano sin buscar protagonismo en el escenario. Permaneció entre el público durante toda la presentación, siguiendo atentamente el show y registrando algunos momentos con su celular para compartirlos en redes sociales.

Uno de los mensajes que más llamó la atención fue una imagen de Susana Alvarado en pleno concierto, acompañada de una frase breve y directa: “Mi columna”, añadiendo un emoji de corazón y etiquetando a la cantante. El gesto, al tratarse de su pareja, fue interpretado como una muestra pública de cariño y respaldo en una fecha especial para la agrupación.

Las publicaciones continuaron a lo largo del espectáculo, siempre enfocadas en la cantante. No hubo explicaciones adicionales ni comentarios extensos, pero la reiteración de las imágenes dejó en evidencia el vínculo que ambos mantienen.

Las reacciones no tardaron en llegar. Usuarios compartieron las historias, comentaron el gesto y destacaron la presencia de Bazán apoyando a su novia desde el público, convirtiendo el momento en uno de los más comentados del aniversario de Corazón Serrano.

