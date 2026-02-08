No todo fue perfecto en el esperado concierto de Corazón Serrano realizado en el Estadio San Marcos. La agrupación de cumbia reunió a más de 30.000 seguidores en una noche llena de música y emoción por su 33 aniversario, pero un incidente inesperado marcó la presentación de uno de sus invitados especiales: Ernesto Pimentel. El conductor y cantante, conocido también por dar vida al personaje de 'La Chola Chabuca', subió al escenario para acompañar al vocalista Edu Baluarte, recientemente reincorporado a la emblemática orquesta.

Sin embargo, lo que prometía ser un momento de celebración terminó convirtiéndose en un episodio incómodo. Una falla técnica en el micrófono interrumpió la actuación de Pimentel, generando desconcierto en el público y comentarios inmediatos en redes sociales.

Micrófono traiciona a Ernesto Pimentel en concierto de Corazón de Serrano

El momento incómodo se produjo cuando Pimentel, quien ya había estado animando en la previa como 'La Chola Chabuca', dejó atrás a su conocido personaje y se unió a Edu Baluarte para interpretar 'Promesas de amor', uno de los temas más esperados de la noche. Apenas comenzó a cantar, el público notó que su voz no se escuchaba y rápidamente empezó a reclamar. La falla técnica convirtió la expectativa en desconcierto y generó un ambiente de tensión en el estadio.

Lejos de perder la compostura, el invitado afrontó la situación con serenidad mientras esperaba una solución al problema. Tras varios segundos de tensión y el cambio de micrófono, su voz finalmente logró hacerse oír, aunque el percance ya había dejado huella en el inicio de su presentación.

Ernesto Pimentel y más invitados en el 33 aniversario de Corazón Serrano

Más allá del incidente técnico, Ernesto Pimentel logró culminar con éxito su participación en el concierto. El conductor de 'El reventonazo de La Chola' recibió el aplauso del público y aprovechó la ocasión para felicitar a Corazón Serrano por sus 33 años de trayectoria. La agrupación, a través del animador Dani Daniel, le agradeció por acompañarlos en una de las noches más importantes de su carrera.

A sus 55 años, Ernesto Pimentel concluyó su número musical consolidándose como uno de los invitados destacados de la velada. El aniversario de la agrupación piurana fundada por los hermanos Guerrero Neyra reunió a reconocidos talentos nacionales como Qué Tal Cumbión!, Son Tentación, William Luna y Dilbert Aguilar, además de figuras internacionales como el conjunto boliviano Los Kjarkas, la estrella argentina María Becerra, los cubanos Gente de Zona y el cantante puertorriqueño Pedro Capó, quienes aportaron su energía para convertir la celebración en un espectáculo inolvidable.