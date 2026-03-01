HOYSuscripcion LR Focus

Ricardo Morán confirma expulsión de imitadores de Jowell y Randy de 'Yo soy' tras enfrentamiento: "Le hemos pedido que no vuelvan más"

“Les hemos pedido que no vuelvan más”, reveló Ricardo Morán tras confirmar la salida de los imitadores de Jowell y Randy, quienes tuvieron un enfrentamiento que casi termina en agresión.

Ricardo Morán expulsa a imitadores de Jowell y Randy. Foto: composición LR/Latina TV
El director general y jurado de 'Yo soy', Ricardo Morán, confirmó la salida de los imitadores de Jowell y Randy luego de un conflicto ocurrido detrás de cámaras que se difundió como rumor en redes sociales. Durante la emisión del 28 de febrero, el productor explicó que la decisión responde al incumplimiento del reglamento interno del programa. “Les hemos pedido que no vuelvan más al programa y que abandonen la competencia”, declaró.

Morán aclaró que no se trató de una renuncia voluntaria, sino de una medida disciplinaria adoptada por la producción. “Ellos no se han ido, ellos no han abandonado, somos nosotros… porque tenemos un reglamento que prioriza la armonía y la confraternidad entre los artistas y eso se ha roto”, sostuvo.

PUEDES VER: Cantante Paloma San Basilio reconoce el talento de su doble peruana en 'Yo soy': 'De las voces que mejor me han imitado'

Imitadores de Jowell y Randy son expulsados de 'Yo soy'

Los participantes Juan Gilvonio y Anderson Álvarez, quienes interpretaban al dúo urbano, protagonizaron un tenso enfrentamiento que casi termina en una presunta agresión fuera de cámaras de 'Yo soy'. Según explicó Ricardo Morán, el reality establece cláusulas contractuales y normas de comportamiento que todos los concursantes aceptan antes de ingresar.

"No estamos de parte de ninguno de los dos, pero si lo que ha habido es un conflicto de tal nivel que rompe con las normas que el programa exige, normas de convivencia y cuando esas normas de convivencia son rotas por amenazas de agresión, violencia, pelea, de lo que fuera o de cualquier otro tipo, porque son bastante amplias, nosotros nos vemos obligados a retirar a los participantes del programa”, agregó.

PUEDES VER: Eximitadora de Danna Paola en 'Yo soy' confiesa la fuerte suma que ganaba al día cantando en los buses peruanos: 'Trabajaba de 10 a.m. a 3p.m.'

Ricardo Morán pide disculpas al público tras pelea entre imitadores de Jowell y Randy

Durante su intervención, el jurado de 'Yo soy' ofreció disculpas públicas a la audiencia y señaló que situaciones de ese tipo contradicen la esencia del espacio, cuyo objetivo es promover talento y entretenimiento familiar. “De esto nunca ha tratado ‘Yo soy’. Este es un programa para mostrar talento y llevar alegría a sus casas”, expresó.

Asimismo, recordó que el proyecto televisivo responde a una misión compartida entre la productora Rayo en la botella y el canal Latina, orientada a brindar contenido positivo. En ese sentido, calificó los hechos como un obstáculo para ese propósito.

