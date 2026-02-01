Susana Alvarado llegó junto a Corazón Serrano a la última emisión de ‘El reventonazo de la Chola’, donde se sinceró sobre su relación con Paco Bazán, con quien hace poco celebró su primer año juntos. El personaje interpretado por Ernesto Pimentel le consultó a la cantante de cumbia cómo maneja la exposición mediática de su vínculo sentimental, considerando que ambos son personajes públicos.

La joven de 28 años explicó que, cuando existe voluntad de ambas partes, es posible mantener la relación pese a las agendas recargadas. “Bueno, creo que queremos de ambas partes; siempre intentamos estar juntos, vamos remando contra todo”, expresó con seguridad.

Susana Alvarado genera comentarios en redes sociales

Aunque la respuesta de Susana Alvarado dejó en evidencia el fuerte lazo que mantiene con Paco Bazán y la determinación de ambos por sacar adelante su relación, lo que más llamó la atención de los cibernautas fue una de sus frases: "Porque el que puede quiere, y siempre que hay espacios libres, cada uno va hacia el lugar y nos encontramos".

Los usuarios en redes sociales no tardaron en señalar que el dicho suele ser al revés - “el que quiere, puede”-; sin embargo, muchos entendieron que la confusión se debió a los nervios de la joven cantante al hablar públicamente sobre un tema tan privado y personal.

Susana Alvarado sorprende a Paco Bazán tras reto viral

Susana Alvarado y Paco Bazán se mostraron más enamorados que nunca en un reciente video publicado en redes sociales, luego de celebrar un año de su icónica primera entrevista en televisión. En el clip, la ‘Morena de Oro’ participó en la dinámica de “princeso” o “caballero” y no dudó en darle un beso al conductor de Ritmo Romántica.

La cantante de Corazón Serrano detalló que el exdeportista suele planear las citas, se ofrece a pagar las cuentas, es comunicativo, le escribe primero, la apoya en todo momento y, entre risas, admitió que también es celoso. Bazán obtuvo finalmente la calificación de “caballero”. Ante ello, Susana reaccionó emocionada: “Te has ganado un beso”. Acto seguido, le dio un beso en la frente, gesto que fue correspondido por el comentarista con uno en la mejilla.