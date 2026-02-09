HOYSuscripcion LR Focus

Gigi Mitre expresa su apoyo a joven veterinaria tras admitir estar enamorada de Gustavo Salcedo: "Ojalá que no le este tomando el pelo"

La conductora se mostró conmovida por el testimonio de la joven, quien confirmó estar saliendo con Gustavo Salcedo, pese a que él la negó frente a cámaras de 'Amor y fuego'.

Saliente de Gustavo Salcedo admitió estar saliendo con Gustavo salcedo. Foto: composición LR/Willax
Gustavo Salcedo habría retomado su vida personal con María Pía Vallejos, una joven veterinaria que confirmó ante cámaras del programa ‘Amor y fuego’ que está saliendo con el aún esposo de Maju Mantilla y que, además, admitió estar enamorada de él. Las declaraciones no pasaron desapercibidas y generaron la reacción de Gigi Mitre, quien manifestó su apoyo a la joven.

Durante la emisión del programa de espectáculos, la conductora expresó su respaldo a María Pía Vallejos, luego de que Gustavo Salcedo negara públicamente mantener una relación sentimental con ella. “Me cae excelente esa chica y ojalá que el otro no le esté tomando el pelo y le dé una explicación o algo”, manifestó Gigi Mitre.

PUEDES VER: 'Amor y fuego' expone que Gustavo Salcedo habría pasado la noche con Maju Mantilla en Punta Hermosa pese a tener nueva saliente

lr.pe

Gigi Mitre apoya a saliente de Gustavo Salcedo tras confesar que esta enamorada

En declaraciones a ‘Amor y fuego’, María Pía Vallejos confirmó estar enamorada de Gustavo Salcedo. “Sí (estoy enamorada), y él también yo creo, ¿no? Si es que lo han visto… Si es que dos personas están interesadas, es normal que los vean juntos y el tema de su separación es tema ya de él”.

La joven también tuvo palabras elogiosas hacia el deportista, destacando cualidades personales y afinidades que, según ella, los han acercado. “De lo que conozco de él, me parece un caballero, un chico A1, guapísimo, deportista, yo también soy deportista. Nada, estamos tranquilos, estamos contentos, estamos yendo poco a poco”, indicó.

Las palabras de la veterinaria conmovieron a Gigi Mitre, quien incluso confesó haberse sensibilizado. “Casi lloro”, dijo la conductora, resaltando la transparencia y la buena energía de la joven. Sin embargo, su compañero Rodrigo González expresó sorpresa tras la difusión de un informe en el que se reveló que Gustavo Salcedo habría pasado la noche junto con Maju Mantilla en su casa de playa, pese a estar saliendo con María Pía Vallejos. “¿Qué hacen los otros allí?”, cuestionó el conductor.

PUEDES VER: 'Amor y fuego' capta nuevamente juntos a Samahara Lobatón y Bryan Torres en medio de denuncia por agresión

lr.pe

Joven veterinaria reacciona tras enterarse de que Gustavo Salcedo y Maju Mantilla estuvieron juntos

María Pía Vallejos se mostró sorprendida cuando fue consultada por la noche que Gustavo Salcedo habría pasado con su aún esposa. “Tampoco tengo que saber todo lo de él, ¿qué te puedo decir? No he dicho que es oficial, estamos saliendo, nos estamos conociendo”, señaló.

Además, la joven reiteró que ambos están tomando las cosas con calma. “La pasamos bien juntos, él está separado, yo estoy soltera hace mucho tiempo y nada, estamos viendo. A veces me parece que lo ven como ya súper formal, pero no es algo así tampoco”, concluyó.

