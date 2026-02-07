María Becerra sorprende a fans en aniversario de Corazón Serrano con estreno musical: interpretó su nueva canción junto a Briela Cirilo
La cantante argentina deslumbró en el Estadio San Marcos durante el 33 aniversario de Corazón Serrano. Por primera vez presentó su nuevo tema junto a Briela Cirilo.
- Calendario de conciertos en Perú 2026: fechas, artistas y venta de entradas para Alejandro Sanz, Romeo Santos y Prince Royce
- Concierto Corazón Serrano 2026 EN VIVO HOY: zonas, horarios y lista de artistas que estarían en el 33 aniversario
María Becerra se presentó en la capital peruana con un espectáculo que dejó sin aliento a los asistentes. Los fanáticos del grupo Corazón Serrano vivieron un momento único al escuchar por primera vez el nuevo tema de la artista argentina.
La cantante abrió su participación con el popular sencillo 'Adiós' y luego anunció el estreno de su más reciente trabajo musical. Además, interpretó el 'Mix Poco Yo' junto a Cielo Fernández, que fue coreado por el público, generando una conexión inmediata con los asistentes.
TE RECOMENDAMOS
¡POR ESO NO SANAS! LA TERAPIA SOMÁTICA REVELA QUÉ GUARDA TU CUERPO | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL
PUEDES VER: Concierto Corazón Serrano 2026 EN VIVO HOY: Gente de Zona hace vibrar al público en el aniversario del grupo de cumbia
María Becerra hace estreno musical junto a Briela Cirilo
El nuevo tema de María Becerra fue interpretado en dúo con Briela Cirilo, elevando la emoción de la audiencia. La reacción de los fanáticos fue inmediata y los aplausos resonaron en todo el Estadio San Marcos.
Días antes, la propia artista tras llegar a Lima compartió un video del momento en sus redes sociales, acompañado del mensaje: "Te amo Perú, te extrañé mucho. Gracias por esta bienvenida", generando gran repercusión entre sus seguidores peruanos.
PUEDES VER: Pedro Capó emociona a miles al cantar ‘Estoy enamorado’, tema inédito que grabó con Thalía, en el aniversario de Corazón Serrano
Fanáticos se emocionaron al ver a María Becerra en el aniversario de Corazón Serrano
El concierto del 33 aniversario de Corazón Serrano consolidó a la agrupación como referente de la cumbia peruana. La artista argentina se convirtió en la invitada especial, confirmando rumores previos sobre su participación.
El show comenzó a las 4:30 p. m., con actuaciones sorpresa antes del espectáculo principal. La presencia de María Becerra aportó un toque internacional al evento, fusionando pop urbano con cumbia y destacando su versatilidad artística, ya que anteriormente se le ha visto cantar junto a Ráfaga y Los Ángeles Azules.