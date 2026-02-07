HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Entretenimiento

María Becerra sorprende a fans en aniversario de Corazón Serrano con estreno musical: interpretó su nueva canción junto a Briela Cirilo

La cantante argentina deslumbró en el Estadio San Marcos durante el 33 aniversario de Corazón Serrano. Por primera vez presentó su nuevo tema junto a Briela Cirilo.

María Becerra y Corazón Serrano cantaron por primera vez.
María Becerra y Corazón Serrano cantaron por primera vez. | Foto composición LR / Corazón Serrano Facebook

María Becerra se presentó en la capital peruana con un espectáculo que dejó sin aliento a los asistentes. Los fanáticos del grupo Corazón Serrano vivieron un momento único al escuchar por primera vez el nuevo tema de la artista argentina.

La cantante abrió su participación con el popular sencillo 'Adiós' y luego anunció el estreno de su más reciente trabajo musical. Además, interpretó el 'Mix Poco Yo' junto a Cielo Fernández, que fue coreado por el público, generando una conexión inmediata con los asistentes.

TE RECOMENDAMOS

¡POR ESO NO SANAS! LA TERAPIA SOMÁTICA REVELA QUÉ GUARDA TU CUERPO | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Concierto Corazón Serrano 2026 EN VIVO HOY: Gente de Zona hace vibrar al público en el aniversario del grupo de cumbia

lr.pe

María Becerra hace estreno musical junto a Briela Cirilo

El nuevo tema de María Becerra fue interpretado en dúo con Briela Cirilo, elevando la emoción de la audiencia. La reacción de los fanáticos fue inmediata y los aplausos resonaron en todo el Estadio San Marcos.

Días antes, la propia artista tras llegar a Lima compartió un video del momento en sus redes sociales, acompañado del mensaje: "Te amo Perú, te extrañé mucho. Gracias por esta bienvenida", generando gran repercusión entre sus seguidores peruanos.

PUEDES VER: Pedro Capó emociona a miles al cantar ‘Estoy enamorado’, tema inédito que grabó con Thalía, en el aniversario de Corazón Serrano

lr.pe

Fanáticos se emocionaron al ver a María Becerra en el aniversario de Corazón Serrano

El concierto del 33 aniversario de Corazón Serrano consolidó a la agrupación como referente de la cumbia peruana. La artista argentina se convirtió en la invitada especial, confirmando rumores previos sobre su participación.

El show comenzó a las 4:30 p. m., con actuaciones sorpresa antes del espectáculo principal. La presencia de María Becerra aportó un toque internacional al evento, fusionando pop urbano con cumbia y destacando su versatilidad artística, ya que anteriormente se le ha visto cantar junto a Ráfaga y Los Ángeles Azules.

Notas relacionadas
Concierto Corazón Serrano 2026 EN VIVO HOY: 'Mix Zúmbalo', 'La borrachita', 'No sufriré por nadie' y más temas en el aniversario 33

Concierto Corazón Serrano 2026 EN VIVO HOY: 'Mix Zúmbalo', 'La borrachita', 'No sufriré por nadie' y más temas en el aniversario 33

LEER MÁS
¿Qué conciertos hay en Lima este fin de semana? Mira la agenda con Ken-Y, La Charanga Habanera, Corazón Serrano, Yarita Lizeth y más

¿Qué conciertos hay en Lima este fin de semana? Mira la agenda con Ken-Y, La Charanga Habanera, Corazón Serrano, Yarita Lizeth y más

LEER MÁS
Quién es Edu Baluarte, el joven chalaco que se luce como la voz masculina de Corazón Serrano y se alejó dos veces del legendario grupo de cumbia

Quién es Edu Baluarte, el joven chalaco que se luce como la voz masculina de Corazón Serrano y se alejó dos veces del legendario grupo de cumbia

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Concierto Corazón Serrano 2026 EN VIVO HOY: Gente de Zona hace vibrar al público en el aniversario del grupo de cumbia

Concierto Corazón Serrano 2026 EN VIVO HOY: Gente de Zona hace vibrar al público en el aniversario del grupo de cumbia

LEER MÁS
¿Qué conciertos hay en Lima este fin de semana? Mira la agenda con Ken-Y, La Charanga Habanera, Corazón Serrano, Yarita Lizeth y más

¿Qué conciertos hay en Lima este fin de semana? Mira la agenda con Ken-Y, La Charanga Habanera, Corazón Serrano, Yarita Lizeth y más

LEER MÁS
Día del Pisco Sour 2026: actividades, shows y celebraciones gratuitas en Lima

Día del Pisco Sour 2026: actividades, shows y celebraciones gratuitas en Lima

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

María Becerra sorprende a fans en aniversario de Corazón Serrano con estreno musical: interpretó su nueva canción junto a Briela Cirilo

Concierto Corazón Serrano 2026 EN VIVO HOY: Gente de Zona hace vibrar al público en el aniversario del grupo de cumbia

Pedro Capó emociona a miles al cantar ‘Estoy enamorado’, tema inédito que grabó con Thalía, en el aniversario de Corazón Serrano

Entretenimiento

Concierto Corazón Serrano 2026 EN VIVO HOY: Gente de Zona hace vibrar al público en el aniversario del grupo de cumbia

Pedro Capó emociona a miles al cantar ‘Estoy enamorado’, tema inédito que grabó con Thalía, en el aniversario de Corazón Serrano

Día de San Valentín 2026: Conciertos gratuitos, eventos y más actividades para celebrar con tu persona favorita en Lima

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Vladimiro Montesinos, en prisión hasta 2037: PJ anuló compurgación de pena

Keiko Fujimori y López Aliaga tendrán una guerra encarnizada por los votos de la derecha, afirman politólogos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025