María Becerra se presentó en la capital peruana con un espectáculo que dejó sin aliento a los asistentes. Los fanáticos del grupo Corazón Serrano vivieron un momento único al escuchar por primera vez el nuevo tema de la artista argentina.

La cantante abrió su participación con el popular sencillo 'Adiós' y luego anunció el estreno de su más reciente trabajo musical. Además, interpretó el 'Mix Poco Yo' junto a Cielo Fernández, que fue coreado por el público, generando una conexión inmediata con los asistentes.

María Becerra hace estreno musical junto a Briela Cirilo

El nuevo tema de María Becerra fue interpretado en dúo con Briela Cirilo, elevando la emoción de la audiencia. La reacción de los fanáticos fue inmediata y los aplausos resonaron en todo el Estadio San Marcos.

Días antes, la propia artista tras llegar a Lima compartió un video del momento en sus redes sociales, acompañado del mensaje: "Te amo Perú, te extrañé mucho. Gracias por esta bienvenida", generando gran repercusión entre sus seguidores peruanos.

Fanáticos se emocionaron al ver a María Becerra en el aniversario de Corazón Serrano

El concierto del 33 aniversario de Corazón Serrano consolidó a la agrupación como referente de la cumbia peruana. La artista argentina se convirtió en la invitada especial, confirmando rumores previos sobre su participación.

El show comenzó a las 4:30 p. m., con actuaciones sorpresa antes del espectáculo principal. La presencia de María Becerra aportó un toque internacional al evento, fusionando pop urbano con cumbia y destacando su versatilidad artística, ya que anteriormente se le ha visto cantar junto a Ráfaga y Los Ángeles Azules.