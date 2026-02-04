HOYSuscripcion LR Focus

Corazón Serrano se prepara para celebrar su aniversario 33 en el Estadio San Marcos con artistas nacionales e internacionales

Leodan Guerrero, dueño y líder de Corazón Serrano, aseguró que la puesta en escena para su aniversario en el Estadio Nacional es la más ambiciosa de la música peruana.


Corazón Serrano interpretará sus mejores éxitos en el Estadio San Marcos. Foto: difusión.
Corazón Serrano interpretará sus mejores éxitos en el Estadio San Marcos. Foto: difusión.

Corazón Serrano pretende volver a hacer historia en el Estadio San Marcos. La emblemática agrupación de cumbia celebrará sus 33 años de trayectoria con un espectáculo sin precedentes este sábado 7 de febrero. Se espera la llegada de otros artistas nacionales y algunos internacionales. Aún quedan entradas en Ticketmaster.

“Este aniversario será a lo grande. Estamos preparando la puesta en escena más grande que haya tenido un artista nacional, con un repertorio muy bien trabajado y la participación sorpresa de artistas internacionales, que luego se anunciarán como colaboraciones”, adelantó Leodan Guerrero, dueño y líder de Corazón Serrano.

Corazón Serrano tirará la casa por la ventana en el Estadio San Marcos

Corazón Serrano se encuentra en la recta final de los preparativos para uno de los shows más importantes de su historia. Este 7 de febrero, la agrupación festejará sus 33 años de trayectoria con la puesta en escena más ambiciosa de la música peruana, un espectáculo que promete marcar un antes y un después en la industria local.

Además del gran despliegue técnico y la participación sorpresa de artistas internacionales, se ha preparado un gran repertorio de la mano de Yrma Guerrero, Susana Alvarado, Lesly Águila, Ana Lucía Urbina, Kiara Lozano, Milagros Díaz, Briela Cirilo y Cielo Fernández. 

La magnitud del evento ya se refleja en la respuesta del público. A pocos días de la fecha central, la producción ha confirmado que todas las tribunas se encuentran completamente agotadas, lo que refleja el respaldo masivo que mantiene el grupo de los hermanos Guerrero Neira tras más de tres décadas de carrera. Aún quedan boletos para las zonas ‘Camino a un sueño’ y ‘No deja de latir’.

Mapa del concierto de Corazón Serrano en el Estadio San Marcos. Foto: Ticketmaster

Mapa del concierto de Corazón Serrano en el Estadio San Marcos. Foto: Ticketmaster

Edu Baluarte regresó a Corazón Serrano

En el marco de esta nueva etapa, otro de los anuncios que generó gran expectativa fue el regreso de Edu Baluarte, una decisión que responde al pedido constante del público y al valor histórico de las voces masculinas dentro de la agrupación.

“A lo largo de nuestros 33 años hemos tenido voces masculinas que formaron parte de muchos éxitos. El público las pedía y sentimos que era el momento de complacerlos. Edu es un gran cantante, con mucho talento, sentimiento e interpretación, cualidades que definen nuestra música”, sostuvo Leodan Guerrero.

Respecto al futuro de Corazón Serrano, la agrupación mantiene una política abierta a la incorporación de talento, siempre que contribuya al crecimiento del proyecto. “Siempre dejamos abierta la posibilidad de que ingrese gente talentosa, tanto cantantes como músicos, mientras sea para sumar y fortalecer la agrupación”, añadió.

