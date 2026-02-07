Hijo de Samahara Lobatón y Bryan Torres se encuentra mal de salud. | Foto composición LR / Google

Samahara Lobatón encendió las alertas entre sus seguidores tras revelar que su hijo menor atraviesa un delicado estado de salud. La hija de la empresaria Melissa Klug decidió romper su silencio luego de varios días alejada de las plataformas digitales.

La influencer utilizó sus redes sociales para sincerarse sobre la compleja situación familiar que enfrenta. En su mensaje, confirmó que el pequeño, fruto de su relación con Bryan Torres, permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Samahara Lobatón revela el delicado estado de salud de su hijo

A través de su cuenta de Instagram, la exchica reality compartió un comunicado donde expuso el momento crítico que vive su último heredero. Días antes, había contado que el menor presentó un cuadro de fiebre, lo que generó preocupación entre sus seguidores.

“Desde lo más privado de mi vida y mi corazón quiero comentar esto con todos ustedes. Asael está delicado en UCI, esto está siendo muy fuerte para mí y mi familia. Dios es grande y bueno, yo sé que él levantará a Asael de esa cama”, se lee al inicio de su mensaje.

En el mismo pronunciamiento, la influencer explicó los motivos de su ausencia digital y dejó en claro que su prioridad absoluta es el bienestar del niño. Señaló que, pese a sus responsabilidades laborales, la maternidad ocupa el primer lugar en su vida.

“Hago este comunicado para que todos puedan tomar en conocimiento, ya que llevo días desaparecida y no solo eso tengo trabajo que cumplir porque este es mi trabajo, pero antes de todo soy madre y hoy mi prioridad es mi hijo”, explicó. Finalmente, la creadora de contenido solicitó el apoyo espiritual de sus seguidores en este complicado escenario familiar. Agradeció cada mensaje recibido y pidió mantener al menor presente en sus pensamientos. “Estaré muy agradecida con todos si lo tienen dentro de sus oraciones”, expresó.

Samahara Lobatón y Bryan Torres fueron vistos juntos en clínica

En medio de la controversia que rodea a la expareja desde hace días, Samahara Lobatón y Bryan Torres fueron captados juntos en una clínica privada de Lima. La visita ocurrió durante la mañana del jueves 5 de febrero, lejos de eventos públicos o apariciones mediáticas.

Las imágenes fueron difundidas por el portal de espectáculos Instarándula, dirigido por Samuel Suárez, mediante historias de Instagram. En ellas, se observa a ambos en la recepción del área de Emergencias de la Clínica Sanna de San Borja, material enviado por seguidoras conocidas como 'ratujas'.