HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Transportistas bloquean av. Néstor Gambetta tras ataque a cobradora
Transportistas bloquean av. Néstor Gambetta tras ataque a cobradora      Transportistas bloquean av. Néstor Gambetta tras ataque a cobradora      Transportistas bloquean av. Néstor Gambetta tras ataque a cobradora      
Espectáculos

Samahara Lobatón preocupa al anunciar que su hijo con Bryan Torres se encuentra en UCI: “Está siendo muy fuerte para mí”

La influencer Samahara Lobatón se pronunció en redes sociales y expuso el difícil momento que atraviesa como madre.

Hijo de Samahara Lobatón y Bryan Torres se encuentra mal de salud.
Hijo de Samahara Lobatón y Bryan Torres se encuentra mal de salud. | Foto composición LR / Google

Samahara Lobatón encendió las alertas entre sus seguidores tras revelar que su hijo menor atraviesa un delicado estado de salud. La hija de la empresaria Melissa Klug decidió romper su silencio luego de varios días alejada de las plataformas digitales.

La influencer utilizó sus redes sociales para sincerarse sobre la compleja situación familiar que enfrenta. En su mensaje, confirmó que el pequeño, fruto de su relación con Bryan Torres, permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos.

TE RECOMENDAMOS

¡POR ESO NO SANAS! LA TERAPIA SOMÁTICA REVELA QUÉ GUARDA TU CUERPO | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Abogado de Samahara Lobatón apeló resolución del Ministerio de la Mujer que estaría evaluando la posibilidad de quitarle a sus hijos a la influencer

lr.pe

Samahara Lobatón revela el delicado estado de salud de su hijo

A través de su cuenta de Instagram, la exchica reality compartió un comunicado donde expuso el momento crítico que vive su último heredero. Días antes, había contado que el menor presentó un cuadro de fiebre, lo que generó preocupación entre sus seguidores.

“Desde lo más privado de mi vida y mi corazón quiero comentar esto con todos ustedes. Asael está delicado en UCI, esto está siendo muy fuerte para mí y mi familia. Dios es grande y bueno, yo sé que él levantará a Asael de esa cama”, se lee al inicio de su mensaje.

Samahara Lobatón pidió que oren por su hijo que se encuentra en UCI.

Samahara Lobatón pidió que oren por su hijo que se encuentra en UCI.

Samahara Lobatón pide que oren por su hijo tras ser hospitalizado en UCI

En el mismo pronunciamiento, la influencer explicó los motivos de su ausencia digital y dejó en claro que su prioridad absoluta es el bienestar del niño. Señaló que, pese a sus responsabilidades laborales, la maternidad ocupa el primer lugar en su vida.

“Hago este comunicado para que todos puedan tomar en conocimiento, ya que llevo días desaparecida y no solo eso tengo trabajo que cumplir porque este es mi trabajo, pero antes de todo soy madre y hoy mi prioridad es mi hijo”, explicó. Finalmente, la creadora de contenido solicitó el apoyo espiritual de sus seguidores en este complicado escenario familiar. Agradeció cada mensaje recibido y pidió mantener al menor presente en sus pensamientos. “Estaré muy agradecida con todos si lo tienen dentro de sus oraciones”, expresó.

PUEDES VER: Youna, expareja de Samahara Lobatón, revela su delicado estado de salud tras enterarse que su leucemia se agravó

lr.pe

Samahara Lobatón y Bryan Torres fueron vistos juntos en clínica

En medio de la controversia que rodea a la expareja desde hace días, Samahara Lobatón y Bryan Torres fueron captados juntos en una clínica privada de Lima. La visita ocurrió durante la mañana del jueves 5 de febrero, lejos de eventos públicos o apariciones mediáticas.

Las imágenes fueron difundidas por el portal de espectáculos Instarándula, dirigido por Samuel Suárez, mediante historias de Instagram. En ellas, se observa a ambos en la recepción del área de Emergencias de la Clínica Sanna de San Borja, material enviado por seguidoras conocidas como 'ratujas'.

Notas relacionadas
Youna lanza preocupante mensaje al revelar que presenta dos nuevas mutaciones de cáncer: “Ya necesito un descanso”

Youna lanza preocupante mensaje al revelar que presenta dos nuevas mutaciones de cáncer: “Ya necesito un descanso”

LEER MÁS
Samahara Lobatón se solidariza con su expareja, Youna, tras revelar que su leucemia se volvió más agresiva

Samahara Lobatón se solidariza con su expareja, Youna, tras revelar que su leucemia se volvió más agresiva

LEER MÁS
Abogado de Samahara Lobatón apeló resolución del Ministerio de la Mujer que estaría evaluando la posibilidad de quitarle a sus hijos a la influencer

Abogado de Samahara Lobatón apeló resolución del Ministerio de la Mujer que estaría evaluando la posibilidad de quitarle a sus hijos a la influencer

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Edison Flores y Ana Siucho se habrían reconciliado tras anunciar el fin de su matrimonio: 'América Hoy' muestra pruebas

Edison Flores y Ana Siucho se habrían reconciliado tras anunciar el fin de su matrimonio: 'América Hoy' muestra pruebas

LEER MÁS
Octavo Juzgado de Familia solicita prisión efectiva para Pamela López por incumplir normas contra Christian Cueva

Octavo Juzgado de Familia solicita prisión efectiva para Pamela López por incumplir normas contra Christian Cueva

LEER MÁS
Cirujano que operó a Magaly Medina responde a críticas por cómo quedó su rostro: "Tiene que evitar el estigma quirúrgico"

Cirujano que operó a Magaly Medina responde a críticas por cómo quedó su rostro: "Tiene que evitar el estigma quirúrgico"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Perú quedó fuera de los qualifiers de la Copa Davis 2026: perdió ante Alemania y volverá al Grupo Mundial I

Alineaciones de Barcelona vs Mallorca vía ESPN: juegan HOY por la fecha 23 de LaLiga de España

Partido de Carlos Álvarez asegura que dejará de usar la franja electoral tras cuestionamientos: “Fue inexperiencia”

Espectáculos

Melissa Loza conmueve en vivo en ‘Esto es guerra’ con emotivo mensaje para su madre que lucha contra el cáncer: “Eres una guerrera de vida”

Cirujano que operó a Magaly Medina responde a críticas por cómo quedó su rostro: "Tiene que evitar el estigma quirúrgico"

André Silva habría terminado con su esposa Adriana Álvarez, hija de Michelle Alexander: "Empezamos a transitar una etapa distinta"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Partido de Carlos Álvarez asegura que dejará de usar la franja electoral tras cuestionamientos: “Fue inexperiencia”

Vladimiro Montesinos, en prisión hasta 2037: PJ anuló compurgación de pena

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025