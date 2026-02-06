Wilmer Arica, abogado de Samahara Lobatón, se pronunció sobre el proceso administrativo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), que evalúa las condiciones de protección de los menores hijos de la influencer. Esto ocurrió luego de que Melissa Klug, madre de la joven de 24 años, presentara una denuncia por violencia contra Bryan Torres.

El abogado aclaró los motivos por lo que no se emitió la resolución. "En la resolución no indica que sea porque sigue viviendo con el agresor, señala que existen conflictos entre las partes y que el procedimiento se abrió por la denuncia que formula la madre (Melissa Klug)", expresó.

TE RECOMENDAMOS HEALING TOUCH: EXPERIENCIAS REALES Y APRENDIZAJES DESDE LA PRÁCTICA PERSONAL | ASTROMOOD

Abogado de Samahara Lobatón califica de desproporcionada medida del MIMP

Según Wilmer Arica, la decisión del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables es "desproporcionada", ya que Samahara Lobatón no ha puesto en riesgo a sus menores hijos. Además, afirmó: "No existe un incumplimiento en el desarrollo de sus deberes con sus menores hijos; no existe hecho que mi patrocinada haya causado una grave afectación a sus menores", indicó.

El letrado también aseguró que la hija de Abel Lobatón se encuentra tranquila, ya que siempre ha velado por el bienestar de los menores. "Ya hemos presentado un recurso de apelación a esta resolución, a fin de que se declare nula y se dé por concluido este procedimiento administrativo".

Samahara Lobatón pasará por evaluación psicológica

El abogado informó que tanto Samahara Lobatón como sus hijos deberán pasar por diversas evaluaciones y diligencias, a diferencia de Melissa Klug. "Se tiene que llevar a cabo visitas sociales, evaluación social, psicológica y la declaración de Samahara; esas tres diligencias hasta el día de hoy no se han llevado a cabo, pero sí estoy en coordinación con el abogado del ministerio", explicó.

Como se recuerda, en declaraciones para +QTV, Samahara Lobatón cuestionó el accionar del Ministerio de la Mujer, al señalar que algunos procedimientos se realizaron fuera del horario habitual. La influencer defendió enfáticamente el entorno en el que se crían sus hijos y descartó cualquier indicio de desamparo. "Mis hijos tienen una casa, tienen luz, tienen agua, tienen comida, tienen una mamá", afirmó.