Espectáculos

Abogado de Samahara Lobatón apeló resolución del Ministerio de la Mujer que estaría evaluando la posibilidad de quitarle a sus hijos a la influencer

Wilmer Arica informó que apeló la resolución del MIMP porque los menores no se encuentran desprotegidos. Además, Samahara Lobatón aseguró que cubre todas las necesidades básicas de su hogar.

Melissa Klug presentó denuncia contra Brian Torres Foto: Composición LR

Wilmer Arica, abogado de Samahara Lobatón, se pronunció sobre el proceso administrativo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), que evalúa las condiciones de protección de los menores hijos de la influencer. Esto ocurrió luego de que Melissa Klug, madre de la joven de 24 años, presentara una denuncia por violencia contra Bryan Torres.

El abogado aclaró los motivos por lo que no se emitió la resolución. "En la resolución no indica que sea porque sigue viviendo con el agresor, señala que existen conflictos entre las partes y que el procedimiento se abrió por la denuncia que formula la madre (Melissa Klug)", expresó.

Abogado de Samahara Lobatón califica de desproporcionada medida del MIMP

Según Wilmer Arica, la decisión del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables es "desproporcionada", ya que Samahara Lobatón no ha puesto en riesgo a sus menores hijos. Además, afirmó: "No existe un incumplimiento en el desarrollo de sus deberes con sus menores hijos; no existe hecho que mi patrocinada haya causado una grave afectación a sus menores", indicó.

El letrado también aseguró que la hija de Abel Lobatón se encuentra tranquila, ya que siempre ha velado por el bienestar de los menores. "Ya hemos presentado un recurso de apelación a esta resolución, a fin de que se declare nula y se dé por concluido este procedimiento administrativo".

Samahara Lobatón pasará por evaluación psicológica 

El abogado informó que tanto Samahara Lobatón como sus hijos deberán pasar por diversas evaluaciones y diligencias, a diferencia de Melissa Klug. "Se tiene que llevar a cabo visitas sociales, evaluación social, psicológica y la declaración de Samahara; esas tres diligencias hasta el día de hoy no se han llevado a cabo, pero sí estoy en coordinación con el abogado del ministerio", explicó.

Como se recuerda, en declaraciones para +QTV, Samahara Lobatón cuestionó el accionar del Ministerio de la Mujer, al señalar que algunos procedimientos se realizaron fuera del horario habitual. La influencer defendió enfáticamente el entorno en el que se crían sus hijos y descartó cualquier indicio de desamparo. "Mis hijos tienen una casa, tienen luz, tienen agua, tienen comida, tienen una mamá", afirmó.

