Espectáculos

'Amor y fuego' capta nuevamente juntos a Samahara Lobatón y Bryan Torres en medio de denuncia por agresión

Las cámaras del programa 'Amor y fuego' registraron un gesto de cercanía entre Samahara Lobatón y Bryan Torres mientras veían un automóvil, pese a la denuncia por violencia física que enfrenta el salsero.

Bryan Torres y Samahara Lobatón tienen 2 hijos. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Bryan Torres y Samahara Lobatón tienen 2 hijos. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

Las imágenes difundidas por el programa 'Amor y fuego' han vuelto a poner bajo el foco mediático a Samahara Lobatón y Bryan Torres, quienes fueron captados juntos en plena vía pública. Lo que más llamó la atención fue un sutil, pero evidente 'roce' de manos entre ambos, ocurrido mientras observaban un vehículo estacionado.

Esta situación se da semanas después de que el cantante fuera denunciado por agresión física, en un caso que involucró violencia dentro del domicilio que compartían. A pesar de la gravedad de la acusación, el nuevo encuentro registrado por las cámaras ha generado especulación sobre un posible acercamiento entre ambos.

Roce de manos entre Bryan Torres y Samahara Lobatón

Durante la reciente emisión del programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, se emitieron imágenes exclusivas donde se ve a Samahara Lobatón parada en una vereda, conversando con un hombre mientras observa lo que sería un automóvil nuevo. Minutos después, aparece el padre de su última hija, quien también hace lo mismo y conversa con Samahara y el señor.

En un momento determinado, las cámaras de 'Amor y fuego' captan un sutil contacto entre sus manos. Este gesto ocurre en el contexto de la denuncia por agresión física contra el cantante, quien fue acusado tras un violento episodio ocurrido en el interior del departamento que compartía con la hija de Melissa Klug.

Foto: Captura Willax

Foto: Captura Willax

Este hecho sería la segunda aparición pública de la expareja luego del incidente. La agresión quedó registrada por una cámara de seguridad y derivó en una denuncia formal contra Torres por presunto intento de feminicidio. A pesar de ello, no se ha confirmado si han retomado una relación sentimental o si se trata solo de un encuentro casual.

Samahara Lobatón y Bryan Torres son vistos juntos en su departamento

El día anterior a la escena del automóvil, 'Amor y fuego' también difundió imágenes en las que Bryan Torres aparece dentro del departamento de Samahara Lobatón. Según lo revelado, el salsero ingresó al inmueble acompañado de un menor, y poco después ella salió rumbo a la sede de la Depincri.

Más tarde, alrededor de las 8:00 p. m., Samahara regresó a su vivienda, momento en el que las cámaras registraron la presencia continua de Bryan en el lugar. En una de las tomas, él pasa por detrás de ella mientras observa por la ventana de la sala.

Hasta el momento, ni Samahara Lobatón ni Bryan Torres han ofrecido declaraciones oficiales a la prensa. No han confirmado si han retomado su relación sentimental o si solo se trata de una convivencia temporal por razones personales.

Samahara Lobatón continuaría viviendo con Bryan Torres, según abogado de Melissa Klug: "Sigue con él"

Samahara Lobatón continuaría viviendo con Bryan Torres, según abogado de Melissa Klug: "Sigue con él"

Melissa Klug pide a la Fiscalía ser incluida en la investigación de la agresión de Bryan Torres a su hija Samahara Lobatón

Melissa Klug pide a la Fiscalía ser incluida en la investigación de la agresión de Bryan Torres a su hija Samahara Lobatón

Fiscalía excluye a Melissa Klug de investigación por agresión de Bryan Torres contra su hija Samahara Lobatón

Fiscalía excluye a Melissa Klug de investigación por agresión de Bryan Torres contra su hija Samahara Lobatón

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

Guadalupe Farfán, exactriz de 'Al fondo hay sitio', oficializa su relación con excompañero de la serie Mathias Spitzer: "Los rumores son ciertos"

Guadalupe Farfán, exactriz de 'Al fondo hay sitio', oficializa su relación con excompañero de la serie Mathias Spitzer: "Los rumores son ciertos"

Melissa Klug pierde juicio contra Jefferson Farfán en última instancia y deberá pagarle $300.000 por incumplir acuerdo

Melissa Klug pierde juicio contra Jefferson Farfán en última instancia y deberá pagarle $300.000 por incumplir acuerdo

Jazmín Pinedo habría rechazado oferta de 'América hoy' y seguirá conduciendo 'Más espectáculos', reveló Edson Dávila, 'Giselo'

Jazmín Pinedo habría rechazado oferta de 'América hoy' y seguirá conduciendo 'Más espectáculos', reveló Edson Dávila, 'Giselo'

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

