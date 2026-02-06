Youna lanza preocupante mensaje al revelar que presenta dos nuevas mutaciones de cáncer: “Ya necesito un descanso”

Youna anunció semanas atrás que fue diagnosticado con leucemia mieloide crónica, por lo que estaba obligado a iniciar un tratamiento. Tras hacer pública su situación, recibió numerosos mensajes de aliento de personas cercanas como Samahara Lobatón, madre de su primera hija, Melissa Klug, entre otros.

Sin embargo, el barbero radicado en Estados Unidos reveló recientemente que recibió una llamada de su hematólogo, quien le informó sobre los resultados de su reciente biopsia. Según explicó, el especialista le indicó que se detectaron dos nuevas mutaciones de cáncer, lo que habría provocado que su leucemia, que hasta este momento estaba siendo controlada, se vuelva más agresiva y letal para su salud. “Ya necesito un descanso”, expresó con tristeza Youna al compartir la difícil noticia con sus seguidores durante un live.

Youna y su mensaje tras revelarse que su cáncer se volvió mucho más agresivo

Tras el anuncio de Youna sobre su estado de salud, contó que el tratamiento oral que venía siguiendo, y que le permitía controlar la leucemia mieloide crónica, ya no sería suficiente ante su nuevo diagnóstico. Ahora deberá esperar algunas semanas para evaluar cómo responde su organismo al medicamento que ha estado recibiendo.

Durante su transmisión en redes sociales, el exnovio de Samahara Lobatón expuso su preocupación ante la posibilidad de tener que someterse a quimioterapias intravenosas, lo que podría afectarlo tanto física como emocionalmente, además de implicar dolor y pérdida de cabello. “Mi vida ha cambiado demasiado, ya necesito un descanso”, meditaba Youna mientras sus seguidores le enviaban sus mejores deseos en esta difícil batalla.