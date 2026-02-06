HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Samahara Lobatón se solidariza con su expareja, Youna, tras revelar que su leucemia se volvió más agresiva

La influencer peruana Samahara Lobatón mostró su respaldo a Youna al compartir la rifa que el barbero organizó para costear tratamientos médicos tras el avance de su cáncer.

Youna hizo una sensible confesión en redes sociales sobre el cáncer que padece. Foto: Composición LR/Captura/YouTube/Captura/Instagram
Youna hizo una sensible confesión en redes sociales sobre el cáncer que padece. Foto: Composición LR/Captura/YouTube/Captura/Instagram

Samahara Lobatón sorprendió a sus seguidores al manifestar públicamente su apoyo a Youna, padre de su hija Xianna, en medio de un complejo escenario de salud. La influencer utilizó su cuenta de Instagram para difundir una rifa organizada por su expareja, quien enfrenta un nuevo y delicado diagnóstico relacionado con su leucemia.

El gesto solidario de Lobatón generó múltiples reacciones en redes sociales, donde se valoró la empatía mostrada en un momento tan crítico. La publicación, que permaneció visible durante varias horas en sus historias, fue clave para amplificar el alcance de la iniciativa solidaria promovida por Youna, su expareja.

Samahara Lobatón apoya a Youna.

Samahara Lobatón apoya a Youna.

PUEDES VER: Youna anuncia rifa para gastos de su enfermedad tras perder su trabajo en EE. UU.: 'Se me hace difícil'

lr.pe

Samahara Lobatón apoya a Youna tras revelar delicado estado de salud

El apoyo de Samahara Lobatón a Youna se hizo evidente cuando la influencer compartió en sus historias de Instagram el anuncio original de la rifa pro salud. Sin añadir texto adicional ni comentarios, la joven decidió difundir la información completa sobre la actividad solidaria que busca recaudar fondos para los tratamientos médicos del barbero.

La imagen reposteadada incluía detalles concretos como el precio de los números de la rifa, los premios ofrecidos —entre ellos dinero en efectivo y dispositivos electrónicos—, así como los canales digitales habilitados para colaborar, como Yape y Plin. Esta acción permitió que más personas conocieran la situación que atraviesa Youna, especialmente por la gran comunidad de seguidores que mantiene Samahara Lobatón en redes sociales.

El gesto, aunque discreto, fue interpretado como una señal de respaldo emocional hacia el padre de su hija, a quien estuvo vinculada sentimentalmente años atrás.

PUEDES VER: Abogado de Samahara Lobatón apeló resolución del Ministerio de la Mujer que estaría evaluando la posibilidad de quitarle a sus hijos a la influencer

lr.pe

Youna confiesa que su leucemia se volvió más agresiva

La rifa difundida por Samahara Lobatón no fue una acción aislada. Detrás de esta iniciativa se encuentra un motivo alarmante: Youna enfrenta un agravamiento en su diagnóstico de leucemia, una enfermedad que, según él mismo reveló, se ha tornado más agresiva en las últimas semanas. Esta evolución ha generado un aumento considerable en los costos de su tratamiento médico.

En el anuncio que circula por redes sociales, Youna informó que los fondos recaudados mediante la rifa serán destinados a cubrir terapias especializadas, medicamentos y consultas médicas. La gráfica publicada detalla que cada número tiene un valor accesible, permitiendo que más personas puedan sumarse al esfuerzo colectivo.

Además de los premios sorteados, se indicaron los métodos de pago y las fechas de participación, lo que ha facilitado la colaboración de sus seguidores y conocidos. La rápida viralización de la rifa, especialmente tras el repost de Samahara Lobatón, ha sido fundamental para dar visibilidad al complejo momento que atraviesa el joven barbero.

