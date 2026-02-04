HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Pleito en el Congreso por Jerí y la IA toma Vida | #las10deldía

Espectáculos

Youna, expareja de Samahara Lobatón, revela su delicado estado de salud tras enterarse que su leucemia se agravó

El barbero e influencer Youna compartió en Instagram el difícil momento que atraviesa tras complicarse su estado de salud debido a una leucemia agresiva. La expareja de Samahara Lobatón eveló detalles de su diagnóstico y evolución médica.

Youna reveló su diagnóstico de cáncer a finales del 2025. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
Youna reveló su diagnóstico de cáncer a finales del 2025. Foto: Composición LR/Captura/Instagram

A través de sus redes sociales, Youna, conocido por su relación con Samahara Lobatón, reapareció para dar a conocer uno de los momentos más difíciles de su vida: su lucha contra el cáncer. En una emotiva publicación, el joven barbero e influencer reveló que su leucemia, inicialmente controlable, se agravó por nuevas mutaciones que alteraron el curso de su tratamiento.

La noticia llegó tras varias semanas de silencio en plataformas digitales. Youna decidió compartir con sus seguidores lo que realmente ocurrió durante su ausencia, relatando un proceso lleno de miedo, hospitalizaciones y diagnósticos inesperados. Su testimonio generó gran impacto entre sus seguidores, quienes se mostraron conmovidos por su fortaleza frente a esta situación crítica.

TE RECOMENDAMOS

YOGA: MITOS, VERDADES Y BENEFICIOS | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Youna, expareja de Samahara Lobatón, sufre lesión en riñón tras intervención por cáncer en EE. UU.: 'Un dolor que no se imaginan'

lr.pe

Youna revela que su leucemia se agravó

Youna relató que fue durante una visita al supermercado que recibió una llamada desde el hospital que cambiaría el rumbo de su día y su salud. “Me llamaron porque habían encontrado algo en mi corazón”, explicó en una historia de Instagram. Al llegar al centro médico, fue internado de inmediato. Los médicos sospechaban una posible infección cardiaca relacionada con su tratamiento previo.

Afortunadamente, se trataba de un queloide que se formó tras la instalación de un catéter, y no una infección cardíaca. Pese a ello, permaneció hospitalizado durante tres días, en observación constante, debido al riesgo que representaba su condición. “Después de un diagnóstico de cáncer, cualquier cosa te asusta”, confesó el padre de la hija mayor de Samahara Lobatón.

Tras superar este episodio, Youna recibió otra noticia impactante: su hematólogo le informó que su leucemia había desarrollado dos nuevas mutaciones. Esto convirtió una enfermedad inicialmente tratable en una más agresiva, obligándolo a enfrentar un nuevo protocolo médico. La evolución del cáncer no solo alteró su estado físico, sino también emocional, por lo que decidió compartir su historia con sus seguidores.

PUEDES VER: Youna, expareja de Samahara Lobatón, conmueve al mostrar que se cortó el cabello tras iniciar quimioterapia: "Símbolo de volver a nacer"

lr.pe

Youna contó que le detectaron cáncer

Youna hizo público su diagnóstico a fines de diciembre de 2025, pero precisó que fue el 21 de noviembre cuando le confirmaron que padecía leucemia. Mientras trabajaba, sufrió un episodio de salud que lo llevó a una clínica, donde los médicos le realizaron exámenes preliminares. El resultado fue claro y devastador: padecía cáncer.

“Me quedé internado como siete días”, comentó el barbero, detallando que fue en el sexto día cuando le entregaron el resultado oficial. “Estaba ansioso y preocupado, pero gracias a Dios me diagnosticaron un tipo de cáncer que da muchas esperanzas de vida”, agregó con optimismo. El tratamiento que sigue incluye quimioterapia, medicamentos específicos y cuidados en casa.

Notas relacionadas
Samahara Lobatón sorprende al dedicarle tierno mensaje a Melissa Klug tras presunto distanciamiento: "Que Dios te bendiga"

Samahara Lobatón sorprende al dedicarle tierno mensaje a Melissa Klug tras presunto distanciamiento: "Que Dios te bendiga"

LEER MÁS
'Amor y fuego' capta nuevamente juntos a Samahara Lobatón y Bryan Torres en medio de denuncia por agresión

'Amor y fuego' capta nuevamente juntos a Samahara Lobatón y Bryan Torres en medio de denuncia por agresión

LEER MÁS
Samahara Lobatón continuaría viviendo con Bryan Torres, según abogado de Melissa Klug: "Sigue con él"

Samahara Lobatón continuaría viviendo con Bryan Torres, según abogado de Melissa Klug: "Sigue con él"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Colectivo de mujeres trans anuncia plantón contra Johanna San Miguel por comentarios calificados como "transfóbicos"

Colectivo de mujeres trans anuncia plantón contra Johanna San Miguel por comentarios calificados como "transfóbicos"

LEER MÁS
Tiktoker Fer ‘Chiclecitos’ revela el motivo de la salida de Erick Elera de 'MQM': "(Laura) No estaba tan contenta"

Tiktoker Fer ‘Chiclecitos’ revela el motivo de la salida de Erick Elera de 'MQM': "(Laura) No estaba tan contenta"

LEER MÁS
Dayron Martín expone a Pamela López y confirma romance con ella cuando aún tenía una relación con Anelhí Arias: "Fueron cosas fugaces"

Dayron Martín expone a Pamela López y confirma romance con ella cuando aún tenía una relación con Anelhí Arias: "Fueron cosas fugaces"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ciro Castillo regresa al Gobierno Regional del Callao y retoma su cargo

¿A qué hora juega Alianza Lima vs 2 de Mayo HOY por el partido de ida en la fase previa de la Copa Libertadores?

"Son los médicos quienes deben liderar en la salud del recién nacido", responde Colegio Médico en caso de Goyeneche

Espectáculos

Gustavo Bueno, 'Don Gilberto' en 'Al fondo hay sitio', reaparece y revela detalles de su salud: "Se me complicó la columna"

Jorge Benavides se pronuncia sobre la reacción de Magaly Medina por parodiar su cirugía estética: "A la señora no le ha gustado mucho"

Carlos Alcántara sorprende con impactante foto por el Día Mundial contra el Cáncer y promueve el autocuidado: "Vamos muchachos a hacernos la prueba"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ciro Castillo regresa al Gobierno Regional del Callao y retoma su cargo

Keiko y Acuña sostienen a Jerí y chocan con otras bancadas que buscan Pleno Extraordinario para censurarlo

Carlos Álvarez renunciaría por escándalo de franja electoral: "Si no caen los culpables, doy un paso al costado"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025