A través de sus redes sociales, Youna, conocido por su relación con Samahara Lobatón, reapareció para dar a conocer uno de los momentos más difíciles de su vida: su lucha contra el cáncer. En una emotiva publicación, el joven barbero e influencer reveló que su leucemia, inicialmente controlable, se agravó por nuevas mutaciones que alteraron el curso de su tratamiento.

La noticia llegó tras varias semanas de silencio en plataformas digitales. Youna decidió compartir con sus seguidores lo que realmente ocurrió durante su ausencia, relatando un proceso lleno de miedo, hospitalizaciones y diagnósticos inesperados. Su testimonio generó gran impacto entre sus seguidores, quienes se mostraron conmovidos por su fortaleza frente a esta situación crítica.

TE RECOMENDAMOS YOGA: MITOS, VERDADES Y BENEFICIOS | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Youna revela que su leucemia se agravó

Youna relató que fue durante una visita al supermercado que recibió una llamada desde el hospital que cambiaría el rumbo de su día y su salud. “Me llamaron porque habían encontrado algo en mi corazón”, explicó en una historia de Instagram. Al llegar al centro médico, fue internado de inmediato. Los médicos sospechaban una posible infección cardiaca relacionada con su tratamiento previo.

Afortunadamente, se trataba de un queloide que se formó tras la instalación de un catéter, y no una infección cardíaca. Pese a ello, permaneció hospitalizado durante tres días, en observación constante, debido al riesgo que representaba su condición. “Después de un diagnóstico de cáncer, cualquier cosa te asusta”, confesó el padre de la hija mayor de Samahara Lobatón.

Tras superar este episodio, Youna recibió otra noticia impactante: su hematólogo le informó que su leucemia había desarrollado dos nuevas mutaciones. Esto convirtió una enfermedad inicialmente tratable en una más agresiva, obligándolo a enfrentar un nuevo protocolo médico. La evolución del cáncer no solo alteró su estado físico, sino también emocional, por lo que decidió compartir su historia con sus seguidores.

Youna contó que le detectaron cáncer

Youna hizo público su diagnóstico a fines de diciembre de 2025, pero precisó que fue el 21 de noviembre cuando le confirmaron que padecía leucemia. Mientras trabajaba, sufrió un episodio de salud que lo llevó a una clínica, donde los médicos le realizaron exámenes preliminares. El resultado fue claro y devastador: padecía cáncer.

“Me quedé internado como siete días”, comentó el barbero, detallando que fue en el sexto día cuando le entregaron el resultado oficial. “Estaba ansioso y preocupado, pero gracias a Dios me diagnosticaron un tipo de cáncer que da muchas esperanzas de vida”, agregó con optimismo. El tratamiento que sigue incluye quimioterapia, medicamentos específicos y cuidados en casa.