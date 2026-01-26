La figura mediática Melissa Klug ha sido excluida por la Fiscalía del proceso de investigación relacionado con la brutal agresión que sufrió su hija Samahara Lobatón a manos del cantante Bryan Torres. Según su abogado, Benji Espinoza, la decisión impide a Klug aportar pruebas o intervenir activamente en el caso.

El hecho ha generado controversia, ya que la empresaria sostiene que tiene derecho a participar como parte agraviada, considerando las graves consecuencias del presunto acto de violencia ocurrido en diciembre de 2023. En respuesta, su defensa legal ha iniciado una serie de acciones para revertir la medida tomada por el Ministerio Público.

Melissa Klug pide ser incluida en el proceso como parte perjudicada del delito

A través de un video difundido en redes sociales, Melissa Klug reapareció públicamente junto a su abogado Benji Espinoza, quien afirmó que su representada tiene pleno derecho a colaborar con la justicia. "Melissa, como mamá de Samahara, tiene derecho a impulsar el caso, a aportar pruebas, argumentar y alegar que se puede encontrar la verdad. Es un asunto muy delicado y sensible, donde pedimos que se respete su derecho", manifestó el letrado.

La solicitud surge ante el preocupante silencio de Samahara Lobatón, quien no ha colaborado con la investigación. Según reveló Espinoza, la joven no ha brindado declaraciones ni se ha sometido a la pericia psicológica ordenada por la Fiscalía. “Cuando se le llamó a declarar, ha guardado silencio. Se ordenó su pericia psicológica y no lo ha pasado hasta ahora”, sostuvo el abogado.

La defensa de Melissa Klug alertó que, mientras su hija mantenga una relación con Bryan Torres, es poco probable que contribuya con información que pueda esclarecer los hechos. Por ello, insistieron en que la empresaria debería ser considerada parte perjudicada, lo que le permitiría impulsar diligencias y evitar que el caso quede en el archivo.

Fiscalía decidió retirar a Melissa Klug del proceso de investigación por la agresión contra su hija

En declaraciones brindadas al programa dominical 'Día D', el abogado Benji Espinoza confirmó que la Fiscalía excluyó a Melissa Klug del caso, limitando su participación al rol de testigo. Esta decisión, según explicó, le impide presentar pruebas o intervenir directamente en la investigación contra Bryan Torres por la agresión cometida contra Samahara Lobatón.

“La mamá también es víctima indirecta, porque sufre las consecuencias del delito cometido contra su hija. No permitir su participación activa es restringir la búsqueda de justicia”, señaló Espinoza. El letrado también expresó su preocupación ante la posibilidad de que el caso se archive si no se realiza una investigación diligente y exhaustiva. “El fiscal, con este criterio restrictivo, podría llevar el caso al archivo si no se nos permite participar”, advirtió.

Actualmente, se espera la respuesta de la Fiscalía frente a los recursos presentados por el equipo legal de Melissa Klug. La defensa sostiene que su exclusión es contraproducente para esclarecer los hechos y obtener justicia en un caso que ha despertado preocupación pública por la integridad de Samahara Lobatón.