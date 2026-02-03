Susan Villanueva asegura que Monserrat Seminario obligaba a Melcochita a trabajar: "Una vez se desmayó"

Susan Villanueva acusó a Monserrat Seminario, actual esposa de Melcochita, de presunta explotación y maltrato. En una intervención televisiva, la hija del artista reveló que su padre ha sufrido desmayos por agotamiento durante presentaciones, mientras era obligado a cumplir contratos artísticos, situación que ha provocado indignación y preocupación en el entorno familiar del popular sonero.

Los hechos se hicieron públicos durante el programa 'Préndete' de Panamericana Televisión, donde Susan expresó con firmeza que Monserrat no solo forzaba a su padre a trabajar, sino que también controlaba aspectos personales y financieros del artista.

Hija de Melcochita señala que Monserrat obligaba a trabajar a su padre

Durante su participación en el programa matutino, Susan Villanueva aseguró que Monserrat Seminario ejercía presión constante sobre Melcochita para que siguiera aceptando contratos laborales, pese a que el humorista ya cuenta con 90 años de edad. Según su testimonio, la esposa del artista también retenía documentos personales y controlaba los pagos por sus presentaciones.

“Mi papá tiene 90 años, él ya no está para trabajar. Ella lo obliga”, declaró visiblemente afectada Susan Villanueva ante cámaras.

La hija de Melcochita relató además que, debido al agotamiento físico y las altas temperaturas durante algunos shows, el artista llegó a desmayarse en varias ocasiones. Uno de los incidentes más graves habría ocurrido durante una presentación en pleno mes de julio, cuando el calor era sofocante. En esa oportunidad, relató que tuvo que intervenir de inmediato para auxiliar a su padre.

“Tuve que agarrar mi carro, prender el aire acondicionado y sentarlo ahí para que se recuperara, mientras el contrato ya estaba cancelado y el dinero iba a la cuenta de ella”, añadió la hija del cómico, refiriéndose a Monserrat Seminario.

MIMP ofrece ayuda a Melcochita

Tras la denuncia pública, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) confirmó que activó su protocolo de atención ante un posible caso de violencia familiar. Un equipo multidisciplinario fue asignado para contactar directamente a Pablo Villanueva Branda, nombre real de Melcochita, y ofrecerle los servicios correspondientes.

En un comunicado oficial, la institución informó que se brindó atención inmediata para garantizar su bienestar integral, en concordancia con los lineamientos de protección a personas adultas mayores.

“Ante un presunto caso de violencia familiar contra el señor Pablo Villanueva Branda, un equipo del MIMP se trasladó para brindar atención inmediata... haciéndole de conocimiento los canales de atención correspondientes”, detalló el organismo.