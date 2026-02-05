HOYSuscripcion LR Focus

Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Deysi Araujo revela que Monserrat Seminario trataba mal a Melcochita y piensa que estaba con él por interés: “Me quedé horrorizada”

La exvedette aseguró haber presenciado episodios que la impactaron y cuestionó las verdaderas intenciones de Monserrat Seminario en su vínculo con Melcochita.

Deysi Araujo cree que Monserrat estuvo con Melcochita por su dinero.
Deysi Araujo cree que Monserrat estuvo con Melcochita por su dinero. | Foto composición LR / Google

Nuevos testimonios salen a la luz en medio de la polémica que rodea a Pablo Villanueva, ‘Melcochita’. Esta vez, Deysi Araujo decidió contar lo que presenció durante un episodio que, según relató, la dejó profundamente afectada.

La exvedette sostuvo que fue testigo de actitudes inapropiadas por parte de Monserrat Seminario hacia el humorista. Además, afirmó que la propia piurana le dio a entender que ya no existía una relación sentimental, sino un vínculo estrictamente laboral.

PUEDES VER: Melcochita fue internado de emergencia tras separarse de Monserrat Seminario y revelan su estado: 'Es delicado'

Deysi Araujo asegura haber visto maltrato a Melcochita

Deysi Araujo recordó un momento específico ocurrido durante el aniversario del cómico. Contó que acudió al camerino para saludarlo y presenció una escena que, según dijo, le generó tristeza y preocupación.

“El año pasado, en el aniversario de ‘Melcochita’, fui al camerino para saludarlo y vi que lo trató bastante mal, a mí me dio mucha pena, porque lo zamaqueó. Yo le dije que debería tener paciencia con él y me respondió: ‘Ay, viejo de m…’”, declaró a Trome.

Monserrat Seminario y el manejo del dinero de Melcochita

Deysi también relató una conversación que la dejó impactada. Según explicó, Monserrat le dio a entender que permanecía al lado del artista por motivos económicos y que, por esa razón, consideraba tener control sobre sus finanzas.

Me dio a entender que estaba con él por el dinero, que lo cuidaba y por eso merecía tener todo el derecho de manejar el dinero de él, que no tenían una relación, que ella solo era su mánager. Me quedé horrorizada”, señaló.

Monserrat Seminario habría tenido celos de Deysi Araujo

En ese mismo sentido, Araujo agregó que en el pasado también fue testigo de escenas de celos. Afirmó que Melcochita evitaba saludarla por temor a una reacción violenta de Monserrat Seminario.

“Por eso ‘Melcochita’ tenía miedo de saludarme, y me decía que si Monserrat lo veía conmigo le pegaría. Todo lo que hablo ella no me puede desmentir porque sabe que es verdad”, manifestó.

PUEDES VER: Melcochita expone la verdad detrás de su separación de Monserrat Seminario y confirma que quiere divorciarse: 'Se gastó toda mi plata'

Deysi Araujo enfurece con Monserrat Seminario por Melcochita

Finalmente, la exvedette envió un mensaje directo a Monserrat Seminario y pidió que recuerde el apoyo que recibió del cómico en momentos clave de su vida personal.

“En esta vida hay que ser agradecidos con la persona que nos ayudó... parece que Monserrat se olvidó de todo lo que hizo él por ella cuando asumió la paternidad de su hija, sin importarle que le digan cachudo, él siguió con ella. Por eso debería ser agradecida, en vez de estar amenazándolo. Es una sinvergüenza”, recalcó.

Susan Villanueva asegura que Monserrat Seminario obligaba a Melcochita a trabajar: "Una vez se desmayó"

Susan Villanueva asegura que Monserrat Seminario obligaba a Melcochita a trabajar: "Una vez se desmayó"

MIMP ofrece ayuda a Melcochita ante presuntas agresiones de Monserrat Seminario: "A fin de garantizar su bienestar"

MIMP ofrece ayuda a Melcochita ante presuntas agresiones de Monserrat Seminario: "A fin de garantizar su bienestar"

Melcochita niega que Monserrat Seminario lo haya agredido físicamente y desmiente a sus hijas: "Hubo un malentendido"

Melcochita niega que Monserrat Seminario lo haya agredido físicamente y desmiente a sus hijas: "Hubo un malentendido"

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

Colectivo de mujeres trans anuncia plantón contra Johanna San Miguel por comentarios calificados como "transfóbicos"

Colectivo de mujeres trans anuncia plantón contra Johanna San Miguel por comentarios calificados como "transfóbicos"

María Pía Copello se va de su programa de streaming por unos días a poco de su estreno y lanza mensaje: "No me llamen"

María Pía Copello se va de su programa de streaming por unos días a poco de su estreno y lanza mensaje: "No me llamen"

Jorge Benavides se pronuncia sobre reacción de Magaly Medina por parodiar su cirugía estética: "A la señora no le ha gustado mucho"

Jorge Benavides se pronuncia sobre reacción de Magaly Medina por parodiar su cirugía estética: "A la señora no le ha gustado mucho"

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

