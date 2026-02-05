Deysi Araujo cree que Monserrat estuvo con Melcochita por su dinero. | Foto composición LR / Google

Nuevos testimonios salen a la luz en medio de la polémica que rodea a Pablo Villanueva, ‘Melcochita’. Esta vez, Deysi Araujo decidió contar lo que presenció durante un episodio que, según relató, la dejó profundamente afectada.

La exvedette sostuvo que fue testigo de actitudes inapropiadas por parte de Monserrat Seminario hacia el humorista. Además, afirmó que la propia piurana le dio a entender que ya no existía una relación sentimental, sino un vínculo estrictamente laboral.

Deysi Araujo asegura haber visto maltrato a Melcochita

Deysi Araujo recordó un momento específico ocurrido durante el aniversario del cómico. Contó que acudió al camerino para saludarlo y presenció una escena que, según dijo, le generó tristeza y preocupación.

“El año pasado, en el aniversario de ‘Melcochita’, fui al camerino para saludarlo y vi que lo trató bastante mal, a mí me dio mucha pena, porque lo zamaqueó. Yo le dije que debería tener paciencia con él y me respondió: ‘Ay, viejo de m…’”, declaró a Trome.

Monserrat Seminario y el manejo del dinero de Melcochita

Deysi también relató una conversación que la dejó impactada. Según explicó, Monserrat le dio a entender que permanecía al lado del artista por motivos económicos y que, por esa razón, consideraba tener control sobre sus finanzas.

“Me dio a entender que estaba con él por el dinero, que lo cuidaba y por eso merecía tener todo el derecho de manejar el dinero de él, que no tenían una relación, que ella solo era su mánager. Me quedé horrorizada”, señaló.

Monserrat Seminario habría tenido celos de Deysi Araujo

En ese mismo sentido, Araujo agregó que en el pasado también fue testigo de escenas de celos. Afirmó que Melcochita evitaba saludarla por temor a una reacción violenta de Monserrat Seminario.

“Por eso ‘Melcochita’ tenía miedo de saludarme, y me decía que si Monserrat lo veía conmigo le pegaría. Todo lo que hablo ella no me puede desmentir porque sabe que es verdad”, manifestó.

Deysi Araujo enfurece con Monserrat Seminario por Melcochita

Finalmente, la exvedette envió un mensaje directo a Monserrat Seminario y pidió que recuerde el apoyo que recibió del cómico en momentos clave de su vida personal.

“En esta vida hay que ser agradecidos con la persona que nos ayudó... parece que Monserrat se olvidó de todo lo que hizo él por ella cuando asumió la paternidad de su hija, sin importarle que le digan cachudo, él siguió con ella. Por eso debería ser agradecida, en vez de estar amenazándolo. Es una sinvergüenza”, recalcó.