Las hijas de Melcochita acusaron a Monserrat Seminarios de maltratar a su padre. | Composición LR / Google

El enfrentamiento entre Monserrat Seminario y las hijas de Melcochita suma un nuevo capítulo. La sucesora del cómico, Yessenia, decidió pronunciarse públicamente tras las declaraciones de la expareja de su padre, quien afirmó que el cómico la había abandonado.

Mediante su cuenta de TikTok, Yessenia aclaró que no existe rencor personal, aunque sí hay asuntos que deben discutirse directamente. Recordó que durante años Monserrat fue la persona de mayor confianza del cómico y cuestionó la administración de los recursos familiares: “Nadie te tiene cólera, pero no creo que en 17 años no hayas juntado nada, siendo su mánager y recibiendo todo el dinero de mi papá”, señaló con firmeza.

Hija de Melcochita le pide a Monserrat que trabaje

En ese mismo sentido, Yessenia también aprovechó para dar un consejo sobre esfuerzo y autonomía económica. Esta declaración reafirma la postura de la familia Villanueva en defensa del patriarca, mientras la disputa mediática sigue sumando capítulos.

“Hay que ponerse a trabajar, tú eres joven, no abuses de mi papá. Yo vendía caramelos siendo hija de Melcochita, siendo padre y madre a la vez”, afirmó. Además, sugirió que el drama no se limita al ámbito sentimental: “No solamente se depende de un hombre, no sé si llora porque lo ama o porque ya no va a recibir (dinero)”, sentenció..

Melcochita expone conflicto económico con Monserrat

Según reveló Melcochita, la separación tiene un trasfondo financiero. Aseguró que sus ahorros acumulados durante años desaparecieron y cuestionó la falta de transparencia: “La he dejado porque todo lo que me he sacado la mugre está en cero. Siempre le pedía el estado de cuenta y nunca me lo daba. Ahora llora porque es una actriz”, declaró para Trome.

El cómico además acusó a Monserrat de haberse apropiado de aproximadamente medio millón de dólares. “Por lo menos se ha gastado medio millón de dólares. Ella llevaba las cuentas de la casa, todos los contratos se los daban a ella. Yo confié y a mí no me daban ni un sol. Investiguen en los bancos, no tengo absolutamente nada”, afirmó Villanueva.