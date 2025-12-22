HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Melcochita critica a Alfredo Benavides por cuestionar a JB tras su salida a Panamericana: “Un hermano no debe envidiar”

Melcochita criticó a Alfredo Benavides por cuestionar públicamente la salida de su hermano Jorge Benavides de ATV hacia Panamericana Televisión. Para el cómico, esos temas se tratan en privado.

Melcochita crítica a Alfredo Benavides Foto: Composición LR
Melcochita crítica a Alfredo Benavides Foto: Composición LR

Pablo Villanueva, mejor conocido como 'Melcochita', cuestionó el accionar de Alfredo Benavides por sus recientes comentarios sobre la decisión de Jorge Benavides de dejar ATV e irse a Panamericana Televisión. El cómico y sonero calificó de inapropiado que 'El niño Alfredito' crítique públicamente a su hermano mayor.

Melcochita, de 89 años, precisó que la trayectoria de Jorge Benavides siempre gozó del respeto del público y una carrera sólida en la comicidad peruana. Por ello, indicó que todos tienen derecho a buscar nuevos retos profesionales y que las diferencia entre hermanos no deben ventilarse en los medios o redes sociales.

TE RECOMENDAMOS

ABUNDANCIA Y ÁNGELES: LA ENERGÍA QUE SE MUEVE EN NAVIDAD JUNTO A SOFÍA ARANCIBIA | ASTROMOOD

PUEDES VER: Melcochita le recomienda a Paolo Guerrero que se retire del fútbol: 'Debe dar un paso al costado'

lr.pe

Mecolchita 'jala las orejas' a Alfredo Benavides

“Un hermano no puede hablar esas cosas, no me parece. ¿Si siento que es por envidia que Alfredo habla de Jorge? Debe ser, pero un hermano no debe envidiar al otro, debe alegrarse”, expresó el cómico al ser consultado sobre las declaraciones de Alfredo Benavides.

Asimismo, Melcochita destacó la buena conducta de Jorge Benavides a lo largo de su carrera artística. “Jorge es un señor de señores, su vida siempre ha sido limpia, no se mete con nadie y da un buen ejemplo al público, pero Alfredo ha tenido varios problemas, es más relajado, me da esa impresión, y no se va a comparar con su hermano”, agregó.

PUEDES VER: Imagen de Melcochita es usada por estafadores para vender boletos de avión falsos: así funcionaba el fraude

lr.pe

Imagen de Melcochita es usada para vender boletos falsos

Un reportaje de 'Alerta Latina', reveló que los delincuentes hacen uso de la inteligencia artificial (IA) para imitar la voz y apariencia del popular Melcochita, con el fin de promocionar una agencia de viajes ficticia llamada 'Sale Sky'. Dicha organización se hace pasar por Sky Perú, una aerolínea reconocida, para generar confianza entre los usuarios.

Las víctimas, confiadas por los anuncios y por la imagen del cómico, realizaron pagos de 129 o 137 soles, pero tras la transacción perdieron toda comunicación con los supuestos promotores. Los estafadores eliminaban los chats y desaparecían sin dejar rastro. Incluso, simulaban vouchers y códigos de vuelo para reforzar la credibilidad de la estafa.

Notas relacionadas
Melcochita le recomienda a Paolo Guerrero que se retire del fútbol: "Debe dar un paso al costado"

Melcochita le recomienda a Paolo Guerrero que se retire del fútbol: "Debe dar un paso al costado"

LEER MÁS
Imagen de Melcochita es usada por estafadores para vender boletos de avión falsos: así funcionaba el fraude

Imagen de Melcochita es usada por estafadores para vender boletos de avión falsos: así funcionaba el fraude

LEER MÁS
Melcochita se pronunció sobre el proyecto que busca declararlo como Patrimonio Cultural de la Nación: "Nadie es eterno"

Melcochita se pronunció sobre el proyecto que busca declararlo como Patrimonio Cultural de la Nación: "Nadie es eterno"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Hermano de Alejandra Baigorria muestra cuánto dinero ganó en donaciones de Tiktok tras 12 horas de transmisión en vivo

Hermano de Alejandra Baigorria muestra cuánto dinero ganó en donaciones de Tiktok tras 12 horas de transmisión en vivo

LEER MÁS
Jessica Tapia vuelve a Perú tras dejar a su familia por amor y hace dura confesión: "El matrimonio desgasta"

Jessica Tapia vuelve a Perú tras dejar a su familia por amor y hace dura confesión: "El matrimonio desgasta"

LEER MÁS
Vasco Madueño sorprende a Guillermo Dávila en ‘EVDLV’ con pregunta y el cantante le hace promesa en vivo: “El resto de mi vida”

Vasco Madueño sorprende a Guillermo Dávila en ‘EVDLV’ con pregunta y el cantante le hace promesa en vivo: “El resto de mi vida”

LEER MÁS
Pamela Franco se quiebra al declararle su amor a Christian Cueva en vivo: "Siempre he sentido algo muy fuerte por él"

Pamela Franco se quiebra al declararle su amor a Christian Cueva en vivo: "Siempre he sentido algo muy fuerte por él"

LEER MÁS
Jorge Benavides revela delicado estado de salud de Enrique Espejo ‘Yuca’ y le dedica emotivo mensaje: “Si existen los milagros…”

Jorge Benavides revela delicado estado de salud de Enrique Espejo ‘Yuca’ y le dedica emotivo mensaje: “Si existen los milagros…”

LEER MÁS
Guillermo Dávila impacta al revelar en 'EVDLV' que no se arrepiente de negar a su hijo Vasco: “No lo podía relacionar conmigo”

Guillermo Dávila impacta al revelar en 'EVDLV' que no se arrepiente de negar a su hijo Vasco: “No lo podía relacionar conmigo”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Cometa 3I/ATLAS EN VIVO: sigue en directo su mayor acercamiento a la Tierra hoy minuto a minuto

Maju Mantilla & Gustavo Salcedo, Edison Flores & Ana Siucho y las rupturas de famosos en 2025 que remecieron la farándula peruana

Espectáculos

Maju Mantilla & Gustavo Salcedo, Edison Flores & Ana Siucho y las rupturas de famosos en 2025 que remecieron la farándula peruana

Salida de Ethel Pozo de ‘América Hoy’ genera reacciones entre fans de América TV: “Nos vamos a Panamericana"

Paul Michael, actual pareja de Pamela López, lanza mensaje a Christian Cueva y le pide que acelere el divorcio: “Que se apure para entregar el diamante"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Gobierno de José Jerí evalúa continuar estado de emergencia en Lima y Callao, pese aumento de homicidios con 113 casos

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025