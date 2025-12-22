Pablo Villanueva, mejor conocido como 'Melcochita', cuestionó el accionar de Alfredo Benavides por sus recientes comentarios sobre la decisión de Jorge Benavides de dejar ATV e irse a Panamericana Televisión. El cómico y sonero calificó de inapropiado que 'El niño Alfredito' crítique públicamente a su hermano mayor.

Melcochita, de 89 años, precisó que la trayectoria de Jorge Benavides siempre gozó del respeto del público y una carrera sólida en la comicidad peruana. Por ello, indicó que todos tienen derecho a buscar nuevos retos profesionales y que las diferencia entre hermanos no deben ventilarse en los medios o redes sociales.

Mecolchita 'jala las orejas' a Alfredo Benavides

“Un hermano no puede hablar esas cosas, no me parece. ¿Si siento que es por envidia que Alfredo habla de Jorge? Debe ser, pero un hermano no debe envidiar al otro, debe alegrarse”, expresó el cómico al ser consultado sobre las declaraciones de Alfredo Benavides.

Asimismo, Melcochita destacó la buena conducta de Jorge Benavides a lo largo de su carrera artística. “Jorge es un señor de señores, su vida siempre ha sido limpia, no se mete con nadie y da un buen ejemplo al público, pero Alfredo ha tenido varios problemas, es más relajado, me da esa impresión, y no se va a comparar con su hermano”, agregó.

Imagen de Melcochita es usada para vender boletos falsos

Un reportaje de 'Alerta Latina', reveló que los delincuentes hacen uso de la inteligencia artificial (IA) para imitar la voz y apariencia del popular Melcochita, con el fin de promocionar una agencia de viajes ficticia llamada 'Sale Sky'. Dicha organización se hace pasar por Sky Perú, una aerolínea reconocida, para generar confianza entre los usuarios.

Las víctimas, confiadas por los anuncios y por la imagen del cómico, realizaron pagos de 129 o 137 soles, pero tras la transacción perdieron toda comunicación con los supuestos promotores. Los estafadores eliminaban los chats y desaparecían sin dejar rastro. Incluso, simulaban vouchers y códigos de vuelo para reforzar la credibilidad de la estafa.