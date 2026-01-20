Melcochita se pronunció sobre el posible regreso de su hija Yessenia a Perú por temor a ser deportada. | Foto composición LR / Google

Melcochita se pronunció sobre el posible regreso de su hija Yessenia a Perú por temor a ser deportada. | Foto composición LR / Google

El popular artista Melcochita se refirió al posible retorno de Yessenia al país, luego que ella admitiera que su vida en Estados Unidos está marcada por la preocupación de ser deportada. El también músico enfatizó que la decisión de su hija es completamente personal.

“No sé nada de eso, porque no tengo noticias de ella. Sabía que está en Estados Unidos trabajando y que le va bien. Si esa es su decisión, es cosa de ella, ya está adulta para saber qué hace con su vida, yo no me puedo meter”, declaró a Trome, mostrando indiferencia ante la situación.

Yessenia Villanueva expone sus temores en EE. UU.

La hija de Melcochita explicó que desempeña labores como mesera, pero trabaja con miedo por la posibilidad de ser detectada por migraciones. Señaló que prefiere regresar al Perú antes que esperar a una eventual deportación.

“La cosa aquí cada día está peor, yo ahora estoy trabajando como mesera, pero salgo con miedo a chambear porque es estar con la angustia de que migraciones aparezca, te pida papeles y yo no los tenga. Por eso cada vez que salgo a trabajar me encomiendo a Dios para que no me pase nada”, afirmó la joven.

Yessenia tiene miedo de regularizar sus papeles

En esa misma línea, Yessenia indicó que intentar poner sus papeles en regla resulta arriesgado, incluso para ciudadanos estadounidenses. Considera que acudir a las autoridades migratorias podría implicar entregarse.

“Es que no hay cómo ponerse en regla porque incluso ir a migraciones para hacer los trámites es como entregarte; es más, hasta a los que son ciudadanos los están agarrando”, explicó.

Planes de Yessenia si regresa al Perú

La joven comentó que de regresar, estaría abierta a oportunidades laborales, incluso en reality shows. Se mostró decidida y dispuesta a enfrentar cualquier desafío.

“Yo soy guerrera, luchadora, de brazos cruzados no me voy a quedar. Ahora, si me proponen regresar a algún reality de faranduleros, yo misma soy. Todo lo que sea chamba será bienvenido”, concluyó.