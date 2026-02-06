Melissa Klug tiene solidario gesto con Youna tras revelar que su cáncer se agravó: “Pueden colaborar”
La empresaria Melissa Klug dejó de lado diferencias pasadas y se pronunció públicamente en favor del padre de su nieta, quien atraviesa un delicado momento de salud.
- Nataniel Sánchez conoce por primera vez al hijo de Erick Elera y Laura Huarcayo reacciona: "Pudo haber sido tu hijo"
- Cirujano que operó el rostro a Magaly Medina responde a críticas por el resultado estético: "Tiene que evitar el estigma quirúrgico"
Un acto inesperado remeció la farándula local. Melissa Klug sorprendió al evidenciar un respaldo público hacia Youna, expareja de su hija Samahara Lobatón, en medio de una etapa médica especialmente compleja para el barbero.
Vale señalar que, Youna enfrenta una dura batalla contra la leucemia, diagnóstico que hizo público semanas atrás. Desde ese momento, decidió compartir con sus seguidores el proceso clínico y los desafíos que afronta día a día. Asimismo, el influencer reveló que la enfermedad avanzó de manera agresiva y que surgieron complicaciones que afectan su corazón, situación que incrementó la preocupación entre quienes siguen de cerca su evolución.
TE RECOMENDAMOS
HEALING TOUCH: EXPERIENCIAS REALES Y APRENDIZAJES DESDE LA PRÁCTICA PERSONAL | ASTROMOOD
PUEDES VER: Youna, expareja de Samahara Lobatón, revela su delicado estado de salud tras enterarse que su leucemia se agravó
La rifa solidaria que organizó Youna para cubrir gastos médicos
Ante los constantes controles y la imposibilidad de trabajar con normalidad, Youna impulsó una rifa solidaria con la finalidad de reunir fondos destinados a su tratamiento. El costo es de 15 soles y lo difundió mediante sus redes sociales.
El barbero busca que su rifa le ayude a cubrir gastos médicos y chequeos. La iniciativa incluye diversos premios y busca sostener económicamente un proceso que exige atención permanente.
PUEDES VER: Youna anuncia rifa para gastos de su enfermedad tras perder su trabajo en EE. UU.: 'Se me hace difícil'
Melissa Klug sorprende al apoyar Youna en su lucha contra el cáncer
En ese contexto, Melissa Klug decidió compartir la publicación de la rifa en sus historias de Instagram con el fin de ampliar el alcance del mensaje solidario. "Por favor si pueden colaborar y compartir", escribió la empresaria, dejando en evidencia que, cuando se trata de la salud del padre de su nieta, las diferencias personales que alguna vez tuvieron pasaron a un segundo plano.
Melissa Klug comparte el sorteo que realizará Youna para luchar contra el cáncer.
Luego de revelar su diagnóstico, Youna expresó su gratitud por las muestras de respaldo recibidas. Destacó el valor de sentirse acompañado durante una etapa tan delicada. "Es impresionante la cantidad de apoyo que vengo recibiendo desde que decidí contarles lo que estoy pasando mediante el video, y sé que esta no será la excepción. (...) Les agradezco mucho a todos y también por estar pendientes de mi salud día a día. Leo todos sus mensajes y sus recetas para subir mis defensas", escribió.