Espectáculos

Melissa Klug tiene solidario gesto con Youna tras revelar que su cáncer se agravó: “Pueden colaborar”

La empresaria Melissa Klug dejó de lado diferencias pasadas y se pronunció públicamente en favor del padre de su nieta, quien atraviesa un delicado momento de salud.

Melissa Klug se ha mostrado solidaria en varias ocasiones con Youna y reveló que actualmente tienen buena comunicación.
Melissa Klug se ha mostrado solidaria en varias ocasiones con Youna y reveló que actualmente tienen buena comunicación. | Foto composición LR / Google

Un acto inesperado remeció la farándula local. Melissa Klug sorprendió al evidenciar un respaldo público hacia Youna, expareja de su hija Samahara Lobatón, en medio de una etapa médica especialmente compleja para el barbero.

Vale señalar que, Youna enfrenta una dura batalla contra la leucemia, diagnóstico que hizo público semanas atrás. Desde ese momento, decidió compartir con sus seguidores el proceso clínico y los desafíos que afronta día a día. Asimismo, el influencer reveló que la enfermedad avanzó de manera agresiva y que surgieron complicaciones que afectan su corazón, situación que incrementó la preocupación entre quienes siguen de cerca su evolución.

La rifa solidaria que organizó Youna para cubrir gastos médicos

Ante los constantes controles y la imposibilidad de trabajar con normalidad, Youna impulsó una rifa solidaria con la finalidad de reunir fondos destinados a su tratamiento. El costo es de 15 soles y lo difundió mediante sus redes sociales.

El barbero busca que su rifa le ayude a cubrir gastos médicos y chequeos. La iniciativa incluye diversos premios y busca sostener económicamente un proceso que exige atención permanente.

Melissa Klug sorprende al apoyar Youna en su lucha contra el cáncer

En ese contexto, Melissa Klug decidió compartir la publicación de la rifa en sus historias de Instagram con el fin de ampliar el alcance del mensaje solidario. "Por favor si pueden colaborar y compartir", escribió la empresaria, dejando en evidencia que, cuando se trata de la salud del padre de su nieta, las diferencias personales que alguna vez tuvieron pasaron a un segundo plano.

Melissa Klug comparte el sorteo que realizará Youna para luchar contra el cáncer.

Melissa Klug comparte el sorteo que realizará Youna para luchar contra el cáncer.

Luego de revelar su diagnóstico, Youna expresó su gratitud por las muestras de respaldo recibidas. Destacó el valor de sentirse acompañado durante una etapa tan delicada. "Es impresionante la cantidad de apoyo que vengo recibiendo desde que decidí contarles lo que estoy pasando mediante el video, y sé que esta no será la excepción. (...) Les agradezco mucho a todos y también por estar pendientes de mi salud día a día. Leo todos sus mensajes y sus recetas para subir mis defensas", escribió.

