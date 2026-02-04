HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Samahara Lobatón sorprende al dedicarle tierno mensaje a Melissa Klug tras presunto distanciamiento: "Que Dios te bendiga"

Melissa Klug celebró su cumpleaños número 42 rodeada de sus seres queridos, incluidos su hija Samahara Lobatón y sus nietas, pese a que en un principio se pensaba que ambas se encontraban distanciadas, a raíz de la agresión de la que fue víctima la joven influencer. 

Melissa Klug celebró su cumpleaños 42 Foto: Composición LR
Foto: Composición LR | Instagram

Samahara Lobatón sorprendió a propios y extraños en Instagram al dedicarle un tierno mensaje a su madre, Melissa Klug, por su cumpleaños número 42. La fotografía junto a la 'Blanca de Chucuito' no pasó desapercibida en redes sociales, donde los usuarios calificaron la instantánea como un acercamiento a su progenitora luego de que se ventilaran supuestos distanciamientos a causa de la agresión que sufrió a manos de Bryan Torres. 

Según se dio a conocer, la fotografía fue tomada durante la celebración por un nuevo año de vida de Klug, en evento íntimo y familiar, lo que contrasta con el supuesto distanciamiento entre madre e hija tras la denuncia por agresión presentada contra el cantante de Barrio Fino, padre de los dos últimos hijos de la joven influencer. 

Celebración del cumpleaños número 42 de Melissa Klug

Celebración del cumpleaños número 42 de Melissa Klug

Samahara Lobatón reaparece junto a su madre

A través de su cuenta de Instagram, Samahara Lobatón compartió una fotografía junto a Melissa Klug. En la instantánea todos los involucrados aparecen sonrientes, junto a una torta de cumpleaños y rodeados de un ambiente decorado con globos en tonos blancos y nude. 

"Feliz cumpleaños mamita linda que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Te amamos nona", se lee en la historia publicada por la hija de Abel Lobatón. Aunque se trata de una breve felicitación, fue interpretado como una tregua o acercamiento dentro del conflicto familiar. 

Abogado de Melissa Klug asegura que Samahara Lobatón no se comunica con su madre 

Benji Espinoza, abogado de Melissa Klug, aseguró que no existe una comunicación activa entre madre e hija, generada por la agresión del que fue víctima la joven de 24 años. Las declaraciones del hombre de leyes contradicen lo expuesto por la influencer, quién aseguró que sí ha conversado con su progenitora y que mantenían una conversación cordial.

Según Espinoza, Samahara llegó a responsabilizar a su propia madre por la situación que atraviesa y cuestionó que no se hay sometido a una examen psicológico. Durante su participación en +QTV, la influencer señaló que tanto ella como su progenitora mantienen posturas distintas.

