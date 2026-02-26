La influencer Francesca Montenegro se pronunció por primera vez ante la prensa tras su salida de haber declarado voluntariamente el 25 de febrero ante la División de Investigación y Prevención de Incidentes de Tránsito de la Policía Nacional del Perú, en el marco de las investigaciones por la muerte de la deportista Lizeth Marzano. A su salida de la dependencia, confirmó públicamente que su relación sentimental con Adrián Villar llegó a su fin.

Consultada por reporteros sobre si aún mantenía un vínculo con el joven investigado, la creadora de contenido respondió moviendo la cabeza en señal negativa. Además, durante su declaración expresó: “Desde el primer momento en que yo me entero de esta situación, en la cual yo no estuve, lo primero que exigí a alguien con quien compartí mucho tiempo de mi vida fue que se entregue y que esté claro con la justicia, que era lo correcto”.

Francesca Montenegro terminó su relación sentimental con Adrián Villar

La influencer, de 21 años, acudió a la diligencia acompañada por sus padres, quienes también se pronunciaron ante los medios. Su padre, Juan Montengero, aseguró que la familia ya no tiene ningún vínculo con el joven. Incluso, la creadora de contenido negó cualquier vínculo con Adrian Villar, quien el 26 de febrero fue detenido preliminarmente en su departamento.

En sus declaraciones, la joven remarcó que, tras enterarse de la situación, pidió que se actuara conforme a la ley. Incluso señaló que estuvo dispuesta a acompañarlo en un inicio, pero que decisiones externas a su familia cambiaron el rumbo de los hechos. También aclaró que su padre no es abogado del investigado, deslindando así cualquier relación legal o personal con él.

Francesca Montenegro eliminó fotos y videos con Adrián Villar tras caso Lizeth Marzano

Tras el estallido mediático del caso, la influencer tomó medidas en sus redes sociales. En su cuenta personal de Instagram eliminó todas las fotografías y videos en los que aparecía junto a su expareja, dejando únicamente contenido relacionado con sus viajes y colaboraciones publicitarias, que forman parte de su trabajo como creadora digital.

Asimismo, la influencer restringió los comentarios en sus publicaciones más recientes para evitar mensajes relacionados con el proceso que enfrenta su expareja. Esta decisión responde a que sus plataformas digitales constituyen su principal herramienta laboral, por lo que busca mantener su perfil enfocado en su actividad profesional.