La excongresista Cecilia Tait vivió uno de los momentos más especiales de su vida al acompañar a su hija mayor Laura Wiss hasta el altar durante una íntima boda frente al mar. La recordada 'Zurda de oro' no pudo ocultar su emoción mientras cumplía el sueño de entregarla en matrimonio a su primogénita.

“América Televisión siempre en los momentos más importantes de mi vida y éste es uno de ellos”, expresó la exvoleibolista de 63 años para las cámaras del canal, que registraron cada instante de la jornada, desde los preparativos hasta el emotivo recorrido hacia el altar.

Cecilia Tait celebra boda de su hija mayor en emotiva ceremonia

La boda se realizó el último fin de semana en un entorno romántico junto al mar, donde familiares y amigos cercanos acompañaron a la novia y a su madre en una celebración íntima. El programa 'América Espectáculos' captó imágenes exclusivas del detrás de cámaras, mostrando a Cecilia Tait y a su hija preparándose desde temprano con un equipo de especialistas en belleza liderado por Carlos Cacho.

Cada detalle fue cuidadosamente planificado por los novios y por la propia exdeportista, quien participó activamente en la organización, supervisando la decoración y la torta. Antes de la ceremonia, también posó en sesiones fotográficas familiares y con amistades cercanas, luciendo sonriente y visiblemente orgullosa en esta fecha especial.

El momento más conmovedor llegó cuando tomó del brazo a su hija para llevarla al altar, escena que reflejó la fuerte relación entre ambas y que se convirtió en uno de los instantes más comentados del evento. La emoción fue evidente en el rostro de la exvoleibolista, quien ha superado momentos difíciles en su vida personal, incluido un diagnóstico de cáncer, lo que hizo que este episodio familiar tuviera un significado aún más profundo.

¿Cuántas hijas de la exvoleibolista Cecilia Tait?

Cecilia Tait es madre de dos hijas. La mayor es Laura Wiss Tait, de 31 años, quien protagonizó la boda, mientras que la menor es Luciana Bridges Tait, siete años menor que su hermana. En una entrevista para América TV, la excongresista contó que siempre impulsó a sus hijas a enfocarse en su formación académica o deportiva.

“Yo les dije: o hacen deporte o estudian”, recordó, explicando que nunca buscó presionarlas para seguir sus pasos en el vóley, ya que las comparaciones podían resultar difíciles debido a su exitosa trayectoria como una de las mejores jugadoras del mundo.