HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Exvoleibolista Cecilia Tait se emociona al llevar a su hija mayor al altar en romántica boda frente al mar

La exvoleibolista Cecilia Tait protagonizó un conmovedor momento familiar al acompañar a su hija hasta el altar en una íntima ceremonia, donde no pudo contener la emoción.

Hija de Cecilia Tait se casó en íntima ceremonia. Foto: composición LR/América TV
Hija de Cecilia Tait se casó en íntima ceremonia. Foto: composición LR/América TV

La excongresista Cecilia Tait vivió uno de los momentos más especiales de su vida al acompañar a su hija mayor Laura Wiss hasta el altar durante una íntima boda frente al mar. La recordada 'Zurda de oro' no pudo ocultar su emoción mientras cumplía el sueño de entregarla en matrimonio a su primogénita.

América Televisión siempre en los momentos más importantes de mi vida y éste es uno de ellos”, expresó la exvoleibolista de 63 años para las cámaras del canal, que registraron cada instante de la jornada, desde los preparativos hasta el emotivo recorrido hacia el altar.

PUEDES VER: Maricielo Effio pide apoyo en redes para regresar a la TV tras revelarse su nuevo trabajo en Estados Unidos: 'Jurado en 'Yo soy''

lr.pe

Cecilia Tait celebra boda de su hija mayor en emotiva ceremonia

La boda se realizó el último fin de semana en un entorno romántico junto al mar, donde familiares y amigos cercanos acompañaron a la novia y a su madre en una celebración íntima. El programa 'América Espectáculos' captó imágenes exclusivas del detrás de cámaras, mostrando a Cecilia Tait y a su hija preparándose desde temprano con un equipo de especialistas en belleza liderado por Carlos Cacho.

Cada detalle fue cuidadosamente planificado por los novios y por la propia exdeportista, quien participó activamente en la organización, supervisando la decoración y la torta. Antes de la ceremonia, también posó en sesiones fotográficas familiares y con amistades cercanas, luciendo sonriente y visiblemente orgullosa en esta fecha especial.

El momento más conmovedor llegó cuando tomó del brazo a su hija para llevarla al altar, escena que reflejó la fuerte relación entre ambas y que se convirtió en uno de los instantes más comentados del evento. La emoción fue evidente en el rostro de la exvoleibolista, quien ha superado momentos difíciles en su vida personal, incluido un diagnóstico de cáncer, lo que hizo que este episodio familiar tuviera un significado aún más profundo.

PUEDES VER: Magaly Medina confirma nuevo horario para su programa en ATV tras fuertes críticas por su rating

lr.pe

¿Cuántas hijas de la exvoleibolista Cecilia Tait?

Cecilia Tait es madre de dos hijas. La mayor es Laura Wiss Tait, de 31 años, quien protagonizó la boda, mientras que la menor es Luciana Bridges Tait, siete años menor que su hermana. En una entrevista para América TV, la excongresista contó que siempre impulsó a sus hijas a enfocarse en su formación académica o deportiva.

“Yo les dije: o hacen deporte o estudian”, recordó, explicando que nunca buscó presionarlas para seguir sus pasos en el vóley, ya que las comparaciones podían resultar difíciles debido a su exitosa trayectoria como una de las mejores jugadoras del mundo.

Notas relacionadas
Flavia López se pone nerviosa al conocer a actor mexicano protagonista de 'Valentina Valiente': "Es muy guapo"

Flavia López se pone nerviosa al conocer a actor mexicano protagonista de 'Valentina Valiente': "Es muy guapo"

LEER MÁS
Familia de joven agredida por Valentino asegura que la madre del tiktoker les dijo que no cubrirán todos los gastos

Familia de joven agredida por Valentino asegura que la madre del tiktoker les dijo que no cubrirán todos los gastos

LEER MÁS
Esta seria la cantante colombiana nominada a los Latín Grammy que estaría saliendo con Nicole Zignago

Esta seria la cantante colombiana nominada a los Latín Grammy que estaría saliendo con Nicole Zignago

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
‘Magaly TV: la firme’ revela primeras imágenes del misterioso novio y padre de la segunda bebé de Darinka Ramírez

‘Magaly TV: la firme’ revela primeras imágenes del misterioso novio y padre de la segunda bebé de Darinka Ramírez

LEER MÁS
Rebeca Escribens expone la razón por la que Hugo García habría terminado con Alessia Rovegno: “Quería tener hijos”

Rebeca Escribens expone la razón por la que Hugo García habría terminado con Alessia Rovegno: “Quería tener hijos”

LEER MÁS
Magaly Medina confirma nuevo horario para su programa en ATV tras fuertes críticas por su rating

Magaly Medina confirma nuevo horario para su programa en ATV tras fuertes críticas por su rating

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Poder Judicial dicta impedimento de salida del país contra Adrián Villar por la muerte de Lizeth Marzano

Militares acaban con la vida de “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, durante operativo en México

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Espectáculos

Isabella Ladera confiesa cómo atraviesa su embarazo con Hugo García y reconoce: “No tolero nada”

Tiktoker Valentino Palacios se defiende tras ser denunciado de agredir a joven: "Actué en defensa por mi hermano"

Carlos Alcántara sorprende al elogiar y expresar su admiración por Shirley Arica: "Fue un pretexto para conocerte"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Accidente de helicóptero de la FAP: este martes inicia rescate de cuerpos tras caminata de hasta seis horas en Chala

Encuestas presidenciales 2026: Rafael López Aliaga se estanca en 14.6% y crece el electorado que elige candidato

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025