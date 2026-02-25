HOYSuscripcion LR Focus

Marisel Linares si sabía que Adrián Villar conducía su auto tras el choque | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Espectáculos

Marisel Linares es separada definitivamente de Willax tras la muerte de Lizeth Marzano: “No pertenece más”

Rodrigo Gonzales ‘Peluchín’ arrancó su programa anunciando la salida de la periodista Marisel Linares: “Nuestro compromiso de siempre, es encontrar la justicia para la verdadera víctima”, dijo en vivo. 

Marisel Linares no pertenece más a Willax.
Marisel Linares no pertenece más a Willax.

Marisel Linares fue separada de Willax, canal donde era una de sus figuras al conducir el noticiero central. “No pertenece más”, anunció Rodrigo Gonzales ‘Peluchín, al inicio de su programa ‘Amor y fuego’, señalando que el canal busca justicia para la verdadera víctima del caso, Lizeth Marzano. La deportista fue atropellada por Adrián Villar, joven de 21 años e hijastro de Linares, hecho que provocó su muerte.  

Las imágenes emitidas por medios de comunicación el martes 24 de febrero, en las que se observa a la periodista reunirse con su hijastro cuatro horas después de cometer el delito, habrían sido el gran detonante de su salida. Esto también evidenciaría que la comunicadora sí tenía conocimiento de quién conducía el vehículo implicado en la muerte de Lizeth Marzano, pese a que en un comunicado emitido días atrás aseguró que el auto se lo habría traspasado a un tercero.

PUEDES VER: Revelan imágenes exclusivas de Marisel Linares junto a Adrián Villar tras atropello a Lizeth Marzano

lr.pe

Marisel Linares no pertenece más a Willax, anuncia Rodrigo Gonzales en vivo

“La periodista Marisel Linares ha sido separada de Willax. Marisel Linares no pertenece más a la familia de Willax. Y con esto nuestro compromiso de siempre, que es encontrar la justicia para la verdadera víctima, que es Lizeth Marzano. Imágenes de las cámaras de seguridad se han hecho públicas y revelan que, mientras Lizeth agonizaba, este homicida planeaba con anuencia de las autoridades ver cómo aminoraba su pena", fue el anuncio completo realizado por Rodrigo Gonzales al inicio de 'Amor y fuego', para luego dar paso a un informe detallado del caso.

