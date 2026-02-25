La periodista Marisel Linares, conductora de Willax Televisión, cerró todas sus redes sociales luego de que se difundiera un video en el que aparece junto a su hijastro Adrián Villar, señalado como presunto responsable del atropello que causó la muerte de la deportista Lizeth Marzano. La decisión se conoció el 24 de febrero, días después de que se hicieran públicas las imágenes que los muestran juntos cuatro horas después del accidente.

Las cuentas oficiales de la periodista Marisel Linares en redes sociales eran: en Instagram figuraba como @marisel.linares.3, y en Facebook como Marisel Linares-Página Oficial (@mariselperiodista), perfiles que fueron cerrados tras la difusión del video.

Marisel cerró su cuenta de Instagram. Foto: captura/Instagram

La periodista tomó la decisión de eliminar su presencia digital luego de la difusión del video en el que se le ve reunida con el joven a las 3.00 a. m., horas después de conocerse el atropello ocurrido el jueves 17 de febrero. Las cuentas de Instagram y Facebook asociadas a su nombre dejaron de estar disponibles tras una ola de comentarios y críticas.

El cierre se produjo después de que Linares emitiera un comunicado señalando que el vehículo involucrado en el accidente ya no estaba en su poder, sin mencionar al presunto responsable. En su condición de propietaria del auto, la comunicadora fue citada a declarar ante las autoridades, pero no asistió, lo que podría derivar en acciones legales por un supuesto encubrimiento.

Hermano de Lizeth Marzano iniciará acciones legales contra Marisel Linares

El familiar de la deportista anunció que denunciará a la periodista por presunto encubrimiento. Durante una entrevista en el programa conducido por Magaly Medina, reiteró su indignación y el dolor que atraviesa su familia. “Me levanto todos los días escuchando el llanto de mi padre y de mi madre”, declaró.

El hermano de la deportista que falleció a los 33 años exigió justicia y criticó duramente a la comunicadora: “¿Por qué una comunicadora, que en sus programas sale a gatillar a otras personas, no tuvo la suficiente cantidad de valores para poder auxiliar a mi hermana?”, expresó. “Me levanto todos los días escuchando el llanto de mi padre y de mi madre”, añadió.