Junín: alcalde de Coviriali recibe 2 impactos de bala y permanece en estado crítico
Adrián Villar viajó a Cajamarca 4 días después de atropellar a Lizeth Marzano     
Junín: alcalde de Coviriali recibe 2 impactos de bala y permanece en estado crítico

Se coordina su traslado vía aérea al Hospital Carrión en Lima para que se atendido por la complejidad de sus heridas.

Alcalde de Coviriali recibe 2 impactos de bala y permanece en estado crítico
Alcalde de Coviriali recibe 2 impactos de bala y permanece en estado crítico

El alcalde del distrito Coviriali (Junín), Iroshi Ureta Campos, recibió dos disparos cuando se dirigía a la Municipalidad y permanece en estado crítico. Se desconoce la identidad de los atacantes, pero se presumen que se trataría de sicarios.

La tragedia aconteció en la mañana de este jueves 26 de febrero cuando a la altura del recreo El Zúñiga, en el sector de Bellavista en el distrito de Coviriali. A ese lugar llegaron dos sujetos con cascos rojos a bordo de una motocicleta y atacaron al burgomaestre.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Tras el siniestro, el alcalde fue trasladado hacia el Hospital Manuel Higa Arakaki de la ciudad de Satipo donde fue estabilizado, sin embargo, requieren que sea trasladado a un centro de mayor complejidad.

"En estos momentos, el equipo de trabajo del Hospital de Satipo, hemos estabilizado al señor alcalde, pero estamos en todas las coordinaciones para que pueda salir en vuelo a la ciudad de Lima, tengo ya la aceptación por el Hospital de Carrión, del Callao (…)", mencionó un médico a Radio Revolución.

El subprefecto del distrito precisó que han solicitado que dicho traslado se realice vía área por la afectación de las carreteras en este momento.

Alcalde no había denunciado amenazas

Sobre los motivos del ataque contra Ureta Campos, el policía a cargo del caso indicó que el burgomaestre no había reportado ser víctima de extorsión.

"El móvil está en investigación, no hemos recibido denuncias anteriores de amenazas, ni extorsión, ni nada, al parecer vamos a deslindar estos acontecimientos ya que años anteriores, o meses antes, no hemos tenido denuncias ni el alcalde se ha acercado a la comisaría", dijo.

