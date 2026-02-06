HOYSuscripcion LR Focus

Youna anuncia rifa para gastos de su enfermedad tras perder su trabajo en EE. UU.: "Se me hace difícil"

Expareja de Samahara Lobatón reveló que desde hace dos meses perdió su trabajo tras diagnóstico de leucemia, y pidió apoyo a través de redes para la rifa que servirá para cubrir gastos médicos. 

Barbero agradeció las muestras de apoyo recibidas tras anuncio de su rifa. Foto: Composición LR

El conocido barbero Youna utilizó sus redes sociales para comunicar que realizará una rifa pro-salud con el motivo de solventar los gastos médicos del cáncer agresivo que padece. El anuncio se dio luego de que el también influencer compartiera días atrás que estaba pasando por complicaciones de salud debido a que su leucemia se agravó.

Según explicó en el post de Instagram, perdió su empleo en Estados Unidos tras recibir el diagnóstico de su delicada enfermedad. Desde entonces, no ha podido volver a sus actividades por las constantes visitas al médico y los tratamientos que viene recibiendo. "Como saben, hace 2 meses me diagnosticaron cáncer (LMC) y, debido a eso, perdí mi trabajo, lo cual en estos momentos se me hace difícil poder retomar, ya que tengo consultas constantes con mi hematólogo cada semana. Es por esa razón por la cual estoy organizando esta rifa", sostuvo.

PUEDES VER: Youna, expareja de Samahara Lobatón, revela su delicado estado de salud tras enterarse que su leucemia se agravó

lr.pe

Youna agradece apoyo recibido por su enfermedad

En esa misma línea, la expareja de Samahara Lobatón agradeció las muestras de apoyo que ha alcanzado en las redes luego de revelar que tiene leucemia. Señaló que considera mucho que las personas estén al tanto de su estado de salud. "Es impresionante la cantidad de apoyo que vengo recibiendo desde que decidí contarles lo que estoy pasando mediante el video, y sé que esta no será la excepción. (...) Les agradezco mucho a todos y también por estar pendientes de mi salud día a día. Leo todos sus mensajes y sus recetas para subir mis defensas", escribió.

Además, Youna señaló que continúa su camino de lucha por su enfermedad recalcando que cuenta con las ganas de seguir recuperándose día a día. "Yo sigo luchando, con miedo a veces, con esperanza otras, pero siempre con ganas de salir adelante. Gracias por escucharme, por el cariño de siempre y por estar". expresó.

La publicación rápidamente recibió la atención de sus seguidores y usuarios en redes, pues horas después, el barbero volvió a aparecer para agradecer el alcance logrado y para brindar algunos detalles del sorteo. "No tengo palabras para agradecerles todo el apoyo les juro, muchas gracias a todos. (...) El día del sorteo se estará publicando en el transcurso de los días, mil disculpas, pero si llegamos a la meta lo antes posible se sortearán los premios", dijo.

